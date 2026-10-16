Tisza-kormány: Magyar Péter nem fogadja el az EU-s költségvetést, kezdődik a csúcstalálkozó

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara csak úgy juthatott állami pályázati forrásokhoz, ha kommunikációs szerződést köt a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge ügynökséggel. Parragh László, az MKIK volt elnöke elismerte, hogy bár több százmillió forintot fizettek ki, maga sem tudja pontosan, milyen valós teljesítmény állt a megbízások mögött. A korábbi kamarai vezető a Kossuth Rádió műsorában mondta el, hogy a szakképzés fejlesztésére szánt, több milliárd forintos állami támogatás megszerzésének

kifejezett feltétele volt a Lounge bevonása a feladatokba

- szúrta ki a 444. A pályázati kiírásnak eleget téve az MKIK 2018 és 2022 között összesen 712 millió forint értékben szerződött a kommunikációs céggel.

Parragh László kifejtette, hogy nincs rálátása a kifizetett összegek sorsára, és a megvalósult munkavégzés eredményességét sem tudja megítélni. A helyzetet azzal az ismert szakmai szállóigével jellemezte, miszerint a reklámra költött pénz fele kidobott pénz az ablakon, csak sosem lehet tudni, hogy pontosan melyik fele az. A volt elnök ugyanakkor azzal indokolta a megállapodás elfogadását, hogy

a kötelezően előírt szerződéskötés révén sikerült lehívni azokat az állami milliárdokat,

amelyekből egy olyan szakképzési rendszert tudtak felépíteni, amely ma is hatékonyan vonzza a tőkét és a befektetéseket Magyarországra.