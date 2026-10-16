Tisza-kormány: komoly konfliktusokban lett főszereplő Magyar Péter az EU-csúcson

Minimálbér: 14 százalék helyett 6 százalék alatti emelés jöhet
A korábban tervezett 14 százalék helyett akár 6 százalék alá is csökkenhet a minimálbér 2027-es emelése – számolt be az RTL Híradó. Az Orbán-kormány 2024 végén kötött hároméves bérmegállapodása még jelentős növekedéssel számolt, a gazdaság azonban a vártnál gyengébben teljesít, az infláció pedig alacsonyabb lett a tervezettnél. A munkáltatók ezért jóval kisebb béremelést tartanak megvalósíthatónak. A szakszervezetek adócsökkentést javasolnak a Tisza-kormánynak, hogy legalább 10 százalékos béremelést érjenek el.
Magyar Péter vallott az EU-csúcsról, szerinte újabb 1 milliárd eurót mentett meg Magyarországnak
Magyar Péter miniszterelnök szerint minden fontos kérdésben sikerült érvényesíteni a magyar érdekeket a kétnapos brüsszeli EU-csúcson, ahol évek óta nem látott, indulatos vita zajlott. A migrációról csak rövidített megállapodás született, de bekerült a dokumentumba, hogy a szervezett bűnözői csoportok is felhasználhatják nyomásgyakorlásra az illegális migrációt, ami a napi egymillió eurós bírság rendezését is segítheti. Az energiaárak ügyében elérték, hogy az EU felülvizsgálja az ETS-rendszer gazdasági hatásait, az ETS2 bevezetését pedig egy évvel elhalasztják. A kormányfő történelmi jelentőségűnek nevezte a Volodimir Zelenszkijjel kötött megállapodást a kárpátaljai magyarok jogairól. A következő uniós költségvetésben már egymilliárd euróval több jutna Magyarországnak, a kormány azonban még többet szeretne elérni, a végső döntés decemberben születhet meg.
Súlyos visszaélések miatt tett feljelentést a kormány, Kapitány István elárulta a részleteket
Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és versenykorlátozó megállapodások gyanúja miatt tett feljelentést Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program ügyében. Az előző, Orbán Viktor vezette kormány által indított programban 475 milliárd forintot osztottak szét, ám a keret több mint 60 százaléka, 288 milliárd forint mindössze 108 szerződésre jutott. Ezek jelentős részéről nem pályázat, hanem egyedi döntés alapján határoztak, a kedvezményezettek között pedig ott van a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels és az Apáti családhoz köthető cégek is. A támogatott beruházások közé tartozott a felcsúti tó fejlesztése is, amely csaknem másfél milliárd forintot kapott. A vizsgálat kettős állami finanszírozás, személyre szabott pályázatok és magántulajdonú ingatlanok közpénzből történő fejlesztésének gyanúját is felvetette.
Kemény vitákba állt bele Magyar Péter, de a legfőbb kérdések megválaszolatlanok maradtak az EU-csúcson
Két nap tárgyalás után péntek este véget ért az uniós vezetők brüsszeli csúcstalálkozója, amelyen több politikai megállapodás is körvonalazódott, a legnehezebb pénzügyi kérdésekben azonban nem született áttörés. Franciaország és Németország közös fellépésével közelebb került egy Kínával szemben szigorúbb kereskedelmi stratégia, Emmanuel Macron és Friedrich Merz pedig megállapodott a 2035-ös autóipari kibocsátási szabályok enyhítéséről. A 2028–2034-es költségvetés vitája holtpontra jutott, Magyar Péter miniszterelnök ugyanis elfogadhatatlannak nevezte a jelenlegi javaslatot, és akár kétmilliárd euróval nagyobb támogatási keretet szeretne. Ukrajna finanszírozásáról és az ETS2 halasztásáról sem sikerült megegyezni, Magyar Péter viszont Volodimir Zelenszkijjel tárgyalva üdvözölte a kárpátaljai magyarok jogait érintő megállapodás végrehajtásának megkezdését. Az egyeztetések novemberben Dublinban és Brüsszelben folytatódnak.
Magyar Péter kemény migráció elleni fellépést ígér
Az Európai Unió csúcstalálkozójának második napján is éles viták zajlanak az illegális migráció elleni fellépésről, miközben a tagállamok többsége már a határozottabb határvédelem és a jogalap nélkül érkezők azonnali visszaküldése mellett foglal állást. Magyarország a legszigorúbb közös kezdeményezést támogatja a tárgyalásokon – derül ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből.
