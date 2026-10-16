Tisza-kormány: komoly konfliktusokban főszereplő Magyar Péter az EU-csúcson

Magyar Péter kemény migráció elleni fellépést ígér
Az Európai Unió csúcstalálkozójának második napján is éles viták zajlanak az illegális migráció elleni fellépésről, miközben a tagállamok többsége már a határozottabb határvédelem és a jogalap nélkül érkezők azonnali visszaküldése mellett foglal állást. Magyarország a legszigorúbb közös kezdeményezést támogatja a tárgyalásokon – derül ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből.
Mint írta, a huszonhét uniós vezető egyeztetésein kiemelt szerepet kap a migrációs nyomás kezelése. Bár a hatékonyabb határvédelmi intézkedések és a szigorúbb szabályozás iránti igény a tagállamok többségénél mára meghatározóvá vált, az álláspontok még nem teljesen egységesek.
"Egyértelmű, hogy ma már a szigorú, határozott és hatékony határvédelem, valamint az illegális migránsok azonnali visszaküldése a követendő példa az európai országok többségében" – emelte ki a miniszterelnök.
Magyar Péter közölte: Magyarország a tárgyalások során a legszigorúbb, lengyel–olasz–dán javaslatot támogatja.
A kezdeményezés mellett kiálló tagállamok jelenleg is azon dolgoznak, hogy meggyőzzék a határozottabb uniós fellépést még ellenző országokat.
„Biztos a Bródiban maradt” – Szőrén-szálán eltűnt 2 milliárd forintnyi eszköz a közmédiából, feljelentést tesz az új vezetés
Feljelentést tesz a közmédia átmeneti vezetése az MTVA vagyonnyilvántartásában és leltározásában feltárt súlyos hiányosságok miatt – tájékoztatta a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. pénteken az MTI-t.
Lassan 400 jogszabály átírására kényszerült rá a kormány egyetlen döntés miatt
Egy egyszerűnek tűnő névváltoztatás miatt már legalább 360 jogszabályt módosítottak vagy készítettek elő módosításra Magyarországon. A Portfolio összesítése szerint 2026. október 16-ig ennyi törvényt, kormányrendeletet és miniszteri rendeletet érintett a Magyar Péter vezette kormány döntése, amellyel a vármegyéket visszanevezték megyékre, a főispánokat pedig kormánymegbízottakra. További dömping várható még, mert kiterjedt közigazgatási lépésről van szó.
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További három hónappal meghosszabbította Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatójának letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság pénteken, Jellinek Dániel milliárdos üzletemberét viszont megszüntette. Az Indotek Group alapítója ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet alá kerül, és elektronikus nyomkövetőt kell viselnie – közölte a Fővárosi Törvényszék.
Megszólalt a Roszatom Paks II-ről, van egy komoly probléma
Befagytak a tárgyalások a Roszatom és a Magyar Péter vezette kormány között a Paks II. beruházásáról, jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz állami vállalat vezérigazgatója Moszkvában. Hozzátette, hogy a magyar fél még a projekt átvilágításán dolgozik, a mintegy 408–410 millió eurós gyártási program viszont tovább folyik, és a teljesített szakaszokat a magyar megrendelő rendszeresen kifizeti. A kormány által elrendelt felülvizsgálat azt is vizsgálja, hogy egyáltalán szükség van-e az új atomerőműre, eredménye év végére vagy 2027 elejére várható. Kapitány István energetikai miniszter szerint Paks II. legkorábban 2034–2035 körül készülhet el, ezért a kormány a jelenlegi blokkok üzemidejének meghosszabbítását is mérlegeli. A bizonytalanságot tovább növelik az emelkedő költségek és a dunai alacsony vízállás miatti hűtési kockázatok.
