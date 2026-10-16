Tisza-kormány: komoly konfliktusokban lett főszereplő Magyar Péter az EU-csúcson

Az Európai Unió csúcstalálkozójának második napján is éles viták zajlanak az illegális migráció elleni fellépésről, miközben a tagállamok többsége már a határozottabb határvédelem és a jogalap nélkül érkezők azonnali visszaküldése mellett foglal állást. Magyarország a legszigorúbb közös kezdeményezést támogatja a tárgyalásokon – derül ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből.

Mint írta, a huszonhét uniós vezető egyeztetésein kiemelt szerepet kap a migrációs nyomás kezelése. Bár a hatékonyabb határvédelmi intézkedések és a szigorúbb szabályozás iránti igény a tagállamok többségénél mára meghatározóvá vált, az álláspontok még nem teljesen egységesek.

"Egyértelmű, hogy ma már a szigorú, határozott és hatékony határvédelem, valamint az illegális migránsok azonnali visszaküldése a követendő példa az európai országok többségében" – emelte ki a miniszterelnök.

Magyar Péter közölte: Magyarország a tárgyalások során a legszigorúbb, lengyel–olasz–dán javaslatot támogatja.

A kezdeményezés mellett kiálló tagállamok jelenleg is azon dolgoznak, hogy meggyőzzék a határozottabb uniós fellépést még ellenző országokat.