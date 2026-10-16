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Nagy lezárások jönnek a legforgalmasabb magyar autópályákon: komoly torlódásokra kell készülni
Gazdaság

Nagy lezárások jönnek a legforgalmasabb magyar autópályákon: komoly torlódásokra kell készülni

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2026. október 26-tól várhatóan november harmadik hetéig burkolatjavítási munkálatokat végeznek az M1–M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-esen, valamint az M0-s autóúton. A Budaörs, Törökbálint és Diósd térségét érintő felújítások sávlezárásokkal és csomóponti korlátozásokkal járnak, emiatt a közlekedőknek megnövekedett menetidővel és torlódásokkal kell számolniuk.

Az első ütem munkálatai október 26. és 29. között zajlanak. Október 26-án és 27-én a Budapest felől kivezető oldalon, Budaörs térségében, az M1-es és az M7-es autópálya szétválásánál lezárják a középső sávot. Emiatt az M7-es felé a belső, az M1-es irányába pedig a külső sávon haladhat a forgalom. Ugyanebben az időszakban az M7-esen, a Balaton felé vezető oldalon lezárják az M0-s autóútra és a 8103-as jelzésű útra vezető lehajtót, ezért az autósok az érdi csomóponton keresztül tudnak kerülni.

Október 27. és 28. között az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a budaörsi Sport utcai csomópontnál a két lassítósáv közül a külsőt lezárják, ám a sztrádáról való lehajtás továbbra is lehetséges marad.

Ezt követően, október 28. és 29. között a főváros felé vezető oldalon, az M0-s csomópont térségében mintegy fél kilométeres szakaszon lezárják a külső sávot, így a forgalom csak a belső sávban haladhat. Ezzel egy időben a budaörsi csomópontnál a Budapest irányába vezető gyorsítósáv külső részét is lezárják, de a felhajtás itt sem szünetel.

A burkolatjavítások novemberben további helyszíneken folytatódnak az M7-es és az M0-s érintett szakaszain, a pontos ütemezést azonban az időjárási körülmények is befolyásolhatják.

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Mivel a felújítások miatt fennakadások alakulhatnak ki,

érdemes hosszabb menetidővel kalkulálni, és indulás előtt az Útinform weboldalán, valamint a navigációs alkalmazások segítségével tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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