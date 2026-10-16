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Tisza-kormány: komoly konfliktusokban lett főszereplő Magyar Péter az EU-csúcson
Gazdaság

Tisza-kormány: komoly konfliktusokban lett főszereplő Magyar Péter az EU-csúcson

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Éles vita bontakozott ki az uniós csúcson, ahol Magyarország is a hat blokkoló tagállam közé került a kohéziós források jövőjét illetően. Magyar Péter szerint az uniós költségvetési javaslat jelenlegi formájában nem fogadható el. A miniszterelnök péntek este azt is közölte: a legszigorúbb migrációs helyzetkezelése mellett állt ki Brüsszelben. Közben a kormányfő találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is. Itthon a betegellátás elérte a határait, ezért a kormány rendszerszintű változásra készül, a szakminisztérium pedig szigorúbb ellenőrzést vezet be a kiszervezett állami feladatoknál. A Seszták-ügy már a NAV-ot is elérte, ahol menesztettek egy elnökhelyettest, az aranykonvoj ügyében pedig a strasbourgi emberi jogi bíróság indít vizsgálatot. A vagyonadó körül sem csitul a vita, hiszen a kamara többek között a szociális kata bevezetését javasolja, tizennégy szakmai szervezet pedig érdemi változtatásokat sürget.
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Minimálbér: 14 százalék helyett 6 százalék alatti emelés jöhet

A korábban tervezett 14 százalék helyett akár 6 százalék alá is csökkenhet a minimálbér 2027-es emelése – számolt be az RTL Híradó. Az Orbán-kormány 2024 végén kötött hároméves bérmegállapodása még jelentős növekedéssel számolt, a gazdaság azonban a vártnál gyengébben teljesít, az infláció pedig alacsonyabb lett a tervezettnél. A munkáltatók ezért jóval kisebb béremelést tartanak megvalósíthatónak. A szakszervezetek adócsökkentést javasolnak a Tisza-kormánynak, hogy legalább 10 százalékos béremelést érjenek el.

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Minimálbér: 14 százalék helyett 6 százalék alatti emelés jöhet
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Magyar Péter vallott az EU-csúcsról, szerinte újabb 1 milliárd eurót mentett meg Magyarországnak

Magyar Péter miniszterelnök szerint minden fontos kérdésben sikerült érvényesíteni a magyar érdekeket a kétnapos brüsszeli EU-csúcson, ahol évek óta nem látott, indulatos vita zajlott. A migrációról csak rövidített megállapodás született, de bekerült a dokumentumba, hogy a szervezett bűnözői csoportok is felhasználhatják nyomásgyakorlásra az illegális migrációt, ami a napi egymillió eurós bírság rendezését is segítheti. Az energiaárak ügyében elérték, hogy az EU felülvizsgálja az ETS-rendszer gazdasági hatásait, az ETS2 bevezetését pedig egy évvel elhalasztják. A kormányfő történelmi jelentőségűnek nevezte a Volodimir Zelenszkijjel kötött megállapodást a kárpátaljai magyarok jogairól. A következő uniós költségvetésben már egymilliárd euróval több jutna Magyarországnak, a kormány azonban még többet szeretne elérni, a végső döntés decemberben születhet meg.

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Magyar Péter vallott az EU-csúcsról, szerinte újabb 1 milliárd eurót mentett meg Magyarországnak
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Súlyos visszaélések miatt tett feljelentést a kormány, Kapitány István elárulta a részleteket

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és versenykorlátozó megállapodások gyanúja miatt tett feljelentést Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program ügyében. Az előző, Orbán Viktor vezette kormány által indított programban 475 milliárd forintot osztottak szét, ám a keret több mint 60 százaléka, 288 milliárd forint mindössze 108 szerződésre jutott. Ezek jelentős részéről nem pályázat, hanem egyedi döntés alapján határoztak, a kedvezményezettek között pedig ott van a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels és az Apáti családhoz köthető cégek is. A támogatott beruházások közé tartozott a felcsúti tó fejlesztése is, amely csaknem másfél milliárd forintot kapott. A vizsgálat kettős állami finanszírozás, személyre szabott pályázatok és magántulajdonú ingatlanok közpénzből történő fejlesztésének gyanúját is felvetette.

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Súlyos visszaélések miatt tett feljelentést a kormány, Kapitány István elárulta a részleteket
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Kemény vitákba állt bele Magyar Péter, de a legfőbb kérdések megválaszolatlanok maradtak az EU-csúcson

Két nap tárgyalás után péntek este véget ért az uniós vezetők brüsszeli csúcstalálkozója, amelyen több politikai megállapodás is körvonalazódott, a legnehezebb pénzügyi kérdésekben azonban nem született áttörés. Franciaország és Németország közös fellépésével közelebb került egy Kínával szemben szigorúbb kereskedelmi stratégia, Emmanuel Macron és Friedrich Merz pedig megállapodott a 2035-ös autóipari kibocsátási szabályok enyhítéséről. A 2028–2034-es költségvetés vitája holtpontra jutott, Magyar Péter miniszterelnök ugyanis elfogadhatatlannak nevezte a jelenlegi javaslatot, és akár kétmilliárd euróval nagyobb támogatási keretet szeretne. Ukrajna finanszírozásáról és az ETS2 halasztásáról sem sikerült megegyezni, Magyar Péter viszont Volodimir Zelenszkijjel tárgyalva üdvözölte a kárpátaljai magyarok jogait érintő megállapodás végrehajtásának megkezdését. Az egyeztetések novemberben Dublinban és Brüsszelben folytatódnak.

