Súlyos ellátási gondok a budapesti kórházakban: 750 beteg elhelyezése vált problémássá

Ellátási gondok bénítják a budapesti belgyógyászati osztályokat, ahol mintegy 750 beteg elhelyezése okoz problémát. Köztük 200 hajléktalan emberé, akiket nem lehet megfelelő helyre elbocsátani. Egy szakértő szerint az ágyak akár felét olyan betegek foglalják el, akiket szociális okokból nem lehet hazaküldeni, ezért a sürgősségi betegeknek gyakran nem jut hely. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egyeztetést kezdeményezett, és szerinte az ügyeleti ellátás már zavartalanabb, de hosszú távú megoldásokra van szükség.

Súlyos ellátási nehézségek alakultak ki a budapesti belgyógyászati osztályokon, ahol mintegy 750 beteg elhelyezése vált problémássá, köztük 200 hajléktalan emberé – írta meg korábban a MedicalOnline.

A problémát elsősorban a szakemberhiány és a tartós ápolásra szoruló betegek elhelyezésének megoldatlansága okozza.

Az RTL Híradónak nyilatkozó Rékassy Balázs egészségügyi szakértő szerint a belgyógyászati ágyak akár felét is olyan betegek foglalhatják el, akiket szociális okokból nem tudnak hazaküldeni, mert sem a családjuk, sem az ellátórendszer nem képes biztosítani a gondozásukat. Részben emiatt az újonnan érkező sürgősségi betegeknek gyakran nem jut hely.

Egy budapesti kórházban a hétvégi ügyelet során már neurológiai, sebészeti és nőgyógyászati osztályokon is belgyógyászati betegeket kellett elhelyezni.

A kialakult helyzetre Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is reagált, aki egyeztetést kezdeményezett az egészségügyi és szociális ellátásért felelős szereplőkkel. A tárcavezető szerint

már javult a helyzet, és zavartalanabbá vált az ügyeleti ellátás, ugyanakkor közép- és hosszú távú megoldásokra van szükség.

A hideg idő beköszöntével ugyanis a szociális ellátórendszer hiányosságai még nagyobb terhet róhatnak a kórházakra.

Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a főváros hajléktalankórháza több mint 20 férőhellyel segíti a krízis kezelését. Az RTL-nek nyilatkozó szakértő azonban arra figyelmeztetett, hogy a probléma tartós rendezéséhez több ápolási férőhelyre és megfelelő szociális ellátásra lenne szükség, különben az akut betegellátás is veszélybe kerülhet.

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