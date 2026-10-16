Súlyos visszaélések miatt tett feljelentést a kormány, Kapitány István elárulta a részleteket

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és versenykorlátozó megállapodások gyanúja miatt tett feljelentést Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program ügyében. Az előző, Orbán Viktor vezette kormány által indított programban 475 milliárd forintot osztottak szét, ám a keret több mint 60 százaléka, 288 milliárd forint mindössze 108 szerződésre jutott. Ezek jelentős részéről nem pályázat, hanem egyedi döntés alapján határoztak, a kedvezményezettek között pedig ott van a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels és az Apáti családhoz köthető cégek is. A támogatott beruházások közé tartozott a felcsúti tó fejlesztése is, amely csaknem másfél milliárd forintot kapott. A vizsgálat kettős állami finanszírozás, személyre szabott pályázatok és magántulajdonú ingatlanok közpénzből történő fejlesztésének gyanúját is felvetette.

Ahogy arról már írtunk, feljelentést tett Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program ügyében, miután a támogatások átvilágítása súlyos visszaélések gyanúját tárta fel.

Az előző, Orbán Viktor vezette kormány által indított programban összesen 475 milliárd forintot osztottak szét közel 23 ezer szerződés keretében.

A tárcavezető különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és versenykorlátozó megállapodások gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz.

„Az volt a vizsgálat során a meglepő hogy 0,5 százaléka az összes szerződésnek a teljes keretnek több mint 60 százalékát kapta meg, és ennek a 0,5%-os szerződésállománynak, ami egy alacsony szám.

A jelentős része nem pályázatokon keresztül lett elbírálva, hanem egyedi döntéssel

– mondta Kapitány István az RTL Híradónak.

A minisztériumi vizsgálat szerint mindössze 108 szerződésre 288 milliárd forint támogatás jutott, gyakran az előző kormányhoz közel álló üzleti köröknek. Az RTL arról is beszámolt, hogy a kedvezményezettek között szerepeltek az Apáti családhoz köthető vállalkozások és a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels is. Az RTL megkereste a Hunguest csoportot, de a társaság nem válaszolt a kérdésekre.

A támogatott beruházások között szerepelt a felcsúti tó fejlesztése is, ahol fehér hattyút formázó hidat, kilátót és üvegfalú éttermet alakítottak ki. A projektre csaknem másfél milliárd forint támogatást ítéltek meg a Kisfaludy-programból. A vizsgálat szerint több esetben kettős állami finanszírozás, személyre szabott pályázatok és magántulajdonú ingatlanok állami pénzből történő fejlesztésének gyanúja is felmerült.

A Magyar Turisztikai Ügynökség irányításával elindított program eredetileg a hazai turizmus versenyképességének javítását és a vendégéjszakák számának növelését szolgálta. A kezdeti 300 milliárd forintos keretet később jelentősen megemelték. Az RTL-nek nyilatkozó szakértő, Kiss Róbert Richárt szerint a támogatásoknak voltak kedvező eredményei is, például mintegy 30 ezer vidéki szálláshelyszoba megújulása vagy létrehozása, ugyanakkor a program gazdasági hatékonyságát rontotta az átlátható, egységes pályázati rendszer hiánya.

A Kisfaludy-programot korábban is számos kritika érte a támogatási döntések átláthatatlansága miatt.

A bírálatok szerint Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség korábbi vezetője sok esetben személyesen dönthetett a támogatások odaítéléséről.

Gullert az új kormány július elején leváltotta az ügynökség éléről.

Címlapkép: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. szeptember 22-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert