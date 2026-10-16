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Szikla zárta el a fontos tengerparti utat Rodoszon
Gazdaság

Szikla zárta el a fontos tengerparti utat Rodoszon

MTI
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Heves viharok nyomán földcsuszamlás történt Rodoszon, ahol egy lezuhanó szikla elzárta az Anthony Quinn-öbölhöz vezető egyetlen utat, és több autót is súlyosan megrongált. A csütörtöki eset miatt sok ember és mintegy száz jármű órákig az öböl partján rekedt, az utat csak pénteken tudták ismét megnyitni. A festői öböl a hollywoodi színészről kapta a nevét, aki 1961-ben itt forgatta a Navarone ágyúi című filmet. A turisták körében népszerű szigeten szerdán árvíz is pusztított, amelyben egy 62 éves szállodai alkalmazott életét vesztette, miután az autóját elsodorta az ár.

A heves viharok okozta földcsuszamlás miatt lezuhant egy szikla Rodosz görög szigeten, elzárta az egyik leghíresebb tengerparti részhez vezető utat, és több gépjárművet is súlyosan megrongált.

A hatalmas kőtömb csütörtökön vált le és zárta el az egyetlen utat, amely az Anthony Quinn-öbölhöz vezet. A festői tengeröblöt a híres hollywoodi színészről nevezték el, aki 1961-ben itt forgatta a Navarone ágyúi című háborús filmet, amelyben a görög ellenállás hőse, Andrea Sztavrosz ezredes szerepét alakította.

Sok ember és mintegy száz gépkocsi rekedt az öböl tengerpartján órákig - jelentette az ANA görög köszszolgálati hírügynökség. Péntekre sikerült ismét szabaddá tenni az utat.

A turisták által kedvelt Rodoszon szerdán árvíz is pusztított, amelyben életét vesztette egy 62 éves szállodai alkalmazott, akinek az autóját elsodorta az ár.

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