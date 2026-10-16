Megszólalt a Roszatom Paks II-ről, van egy komoly probléma

Befagytak a tárgyalások a Roszatom és a Magyar Péter vezette kormány között a Paks II. beruházásáról, jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz állami vállalat vezérigazgatója Moszkvában. Hozzátette, hogy a magyar fél még a projekt átvilágításán dolgozik, a mintegy 408–410 millió eurós gyártási program viszont tovább folyik, és a teljesített szakaszokat a magyar megrendelő rendszeresen kifizeti. A kormány által elrendelt felülvizsgálat azt is vizsgálja, hogy egyáltalán szükség van-e az új atomerőműre, eredménye év végére vagy 2027 elejére várható. Kapitány István energetikai miniszter szerint Paks II. legkorábban 2034–2035 körül készülhet el, ezért a kormány a jelenlegi blokkok üzemidejének meghosszabbítását is mérlegeli. A bizonytalanságot tovább növelik az emelkedő költségek és a dunai alacsony vízállás miatti hűtési kockázatok.

Egyelőre nem folynak tárgyalások a Roszatom és a Magyar Péter vezette kormány között a Paks II. atomerőmű beruházásáról

– jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója pénteken Moszkvában, az Oroszországi Energiahét rendezvényén. Az MTI beszámolója szerint Lihacsov elmondta, hogy a magyar fél továbbra is a beruházás átvilágításán dolgozik, az orosz vállalat pedig ennek lezárására vár.

A Roszatom vezetője szerint a magyar hatóságokkal jelenleg nincs érdemi párbeszéd, ugyanakkor az építkezéshez kapcsolódó gyártási munkálatok folytatódnak.

A vállalat mintegy 408–410 millió euró értékű jóváhagyott gyártási programot hajt végre, amelynek teljesített szakaszait a magyar megrendelő rendszeresen átveszi és a szerződésnek megfelelően kifizeti. Lihacsov hangsúlyozta, hogy az orosz fél változatlanul a projekt előrehaladásán dolgozik.

A Magyar Péter vezette kormány a hivatalba lépése után teljes körű felülvizsgálatot rendelt el a beruházásnál. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szeptemberben arról beszélt, hogy az év végéig áttekintik a szerződéseket, a finanszírozási és üzleti modellt, valamint azt is, hogy egyáltalán szükség van-e az új atomerőműre a magyar energiarendszerben. A Ságodi Attila vezette projektcsapat vizsgálata így nem pusztán a kivitelezés feltételeire, hanem a beruházás jövőjére is kiterjed.

A döntést a projekt jelentős csúszása is sürgeti: Kapitány István a Portfolio-nak interjújában már arról beszélt, hogy

Paks II. legkorábban 2034–2035 körül készülhet el, miközben a jelenleg működő paksi blokkok leállítását az érvényes engedélyek alapján 2032-től meg kellene kezdeni.

A kormány ezért párhuzamosan vizsgálja a régi blokkok üzemidejének meghosszabbítását, amelynek megvalósíthatóságát a miniszter kedvezően ítéli meg, de végleges döntés még nem született.

A Paks II.-ről szóló felülvizsgálat eredménye év végére vagy 2027 elejére várható.

A beruházás körüli bizonytalanságot tovább növelik a finanszírozási és műszaki kockázatok, mivel 2014-ben eredetileg 12,5 milliárd eurósra tervezett projekt költségei már most emelkedttek, szeptemberben pedig egy kiszivárgott Roszatom-dokumentum alapján már a 2035-ig tartó csúszás lehetősége is felmerült. A nyári rendkívüli dunai alacsony vízállás a paksi hűtőrendszer korlátaira is ráirányította a figyelmet, ezért az új blokkok vízellátása szintén fontos szemponttá vált. A Roszatom korábban azt állította, hogy Paks II. a jelenleginél alacsonyabb dunai vízállás mellett is biztonságosan működhet majd.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio