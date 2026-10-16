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Tisza-kormány: Magyar Péter nem fogadja el az EU-s költségvetést, kezdődik a csúcstalálkozó
Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter nem fogadja el az EU-s költségvetést, kezdődik a csúcstalálkozó

Portfolio
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Akár kétmilliárd euróval nagyobb uniós keretet szeretne elérni a kormány a következő hétéves költségvetésben, amellyel részben pótolná a jogállamisági viták miatt végleg elveszített mintegy 2,1 milliárd eurót, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az ír elnökség legújabb javaslata már nagyjából egymilliárd euróval több forrást szánna Magyarországnak. A csütörtökön kezdődő brüsszeli csúcson a migrációs szabályok szigorítása és a napi egymillió eurós uniós bírság eltörlése is napirendre kerül. A csúcs elején Magyar Péter közölte: jelenlegi formájában nem elfogadható a következő hétéves uniós költségvetési keretre tett javaslat.
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Magyarország is csatlakozott a hat blokkoló tagállam közé, éles vita bontakozott ki az EU-csúcson

Az uniós vezetők brüsszeli csúcstalálkozóján az energiaárak letörését célzó egyeztetés háromórás csatározássá alakult az autóhasználat és az épületfűtés szén-dioxid-kibocsátásának árazása miatt. A csúszás miatt az ebéd is jócskán délutánba nyúlt - jelentette a Politico.

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Magyarország is csatlakozott a hat blokkoló tagállam közé, éles vita bontakozott ki az EU-csúcson
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Csak akkor kapott állami forrást az MKIK, ha Balásy cégével üzletelt - állítja Parragh László

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara csak úgy juthatott állami pályázati forrásokhoz, ha kommunikációs szerződést köt a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge ügynökséggel. Parragh László, az MKIK volt elnöke elismerte, hogy bár több százmillió forintot fizettek ki, maga sem tudja pontosan, milyen valós teljesítmény állt a megbízások mögött. A korábbi kamarai vezető a Kossuth Rádió műsorában mondta el, hogy a szakképzés fejlesztésére szánt, több milliárd forintos állami támogatás megszerzésének

kifejezett feltétele volt a Lounge bevonása a feladatokba

- szúrta ki a 444. A pályázati kiírásnak eleget téve az MKIK 2018 és 2022 között összesen 712 millió forint értékben szerződött a kommunikációs céggel.

Parragh László kifejtette, hogy nincs rálátása a kifizetett összegek sorsára, és a megvalósult munkavégzés eredményességét sem tudja megítélni. A helyzetet azzal az ismert szakmai szállóigével jellemezte, miszerint a reklámra költött pénz fele kidobott pénz az ablakon, csak sosem lehet tudni, hogy pontosan melyik fele az. A volt elnök ugyanakkor azzal indokolta a megállapodás elfogadását, hogy

a kötelezően előírt szerződéskötés révén sikerült lehívni azokat az állami milliárdokat,

amelyekből egy olyan szakképzési rendszert tudtak felépíteni, amely ma is hatékonyan vonzza a tőkét és a befektetéseket Magyarországra.

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Londoni elemzők már látják, mire készül Magyar Péter

Rövid távon várható valamelyes elcsúszás a magyar költségvetésben az aszálykárok és a geopolitikai sokkok miatt, de ezzel együtt is valószínűnek tűnik, hogy Magyarország 2032-ben csatlakozhat az euróövezethez - áll a világ egyik legnagyobb politikai-gazdasági kockázatelemző csoportja, az Eurasia Group csütörtökön Londonban bemutatott helyzetértékelésében.

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Londoni elemzők már látják, mire készül Magyar Péter
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Videóban magyarázza Karácsony Gergely az egységes fővárosi parkolási rendszer bizonyítványát

A ferencvárosi Diákváros megépítése, az egységes fővárosi parkolási rendszer bevételeiből finanszírozott útrekonstrukciók, valamint az állammal közösen működtetett, az agglomerációs ingázást is lefedő közösségi közlekedési hálózat jelentheti a megoldást Budapest legégetőbb lakhatási és közlekedési infrastruktúra-problémáira – fejtette ki Facebook-videójában Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.