Mint írta, a huszonhét uniós vezető egyeztetésein kiemelt szerepet kap a migrációs nyomás kezelése. Bár a hatékonyabb határvédelmi intézkedések és a szigorúbb szabályozás iránti igény a tagállamok többségénél mára meghatározóvá vált, az álláspontok még nem teljesen egységesek.
"Egyértelmű, hogy ma már a szigorú, határozott és hatékony határvédelem, valamint az illegális migránsok azonnali visszaküldése a követendő példa az európai országok többségében" – emelte ki a miniszterelnök.
Magyar Péter közölte: Magyarország a tárgyalások során a legszigorúbb, lengyel–olasz–dán javaslatot támogatja.
A kezdeményezés mellett kiálló tagállamok jelenleg is azon dolgoznak, hogy meggyőzzék a határozottabb uniós fellépést még ellenző országokat.
„Biztos a Bródiban maradt” – Szőrén-szálán eltűnt 2 milliárd forintnyi eszköz a közmédiából, feljelentést tesz az új vezetés
Feljelentést tesz a közmédia átmeneti vezetése az MTVA vagyonnyilvántartásában és leltározásában feltárt súlyos hiányosságok miatt – tájékoztatta a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. pénteken az MTI-t.
Lassan 400 jogszabály átírására kényszerült rá a kormány egyetlen döntés miatt
Egy egyszerűnek tűnő névváltoztatás miatt már legalább 360 jogszabályt módosítottak vagy készítettek elő módosításra Magyarországon. A Portfolio összesítése szerint 2026. október 16-ig ennyi törvényt, kormányrendeletet és miniszteri rendeletet érintett a Magyar Péter vezette kormány döntése, amellyel a vármegyéket visszanevezték megyékre, a főispánokat pedig kormánymegbízottakra. További dömping várható még, mert kiterjedt közigazgatási lépésről van szó.
Fordulat a Volánbusz-ügyben: Jellinek elhagyhatja a börtönt, Szivek letartóztatását meghosszabbították
További három hónappal meghosszabbította Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatójának letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság pénteken, Jellinek Dániel milliárdos üzletemberét viszont megszüntette. Az Indotek Group alapítója ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet alá kerül, és elektronikus nyomkövetőt kell viselnie – közölte a Fővárosi Törvényszék.
Megszólalt a Roszatom Paks II-ről, van egy komoly probléma
Befagytak a tárgyalások a Roszatom és a Magyar Péter vezette kormány között a Paks II. beruházásáról, jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz állami vállalat vezérigazgatója Moszkvában. Hozzátette, hogy a magyar fél még a projekt átvilágításán dolgozik, a mintegy 408–410 millió eurós gyártási program viszont tovább folyik, és a teljesített szakaszokat a magyar megrendelő rendszeresen kifizeti. A kormány által elrendelt felülvizsgálat azt is vizsgálja, hogy egyáltalán szükség van-e az új atomerőműre, eredménye év végére vagy 2027 elejére várható. Kapitány István energetikai miniszter szerint Paks II. legkorábban 2034–2035 körül készülhet el, ezért a kormány a jelenlegi blokkok üzemidejének meghosszabbítását is mérlegeli. A bizonytalanságot tovább növelik az emelkedő költségek és a dunai alacsony vízállás miatti hűtési kockázatok.
Október végén jön az átfogó egészségügyi stratégia
Október végén és november elején három alapvető fontosságú dokumentumot tesz közzé az Egészségügyi Minisztérium. Nyilvánosságra hozzák a korábban tíz évre titkosított, több mint 300 millió forintból készült BCG-reformtanulmányt, a magyar egészségügy jelenlegi állapotát felmérő országleltárt, valamint a szektor átfogó fejlesztési stratégiáját, amely a 2027-es költségvetésben 500 milliárd forintos többletforrást biztosít az ágazatnak – számolt be a tárca kétnapos stratégiai tanácskozásáról Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-bejegyzésében.
Újabb csontváz eshetett ki a szekrényből: még a számlán is feltűntették mi a kifizetés célja
Költségvetési csalás gyanújával tett feljelentést a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium egy alapítvánnyal szemben. A gyanú szerint a szervezet a lakossági tájékoztatásra szánt állami támogatást részben politikusok népszerűsítésére és választási kiadványok terjesztésére fordította, amivel csaknem 20 millió forintos vagyoni hátrányt okozhatott a költségvetésnek.
