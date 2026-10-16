12°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Súlyos ellátási gondok a budapesti kórházakban: 750 beteg elhelyezése vált problémássá
Gazdaság

Súlyos ellátási gondok a budapesti kórházakban: 750 beteg elhelyezése vált problémássá

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ellátási gondok bénítják a budapesti belgyógyászati osztályokat, ahol mintegy 750 beteg elhelyezése okoz problémát. Köztük 200 hajléktalan emberé, akiket nem lehet megfelelő helyre elbocsátani. Egy szakértő szerint az ágyak akár felét olyan betegek foglalják el, akiket szociális okokból nem lehet hazaküldeni, ezért a sürgősségi betegeknek gyakran nem jut hely. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egyeztetést kezdeményezett, és szerinte az ügyeleti ellátás már zavartalanabb, de hosszú távú megoldásokra van szükség.

Súlyos ellátási nehézségek alakultak ki a budapesti belgyógyászati osztályokon, ahol mintegy 750 beteg elhelyezése vált problémássá, köztük 200 hajléktalan emberé – írta meg korábban a MedicalOnline.

A problémát elsősorban a szakemberhiány és a tartós ápolásra szoruló betegek elhelyezésének megoldatlansága okozza.

Az RTL Híradónak nyilatkozó Rékassy Balázs egészségügyi szakértő szerint a belgyógyászati ágyak akár felét is olyan betegek foglalhatják el, akiket szociális okokból nem tudnak hazaküldeni, mert sem a családjuk, sem az ellátórendszer nem képes biztosítani a gondozásukat. Részben emiatt az újonnan érkező sürgősségi betegeknek gyakran nem jut hely.

Egy budapesti kórházban a hétvégi ügyelet során már neurológiai, sebészeti és nőgyógyászati osztályokon is belgyógyászati betegeket kellett elhelyezni.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: komoly konfliktusokban lett főszereplő Magyar Péter az EU-csúcson

Minimálbér: 14 százalék helyett csak 6 százalék alatti emelést adnának a munkáltatók

Vagyonadó: már az offshore-vagyonokat is célba vette a kínai rezsim

A kialakult helyzetre Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is reagált, aki egyeztetést kezdeményezett az egészségügyi és szociális ellátásért felelős szereplőkkel. A tárcavezető szerint

már javult a helyzet, és zavartalanabbá vált az ügyeleti ellátás, ugyanakkor közép- és hosszú távú megoldásokra van szükség.

A hideg idő beköszöntével ugyanis a szociális ellátórendszer hiányosságai még nagyobb terhet róhatnak a kórházakra.

Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a főváros hajléktalankórháza több mint 20 férőhellyel segíti a krízis kezelését. Az RTL-nek nyilatkozó szakértő azonban arra figyelmeztetett, hogy a probléma tartós rendezéséhez több ápolási férőhelyre és megfelelő szociális ellátásra lenne szükség, különben az akut betegellátás is veszélybe kerülhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Az oroszok bejelentették Dobropillja elfoglalását, Putyin Leó pápával beszélt telefonon – Pénteki híreink az orosz-ukrán háborúról
Váratlan fordulat: külföldi kézbe kerülhet Mészáros Lőrinc legjövedelmezőbb cége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility