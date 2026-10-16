Minden idők legnagyobb földrengésére adott ki riasztást Japán, de kiderült, hogy tévedtek

A hatóság helyi idő szerint 12 óra 40 perc körül 9,9-es magnitúdójú földrengést jelzett a Kuril-szigetek térségéből, és az ország teljes északi részére kiterjedő rázkódásra figyelmeztetett. Egy ekkora földmozgás a mérések kezdete óta a legerősebb lett volna, felülmúlva az 1960-as, 9,5-ös magnitúdójú chilei katasztrófát is. Bár a riasztást néhány perccel később visszavonták, a lakossági mobiltelefonok vészjelzései addigra már működésbe léptek, az NHK közszolgálati televízió megszakította a műsorát, és több sinkanszenjárat közlekedését is ideiglenesen leállították.

A JMA péntek délutáni sajtótájékoztatóján elnézést kért a téves riasztás okozta kellemetlenségekért. A szervezet hangsúlyozta, hogy semmilyen adat nem utal kibertámadásra, és a hibát nem hardveres meghibásodás,

hanem adatfeldolgozási probléma okozta.

Nem ez volt az első eset, hogy a japán rendszer tévesen riasztott. 2009-ben egy szoftverhiba miatt adtak ki figyelmeztetést Tokióra és a környező prefektúrákra egy kisebb rengés félreértelmezése miatt, 2018-ban pedig két, szinte egy időben bekövetkező gyenge földmozgás adatainak összeolvadása váltott ki újabb vakriasztást.

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