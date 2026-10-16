Sürgős visszahívást rendeltek el: kigyulladhatnak a népszerű luxusautók egy banális hiba miatt

A Hyundai Motor America közel 95 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban, mert az első ülések elektromotorja túlmelegedhet, ami parkolás és menet közben is tűzveszélyt jelent.

Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NHTSA) csütörtöki tájékoztatása szerint a probléma az első ülések állítókapcsolójának beragadásából ered, ami miatt

az ülés motorja túlmelegedhet és tüzet okozhat.

A visszahívás a 2015–2016-os Hyundai Genesis, valamint a 2017–2020-as Genesis G80 modelleket érinti, összesen 94 622 járművet.

Az érintett üléskapcsolókat a Nidec Mobility Korea Corporation gyártotta. A Hyundai becslése szerint az összes visszahívott jármű mindössze egy százalékánál állhat fenn ténylegesen a hiba. A gyártó október 1-jéig két, a hibával összefüggésbe hozható tűzesetről szerzett tudomást az Egyesült Államokban, balesetről vagy személyi sérülésről azonban nem érkezett jelentés.

A hatóság közlése szerint a hiba elhárítására szolgáló megoldás kidolgozása még folyamatban van. A Hyundai addig is arra kéri az érintett tulajdonosokat, hogy autóikkal a szabadban, más járművektől és épületektől távol parkoljanak.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images