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Kemény vitákba állt bele Magyar Péter, de a legfőbb kérdések megválaszolatlanok maradtak az EU-csúcson
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Magyar Péter kemény migráció elleni fellépést ígér

Az Európai Unió csúcstalálkozójának második napján is éles viták zajlanak az illegális migráció elleni fellépésről, miközben a tagállamok többsége már a határozottabb határvédelem és a jogalap nélkül érkezők azonnali visszaküldése mellett foglal állást. Magyarország a legszigorúbb közös kezdeményezést támogatja a tárgyalásokon – derül ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből.

Mint írta, a huszonhét uniós vezető egyeztetésein kiemelt szerepet kap a migrációs nyomás kezelése. Bár a hatékonyabb határvédelmi intézkedések és a szigorúbb szabályozás iránti igény a tagállamok többségénél mára meghatározóvá vált, az álláspontok még nem teljesen egységesek.

"Egyértelmű, hogy ma már a szigorú, határozott és hatékony határvédelem, valamint az illegális migránsok azonnali visszaküldése a követendő példa az európai országok többségében" – emelte ki a miniszterelnök.

Magyar Péter közölte: Magyarország a tárgyalások során a legszigorúbb, lengyel–olasz–dán javaslatot támogatja.

A kezdeményezés mellett kiálló tagállamok jelenleg is azon dolgoznak, hogy meggyőzzék a határozottabb uniós fellépést még ellenző országokat.

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„Biztos a Bródiban maradt” – Szőrén-szálán eltűnt 2 milliárd forintnyi eszköz a közmédiából, feljelentést tesz az új vezetés

Feljelentést tesz a közmédia átmeneti vezetése az MTVA vagyonnyilvántartásában és leltározásában feltárt súlyos hiányosságok miatt – tájékoztatta a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. pénteken az MTI-t.

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„Biztos a Bródiban maradt” – Szőrén-szálán eltűnt 2 milliárd forintnyi eszköz a közmédiából, feljelentést tesz az új vezetés
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Lassan 400 jogszabály átírására kényszerült rá a kormány egyetlen döntés miatt

Egy egyszerűnek tűnő névváltoztatás miatt már legalább 360 jogszabályt módosítottak vagy készítettek elő módosításra Magyarországon. A Portfolio összesítése szerint 2026. október 16-ig ennyi törvényt, kormányrendeletet és miniszteri rendeletet érintett a Magyar Péter vezette kormány döntése, amellyel a vármegyéket visszanevezték megyékre, a főispánokat pedig kormánymegbízottakra. További dömping várható még, mert kiterjedt közigazgatási lépésről van szó.

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Lassan 400 jogszabály átírására kényszerült rá a kormány egyetlen döntés miatt
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Fordulat a Volánbusz-ügyben: Jellinek elhagyhatja a börtönt, Szivek letartóztatását meghosszabbították

További három hónappal meghosszabbította Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatójának letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság pénteken, Jellinek Dániel milliárdos üzletemberét viszont megszüntette. Az Indotek Group alapítója ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet alá kerül, és elektronikus nyomkövetőt kell viselnie – közölte a Fővárosi Törvényszék.

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Fordulat a Volánbusz-ügyben: Jellinek elhagyhatja a börtönt, Szivek letartóztatását meghosszabbították
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Megszólalt a Roszatom Paks II-ről, van egy komoly probléma

Befagytak a tárgyalások a Roszatom és a Magyar Péter vezette kormány között a Paks II. beruházásáról, jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz állami vállalat vezérigazgatója Moszkvában. Hozzátette, hogy a magyar fél még a projekt átvilágításán dolgozik, a mintegy 408–410 millió eurós gyártási program viszont tovább folyik, és a teljesített szakaszokat a magyar megrendelő rendszeresen kifizeti. A kormány által elrendelt felülvizsgálat azt is vizsgálja, hogy egyáltalán szükség van-e az új atomerőműre, eredménye év végére vagy 2027 elejére várható. Kapitány István energetikai miniszter szerint Paks II. legkorábban 2034–2035 körül készülhet el, ezért a kormány a jelenlegi blokkok üzemidejének meghosszabbítását is mérlegeli. A bizonytalanságot tovább növelik az emelkedő költségek és a dunai alacsony vízállás miatti hűtési kockázatok.