Október végén jön az átfogó egészségügyi stratégia
Október végén és november elején három alapvető fontosságú dokumentumot tesz közzé az Egészségügyi Minisztérium. Nyilvánosságra hozzák a korábban tíz évre titkosított, több mint 300 millió forintból készült BCG-reformtanulmányt, a magyar egészségügy jelenlegi állapotát felmérő országleltárt, valamint a szektor átfogó fejlesztési stratégiáját, amely a 2027-es költségvetésben 500 milliárd forintos többletforrást biztosít az ágazatnak – számolt be a tárca kétnapos stratégiai tanácskozásáról Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-bejegyzésében.
Újabb csontváz eshetett ki a szekrényből: még a számlán is feltűntették mi a kifizetés célja
Költségvetési csalás gyanújával tett feljelentést a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium egy alapítvánnyal szemben. A gyanú szerint a szervezet a lakossági tájékoztatásra szánt állami támogatást részben politikusok népszerűsítésére és választási kiadványok terjesztésére fordította, amivel csaknem 20 millió forintos vagyoni hátrányt okozhatott a költségvetésnek.
Váratlan fordulat: külföldi kézbe kerülhet Mészáros Lőrinc legjövedelmezőbb cége
Piaci források szerint megegyezett Mészáros Lőrinc és az osztrák PORR építővállalat a hazai vasútépítési piacot eddig uraló V-Híd Építő Zrt. adásvételéről. A tranzakciót várhatóan napokon belül bejelentik. A tulajdonosváltás hátterében az állhat, hogy a hatalmas nyereséget termelő V-Hidat a kormány a közelmúltban egy uniós vizsgálat és forrásmegvonás veszélye miatt kizárta a folyamatban lévő állami beruházásokból - írja a 444.hu.
Bejelentést tett Magyar Péter, miután találkozott Zelenszkij elnökkel: megtörtént az első lépés
Tárgyalt Brüsszelben Magyar Péter miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Feljelentések, bérlakások, új hitelprogramok: megszólal az MFB vezérigazgatója
Lezárult a Magyar Fejlesztési Bank pénzügyi átvilágítása, és a feltárt problémák alapján a bank még idén elszámolja a szükséges értékvesztéseket - közölte a Portfolio-nak adott interjújában Gerendás János, aki júniusban ült az állami bank vezérigazgatói székébe. A bank uniós forrásból nyáron végrehajtott 645 milliárd tőkeemelését nem érintik a múlt veszteségei, ezt a pénzt a bankokkal együttműködve új kkv-versenyképességi hitelprogramokra, „alapok alapja” struktúrában működő kockázatitőke-programokra, bérlakás- és kollégiumépítésre, valamint az Európai Beruházási Bankkal (EIB) közös projektekre fordítják. Az új kormány Ganz Ábrahám Hitelprogramjának már bejelentett, az eddigi hitelprogramokat egységesítő elemein túl az új kkv-versenyképességi hitelprogramokról is kérdeztük a vezérigazgatót. Mint kiderült, ezeket már kamattámogatás nélkül indítják el a jövő év első negyedévében, a kereskedelmi bankokkal együttműködve, refinanszírozási formában. A feljelentésekről, a tervezett bérlakásfejlesztésekről és az Otthonfelújítási Programról is kérdeztük Gerendás Jánost.
Visszaélések a Kisfaludy-program körül: fejlejelentést tett a kormány
Hűtlen kezelés és közbeszerzési kartell gyanújával tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program támogatási gyakorlata miatt. A tárca vizsgálata szerint a mintegy 475 milliárd forintos állami keretösszeg több mint felét pályázaton kívüli, egyedi döntések alapján osztották szét az elmúlt években.
Tisza-kormány: megy a harc az Uniós kötségvetés körül
A tegnapi napi folyamán számos fontos hír érkezett a
KATA, az egészségügy, az elszámoltatás
területéről is.
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A mai nap elsősorban az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök találkozója lehet érdekes esemény.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/BodnÃ¡r BoglÃ¡rka
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