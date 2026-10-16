Minimálbér: 14 százalék helyett csak 6 százalék alatti emelést adnának a munkáltatók

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára az RTL-nek elmondta, hogy
egy friss, reprezentatív felmérés szerint a vállalkozások kétharmada legfeljebb 6 százalékos béremelésben gondolkodik.
A cégek megrendelései és árbevételei elmaradnak a várakozásoktól, ezért egyre kevesebb mozgásterük marad a bérek növelésére. A vállalkozások gazdasági kilátásai ráadásul az országgyűlési választás óta tovább romlottak.
Ahogy arról a Portfolio részletes elemzésében írt, a Központi Statisztikai Hivatal pénteken közzétett adatai szerint augusztusban a nettó átlagkereset 519 900 forint volt, ami 8,6 százalékos reálbéremelkedést jelentett éves összevetésben.
Molnár László, a GKI vezető kutatója az RTL Híradónak arról beszélt, hogy szerinte a bérek ilyen ütemű növekedése hosszabb távon fenntarthatatlan, mert a vállalatok termelékenysége gyakorlatilag stagnál. A béremeléseket így csak a nyereségük terhére tudják finanszírozni, ami visszafoghatja a beruházásokat, és idővel akár vállalatbezárásokhoz is vezethet.
A szakszervezetek ugyanakkor a munkavállalók keresetének érdemi növelését szeretnék elérni: Kozma Zsolt, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke a tévécsatornának arról beszélt,
készek engedni az eredetileg tervezett 14 százalékos emelésből, amennyiben a Tisza-kormány bevezeti a kampányban megígért adójóváírást az alacsonyabb keresetűeknek.
Csakhogy ebben az esetben is legalább 10 százalékos bruttó minimálbér-emelést tartana szükségesnek.
A kormány adócsökkentési tervei miatt jövőre a nettó keresetek a bruttó béreknél gyorsabban is emelkedhetnek. A minimálbér pontos összegéről azonban még nincs megállapodás a munkáltatók és a szakszervezetek között. A tárgyalások tétje, hogy a gyenge gazdasági teljesítmény mellett mekkora béremelést tudnak vállalni a cégek, miközben a legalacsonyabb keresetű dolgozók számára a jelenlegi fizetés sok esetben már a havi kiadások fedezésére sem elegendő.
Nemcsak a túlságosan magas, hanem a túlságosan alacsony béremelésnek is komoly kockázatai vannak a gazdaságra nézve. Ha a béremelés a termelékenységtől elrugaszkodott, akkor annak infláció vagy elbocsátás lehet az eredménye. Ha viszont túl alacsony a bérdinamika, akkor a fogyasztás nőhet a vártnál lassabban. A 14%-os béremelés a gazdaság teljesítőképességéhez viszonyítva valóban magasnak látszik, a 6% alatti ütem viszont indokolatlanul alacsony. Miután Magyarország visszaszerezte az EU-forrásokat – és számos más tényezőn keresztül pozitív impulzusokat kap a gazdaság –, amelyek támogatják a növekedést jövőre, így a 6% alatti bérajánlat bár „tárgyaslái pozícióként” értelmezhető a munkaadói oldal részéről, valós bérajánlatként vagy kompromisszumként aligha van realitása.
Azzal, hogy a vállalati szféra nemcsak a tárgyalásokon képviseli az álláspontját, hanem nyíltan bemondta a 6%-ot, olyan ütőkártyát adott a munkavállalói oldal kezébe, amit csak nagyon ritkán látunk. Ha ugyanis nincs egyezség a felek között, akkor egy automatizmus érvényesül (a vártnál alacsonyabb GDP-növekedés és infláció hatására), ami 10% feletti minimálbéremelést jelent.
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