Váratlan fordulat: külföldi kézbe kerülhet Mészáros Lőrinc legjövedelmezőbb cége
Piaci források szerint megegyezett Mészáros Lőrinc és az osztrák PORR építővállalat a hazai vasútépítési piacot eddig uraló V-Híd Építő Zrt. adásvételéről. A tranzakciót várhatóan napokon belül bejelentik. A tulajdonosváltás hátterében az állhat, hogy a hatalmas nyereséget termelő V-Hidat a kormány a közelmúltban egy uniós vizsgálat és forrásmegvonás veszélye miatt kizárta a folyamatban lévő állami beruházásokból - írja a 444.hu.
Bejelentést tett Magyar Péter, miután találkozott Zelenszkij elnökkel: megtörtént az első lépés
Tárgyalt Brüsszelben Magyar Péter miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Feljelentések, bérlakások, új hitelprogramok: megszólal az MFB vezérigazgatója
Lezárult a Magyar Fejlesztési Bank pénzügyi átvilágítása, és a feltárt problémák alapján a bank még idén elszámolja a szükséges értékvesztéseket - közölte a Portfolio-nak adott interjújában Gerendás János, aki júniusban ült az állami bank vezérigazgatói székébe. A bank uniós forrásból nyáron végrehajtott 645 milliárd tőkeemelését nem érintik a múlt veszteségei, ezt a pénzt a bankokkal együttműködve új kkv-versenyképességi hitelprogramokra, „alapok alapja” struktúrában működő kockázatitőke-programokra, bérlakás- és kollégiumépítésre, valamint az Európai Beruházási Bankkal (EIB) közös projektekre fordítják. Az új kormány Ganz Ábrahám Hitelprogramjának már bejelentett, az eddigi hitelprogramokat egységesítő elemein túl az új kkv-versenyképességi hitelprogramokról is kérdeztük a vezérigazgatót. Mint kiderült, ezeket már kamattámogatás nélkül indítják el a jövő év első negyedévében, a kereskedelmi bankokkal együttműködve, refinanszírozási formában. A feljelentésekről, a tervezett bérlakásfejlesztésekről és az Otthonfelújítási Programról is kérdeztük Gerendás Jánost.
Visszaélések a Kisfaludy-program körül: fejlejelentést tett a kormány
Hűtlen kezelés és közbeszerzési kartell gyanújával tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program támogatási gyakorlata miatt. A tárca vizsgálata szerint a mintegy 475 milliárd forintos állami keretösszeg több mint felét pályázaton kívüli, egyedi döntések alapján osztották szét az elmúlt években.
Tisza-kormány: megy a harc az Uniós kötségvetés körül
A tegnapi napi folyamán számos fontos hír érkezett a
KATA, az egészségügy, az elszámoltatás
területéről is.
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- Elérte a határait a betegellátás Magyarországon, rendszerszintű változásra készül a kormány
- Lépett a szakminisztérium: szigorúbb ellenőrzés jön a kiszervezett állami feladatoknál
- Már a NAV-ig ér a Seszták-ügy, menesztettek egy elnökhelyettest
- Megérkeztek a kamara javaslatai: létrehoznák a szociális katát, a vagyonadón is alakítanának
- Már Strasbourgban az aranykonvoj ügye: vizsgálatot indít az emberi jogi bíróság
- Magyar Péter: jelenlegi formájában nem elfogadható az uniós költségvetési javaslat
- Összefogott 14 szakmai szervezet: érdemi változtatásokat kérnek a vagyonadó terveiben
A mai nap elsősorban az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök találkozója lehet érdekes esemény.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/BodnÃ¡r BoglÃ¡rka
Ha be szeretnénk vezetni az eurót, akkor vége a nagy béremelések korszakának
Az elmúlt években hozzászoktunk az átlagbér, de főképp a minimálbér 10% körüli emeléséhez. A következő hetekben intenzív tárgyalások folyhatnak arról, hogy a jövő évre tervezett 14%-os béremelés megvalósulhat-e. Akárhogy is lesz, ha be szeretnénk vezetni az eurót, akkor a csatlakozás előtti néhány évben sokkal kisebb, egyszámjegyű béremelkedésben érdemes gondolkodni. De ez nem feltétlenül gond.
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