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Negyven év után jön gyökeres változás a KFC-nél
Gazdaság

Negyven év után jön gyökeres változás a KFC-nél

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A KFC az Egyesült Államokban a Coca-Colát választotta új italpartnerének, ezzel véget vetve a PepsiCóval ápolt, csaknem négy évtizedes együttműködésnek. A partnerváltás kényes időszakban éri a PepsiCót, amely több fronton is kihívásokkal küzd az amerikai piacon - jelentette a Reuters.

A gyorsétteremláncot üzemeltető Yum Brands csütörtökön bejelentette, hogy a KFC 3718 amerikai éttermében a

Coca-Cola termékei veszik át a PepsiCo italainak helyét.

Az átállás 2027 tavaszáig fejeződik be. A megállapodás pénzügyi részleteit a felek nem hozták nyilvánosságra.

A partnerváltás jelentős presztízsveszteséget jelent a PepsiCónak, amely épp az amerikai üdítőital-eladásainak fellendítésén dolgozik, miközben snacküzletágára a magas árak és az egészségesebb táplálkozás felé forduló fogyasztói szokások is nyomást gyakorolnak. Ramon Laguarta vezérigazgató októberben elismerte, hogy a növekedés és a profitmarzsok helyreállítása a vártnál lassabban halad.

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"Egyszerűen rossz fényt vet a PepsiCóra, ha elveszítenek egy ilyen nagy nevű márkát" – nyilatkozta Jay Woods, a Freedom Capital Markets vezető piaci stratégája, hozzátéve, hogy ritka az olyan eset, amikor két iparági óriás teljesítménye ennyire eltérő pályára kerül. A Freedom Capital Markets maga is rendelkezik Coca-Cola-részvényekkel.

A PepsiCóra az Elliott Investment Management befektetői alap is nyomást gyakorol. A cég tavaly szerzett részesedést a vállalatban, és az alulteljesítő üzletágak értékesítését, valamint az észak-amerikai eredményesség javítását sürgette.

A PepsiCo ugyanakkor nem veszítette el teljesen a kapcsolatot a Yum Brands vállalattal, a két cég ugyanis megújította megállapodását a Taco Bell és a nemzetközi KFC-éttermek tekintetében. A Taco Bell esetében tíz évre szóló szerződést kötöttek. A PepsiCo emellett a Subway, a Jersey Mike's Subs és a Pizza Hut italpartnere is marad – utóbbi étteremlánc 2011-ben váltott a Coca-Coláról a PepsiCóra. A Coca-Cola viszont régóta a McDonald's és a Wendy's kizárólagos beszállítója.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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