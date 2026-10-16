Most koppanhat nagyot több szupermarket: a biztosítók rájuk csaphatják az ajtót

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio AI & Digital Transformation 2026 konferenciáján is.
Mintegy 350 francia szupermarket hűtőrendszerét érte kibertámadás, miután a hackerek 50 Celsius-fokra emelték a hálózatra kötött hűtők és fagyasztók hőmérsékletét. Az incidensről mi is beszámoltunk:
Az eset milliós nagyságrendű kárt okozott, és komoly kérdéseket vet fel a kiberbiztosítások fedezeti körével kapcsolatban. Az Intermarché láncot is birtokló Les Mousquetaires elnöke, Thierry Cotillard hétfőn közölte, hogy a károk országos szinten akár a több tízmillió eurót is elérhetik, a szupermarketláncok pedig jogi úton érvényesítik majd a kárigényeiket.
A kiberbiztosítások jellemzően nem terjednek ki a támadásokból eredő dologi vagy fizikai károkra
– nyilatkozta négy biztosítási alkusz a Reuters hírügynökségnek. Az Intermarché megerősítette, hogy a meglévő biztosítása nem fedez ilyen típusú incidenseket. Ha ráadásul a támadás mögött állami szereplő áll, az tovább bonyolíthatja az ügyet, mivel a kiberbiztosítási kötvények rendszerint tartalmazzák a háborús kockázatok kizárását.
A francia kiberbiztonsági hatóság tájékoztatása szerint a támadás a dán Danfoss, valamint a Copeland és a Dixell szoftvereivel működő hűtőberendezéseket érintette. A Danfoss közleményében jelezte, hogy a rendszerből kiesett berendezések közül sok elavult szoftvert futtatott, vagy már elérte az élettartama végét, így nem kapott frissítéseket. Az, hogy az elmaradt frissítések befolyásolják-e a kárigények kifizetését, a biztosítási szerződések részleteitől függ, ugyanakkor a Tokio Marine Kiln szakértője megjegyezte, hogy
az elavult szoftver önmagában ritkán ad alapot a kár elutasítására.
Az Aon biztosítási alkuszvállalat kiberbiztosítási vezetője, David Molony elmondta, hogy bizonyos szektorokban – például a kiskereskedelemben és a gyógyszeriparban – már kifejezetten javasolják a romlandó árukra vonatkozó kiegészítő fedezet megkötését. Az Aon a londoni biztosítási piacon a közelmúltban magas kifizetési limitű kötvénycsomagokat is közvetített, amelyek már magukban foglalják ezt a védelmet.
Szakértők szerint a
brit és francia kiskereskedőket ért közelmúltbeli kibertámadások a biztosítási díjak emelkedését vonhatják maguk után.
A Beazley nemzetközi kiberbiztosítási vezetője, Sydonie Williams megerősítette, hogy ez teljesen reális forgatókönyv. Az eset rávilágít arra is, hogy a dolgok internete (IoT) terjedésével a korábban nagyrészt mechanikusan működő berendezések egyre nagyobb kiberbiztonsági kockázatot jelentenek. A Howden becslései alapján 2020 és 2025 között a kibertámadások önmagában Franciaországban, Németországban, Olaszországban és Spanyolországban több mint 300 milliárd eurós gazdasági veszteséget okoztak.
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