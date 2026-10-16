Súlyos ellátási gondok a budapesti kórházakban: 750 beteg elhelyezése vált problémássá

Súlyos ellátási nehézségek alakultak ki a budapesti belgyógyászati osztályokon, ahol mintegy 750 beteg elhelyezése vált problémássá, köztük 200 hajléktalan emberé – írta meg korábban a MedicalOnline.
A problémát elsősorban a szakemberhiány és a tartós ápolásra szoruló betegek elhelyezésének megoldatlansága okozza.
Az RTL Híradónak nyilatkozó Rékassy Balázs egészségügyi szakértő szerint a belgyógyászati ágyak akár felét is olyan betegek foglalhatják el, akiket szociális okokból nem tudnak hazaküldeni, mert sem a családjuk, sem az ellátórendszer nem képes biztosítani a gondozásukat. Részben emiatt az újonnan érkező sürgősségi betegeknek gyakran nem jut hely.
Egy budapesti kórházban a hétvégi ügyelet során már neurológiai, sebészeti és nőgyógyászati osztályokon is belgyógyászati betegeket kellett elhelyezni.
A kialakult helyzetre Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is reagált, aki egyeztetést kezdeményezett az egészségügyi és szociális ellátásért felelős szereplőkkel. A tárcavezető szerint
már javult a helyzet, és zavartalanabbá vált az ügyeleti ellátás, ugyanakkor közép- és hosszú távú megoldásokra van szükség.
A hideg idő beköszöntével ugyanis a szociális ellátórendszer hiányosságai még nagyobb terhet róhatnak a kórházakra.
Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a főváros hajléktalankórháza több mint 20 férőhellyel segíti a krízis kezelését. Az RTL-nek nyilatkozó szakértő azonban arra figyelmeztetett, hogy a probléma tartós rendezéséhez több ápolási férőhelyre és megfelelő szociális ellátásra lenne szükség, különben az akut betegellátás is veszélybe kerülhet.
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