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Videóban magyarázza Karácsony Gergely az egységes fővárosi parkolási rendszer bizonyítványát
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Elérte a határait a betegellátás Magyarországon, rendszerszintű változásra készül a kormány

Komoly fennakadások alakultak ki a budapesti belgyógyászati ügyeleti ellátásban és a betegek elhelyezésében, mivel a kórházi ágyak egy részét nem közvetlen egészségügyi ellátásra, hanem szociális gondoskodásra szoruló páciensek foglalják el. A probléma rendszerszintű megoldása érdekében az egészségügyi és a szociális ágazat szereplői összehangolt egyeztetésbe kezdtek – közölte egy Facebook-bejegyzésben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

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Elérte a határait a betegellátás Magyarországon, rendszerszintű változásra készül a kormány
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Elegük lett a feltúrt utcákból: kemény követeléssel állt elő az egyik fővárosi kerület

Újbuda önkormányzata azonnali intézkedéseket és garanciákat követel a kormánytól a Déli Körvasút építésének felfüggesztése miatt. László Imre, XI. kerületi polgármester közleményében azt írta, hogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez fordult, hogy a kerületben élők ne szenvedjék el a félbehagyott beruházással járó tartós lezárásokat, az állam pedig tartsa be a korábban tett környezetvédelmi és városfejlesztési vállalásait.

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Elegük lett a feltúrt utcákból: kemény követeléssel állt elő az egyik fővárosi kerület
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Új miniszteri biztost nevezett ki Kapitány István

A Hivatalos Értesítő október 15-i számában jelent meg a gazdasági és energetikai miniszter 3/2026. (X. 15.) GEM utasítása, amely alapján Herczku Györgyöt két évre a Gazdasági és Energetikai Minisztérium bankszakmai kapcsolataiért felelős miniszteri biztosává nevezték ki.

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Új miniszteri biztost nevezett ki Kapitány István
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Lépett a szakminisztérium: szigorúbb ellenőrzés jön a kiszervezett állami feladatoknál

Felülvizsgálja a tárca a Nemzeti Művelődési Intézettel kötött közszolgálati szerződését, mivel a szervezet az elmúlt években több milliárd forintnyi közpénzből működött – tájékoztatott Facebook-bejegyzésében Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

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Lépett a szakminisztérium: szigorúbb ellenőrzés jön a kiszervezett állami feladatoknál
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Már csak pár nap és leleplezi a kormány a legfontosabb tervét

A kormány véglegesítette a 2027-es költségvetést, a tervezetet pedig már a jövő héten nyilvánosságra hozzák – írja Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter.

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Már csak pár nap és leleplezi a kormány a legfontosabb tervét
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Válságba sodródott a fővárosi sürgősségi ellátás - Már a minisztériumok is reagálnak a helyzetre

Súlyos válság alakult ki a budapesti belgyógyászati és sürgősségi fekvőbeteg-ellátásban, amit az orvos- és ápolóhiány, valamint a szociális okokból kórházban rekedt betegek magas száma okoz. A helyzetet egy kistarcsai vírusjárvány is tetézi, emiatt az egészségügyi és a szociális tárca, valamint az érintett hatóságok azonnali, összehangolt válságkezelésbe kezdtek a rendszer összeomlásának elkerüléséért - tudósított a Medical Online.

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Válságba sodródott a fővárosi sürgősségi ellátás - Már a minisztériumok is reagálnak a helyzetre
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Már a NAV-ig ér a Seszták-ügy, menesztettek egy elnökhelyettest

Kármán András pénzügyminiszter az adóhatóság új elnökének javaslatára felmentette tisztségéből Szalavics Mariannt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnökhelyettesét. A döntésre nem sokkal azután került sor, hogy idén szeptember végén letartóztatták Seszták Miklós volt minisztert a 11 milliárd forintos Volánbusz-korrupciós ügyben, amelynek idején Szalavics a közlekedési vállalat gazdasági igazgatója volt - közölte a HVG.

