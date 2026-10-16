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Október végén jön az átfogó egészségügyi stratégia
Gazdaság

Október végén jön az átfogó egészségügyi stratégia

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Október végén és november elején három alapvető fontosságú dokumentumot tesz közzé az Egészségügyi Minisztérium. Nyilvánosságra hozzák a korábban tíz évre titkosított, több mint 300 millió forintból készült BCG-reformtanulmányt, a magyar egészségügy jelenlegi állapotát felmérő országleltárt, valamint a szektor átfogó fejlesztési stratégiáját, amely a 2027-es költségvetésben 500 milliárd forintos többletforrást biztosít az ágazatnak – számolt be a tárca kétnapos stratégiai tanácskozásáról Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-bejegyzésében.

A minisztérium teljes vezetése, az államtitkárságok, a miniszteri kabinet, a háttérintézmények vezetői, valamint a miniszteri biztosok részvételével megtartott egyeztetésen az eddig elvégzett munkát, a legfontosabb feladatokat és a következő időszak terveit tekintették át.

A nyilvánosságra hozandó dokumentumok közül az első az előző kormányzat által a Boston Consulting Grouptól megrendelt átfogó elemzés.

A több mint 300 millió forintnyi közpénzből elkészített egészségügyi reformtanulmányt tíz évre titkosították a nyilvánosság elől, a tárca mostani döntése értelmében azonban hozzáférhetővé válik.

Ezt követően az egészségügyi országleltár publikálása várható, amely tényekre és adatokra támaszkodva mutatja be a hazai ellátórendszer tényleges helyzetét. A felmérés kiterjed a kórházak, a szakrendelők és az alapellátás állapotára, a humánerőforrás-helyzetre, a várólisták alakulására, valamint a finanszírozási és infrastrukturális viszonyokra.

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"Tényekkel és adatokkal mutatjuk meg, honnan indulunk. Nem elhallgatni akarjuk a problémákat, hanem megoldani őket" – hangsúlyozta a miniszter.

Harmadik lépésként az ágazat átfogó stratégiáját ismertetik. Ebben meghatározzák a fejlesztési célokat, a szükséges változtatásokat, a beruházások ütemezését, valamint a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat. A stratégia része a 2027-es költségvetés egészségügyi vállalásainak bemutatása is, köztük a Hugonnai Vilma Egészségügyi Program, amely 500 milliárd forintos többletforrást biztosít a szektornak.

"A magyar egészségügy megújításának alapja a valós helyzet ismerete, a világos stratégia és a nyilvános elszámoltathatóság" – mutatott rá a tárcavezető, hozzátéve, hogy a cél az ágazati dolgozók és a lakosság pontos tájékoztatása a várható átalakításokról.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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