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Megszólalt a Roszatom Paks II-ről, van egy komoly probléma
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Október végén jön az átfogó egészségügyi stratégia

Október végén és november elején három alapvető fontosságú dokumentumot tesz közzé az Egészségügyi Minisztérium. Nyilvánosságra hozzák a korábban tíz évre titkosított, több mint 300 millió forintból készült BCG-reformtanulmányt, a magyar egészségügy jelenlegi állapotát felmérő országleltárt, valamint a szektor átfogó fejlesztési stratégiáját, amely a 2027-es költségvetésben 500 milliárd forintos többletforrást biztosít az ágazatnak – számolt be a tárca kétnapos stratégiai tanácskozásáról Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-bejegyzésében.

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Október végén jön az átfogó egészségügyi stratégia
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Újabb csontváz eshetett ki a szekrényből: még a számlán is feltűntették mi a kifizetés célja

Költségvetési csalás gyanújával tett feljelentést a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium egy alapítvánnyal szemben. A gyanú szerint a szervezet a lakossági tájékoztatásra szánt állami támogatást részben politikusok népszerűsítésére és választási kiadványok terjesztésére fordította, amivel csaknem 20 millió forintos vagyoni hátrányt okozhatott a költségvetésnek.

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Újabb csontváz eshetett ki a szekrényből: még a számlán is feltűntették mi a kifizetés célja
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Váratlan fordulat: külföldi kézbe kerülhet Mészáros Lőrinc legjövedelmezőbb cége

Piaci források szerint megegyezett Mészáros Lőrinc és az osztrák PORR építővállalat a hazai vasútépítési piacot eddig uraló V-Híd Építő Zrt. adásvételéről. A tranzakciót várhatóan napokon belül bejelentik. A tulajdonosváltás hátterében az állhat, hogy a hatalmas nyereséget termelő V-Hidat a kormány a közelmúltban egy uniós vizsgálat és forrásmegvonás veszélye miatt kizárta a folyamatban lévő állami beruházásokból - írja a 444.hu.

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Váratlan fordulat: külföldi kézbe kerülhet Mészáros Lőrinc legjövedelmezőbb cége
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Bejelentést tett Magyar Péter, miután találkozott Zelenszkij elnökkel: megtörtént az első lépés

Tárgyalt Brüsszelben Magyar Péter miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

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Bejelentést tett Magyar Péter, miután találkozott Zelenszkij elnökkel: megtörtént az első lépés
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Feljelentések, bérlakások, új hitelprogramok: megszólal az MFB vezérigazgatója

Lezárult a Magyar Fejlesztési Bank pénzügyi átvilágítása, és a feltárt problémák alapján a bank még idén elszámolja a szükséges értékvesztéseket - közölte a Portfolio-nak adott interjújában Gerendás János, aki júniusban ült az állami bank vezérigazgatói székébe. A bank uniós forrásból nyáron végrehajtott 645 milliárd tőkeemelését nem érintik a múlt veszteségei, ezt a pénzt a bankokkal együttműködve új kkv-versenyképességi hitelprogramokra, „alapok alapja” struktúrában működő kockázatitőke-programokra, bérlakás- és kollégiumépítésre, valamint az Európai Beruházási Bankkal (EIB) közös projektekre fordítják. Az új kormány Ganz Ábrahám Hitelprogramjának már bejelentett, az eddigi hitelprogramokat egységesítő elemein túl az új kkv-versenyképességi hitelprogramokról is kérdeztük a vezérigazgatót. Mint kiderült, ezeket már kamattámogatás nélkül indítják el a jövő év első negyedévében, a kereskedelmi bankokkal együttműködve, refinanszírozási formában. A feljelentésekről, a tervezett bérlakásfejlesztésekről és az Otthonfelújítási Programról is kérdeztük Gerendás Jánost.

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Feljelentések, bérlakások, új hitelprogramok: megszólal az MFB vezérigazgatója
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Visszaélések a Kisfaludy-program körül: fejlejelentést tett a kormány

Hűtlen kezelés és közbeszerzési kartell gyanújával tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program támogatási gyakorlata miatt. A tárca vizsgálata szerint a mintegy 475 milliárd forintos állami keretösszeg több mint felét pályázaton kívüli, egyedi döntések alapján osztották szét az elmúlt években.

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Visszaélések a Kisfaludy-program körül: fejlejelentést tett a kormány
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Tisza-kormány: megy a harc az Uniós kötségvetés körül

A tegnapi napi folyamán számos fontos hír érkezett a

KATA, az egészségügy, az elszámoltatás

területéről is.

A mai nap elsősorban az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök találkozója lehet érdekes esemény.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/BodnÃ¡r BoglÃ¡rka

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Ha be szeretnénk vezetni az eurót, akkor vége a nagy béremelések korszakának

Az elmúlt években hozzászoktunk az átlagbér, de főképp a minimálbér 10% körüli emeléséhez. A következő hetekben intenzív tárgyalások folyhatnak arról, hogy a jövő évre tervezett 14%-os béremelés megvalósulhat-e. Akárhogy is lesz, ha be szeretnénk vezetni az eurót, akkor a csatlakozás előtti néhány évben sokkal kisebb, egyszámjegyű béremelkedésben érdemes gondolkodni. De ez nem feltétlenül gond.

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Ha be szeretnénk vezetni az eurót, akkor vége a nagy béremelések korszakának

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