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Már a NAV-ig ér a Seszták-ügy, menesztettek egy elnökhelyettest
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Fontos ügyben sürgetnek változást a civil szervezetek: levelet írtak Hegedűs Zsoltnak

Több tucat civil szervezet és szakértő közös nyílt levélben fordult Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterhez és sürgeti az Egészségügyi Minisztériumot a magzatukat vagy csecsemőjüket elveszítő családok méltó ellátása érdekében a perinatális gyász mai, 2026. október 15-i világnapja alkalmából. A kezdeményezők az elavult szakmai irányelvek azonnali megújítását, a temetési lehetőségek egyértelműsítését, emberségesebb kórházi bánásmódot és a gyászoló szülőknek járó fizetett távollét bevezetését kérik a döntéshozóktól - jelent meg a nyílt levél a Másállapotot a Szülészetben! oldalán.

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Fontos ügyben sürgetnek változást a civil szervezetek: levelet írtak Hegedűs Zsoltnak
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Véget érhet a szentségelés: új bringás szakasz épül a magyar fővárosban, mutatjuk a részleteket

Több ezer közlekedő mindennapjait teszi biztonságosabbá az a beruházás, amely október 19-én indul a Szent Gellért rakparton - jelentették be a Budapesti Közlekedési Központ oldalán. A Rudas Gyógyfürdővel szemközti szakaszon november közepéig teljesen szétválasztják a gyalogos- és a kerékpáros-forgalmat. A biciklisek számára az úttest szélén fizikai akadállyal védett sávot alakítanak ki, míg a járdát teljes egészében visszaadják a gyalogosoknak, a parkolók megszűnnek.

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Véget érhet a szentségelés: új bringás szakasz épül a magyar fővárosban, mutatjuk a részleteket
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Megérkeztek a kamara javaslatai: létrehoznák a szociális katát, a vagyonadón is alakítanának

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hivatalosan is benyújtotta a Pénzügyminisztériumnak a katát és az új vagyonadót érintő módosító javaslatait. A szervezet a kisadózóktól elvárt többletbefizetésekért cserébe magasabb társadalombiztosítási jogosultságot, az alacsonyabb bevételűeknek pedig szociális kata bevezetését javasolja, míg a vagyonadó esetében a működő vállalkozói tőke adómentességét vagy a már befizetett céges adóterhek beszámítását kéri - olvasható az MKIK honlapján.

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Megérkeztek a kamara javaslatai: létrehoznák a szociális katát, a vagyonadón is alakítanának
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Beidézték Navracsics Tibort, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét és Varga Juditot is a parlamentbe

Hat egykori igazságügyi miniszter, egy korábbi államtitkár és egy volt önálló bírósági végrehajtó meghallgatásáról döntött az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága. A testület célja a hazai végrehajtói hálózat átfogó átvilágítása és a Schadl–Völner-ügy hátterének feltárása, hogy a jövőben egy igazságosabb, emberségesebb és nonprofit alapon működő rendszer jöhessen létre.

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Beidézték Navracsics Tibort, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét és Varga Juditot is a parlamentbe
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Felfüggesztették ügyészi állásából Fürcht Pált

Lajtár István, a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbbügyész-helyettes felfüggesztette ügyészi állásából Fürcht Pált, aki ellen egyben újabb fegyelmi eljárást kezdeményezett - közölte az MTI-vel a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) júniusban lemondott vezetőjének képviseletét ellátó Horváth Lóránt ügyvédi iroda csütörtökön.

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Már Strasbourgban az aranykonvoj ügye: vizsgálatot indít az emberi jogi bíróság

Befogadta az Emberi Jogok Európai Bírósága az ukrán Oscsadbank pénzszállítóinak panaszát, így összesen hat ügyben indult eljárás a magyarországi fogva tartásuk miatt. A felperesek szerint a magyar hatóságok kínozták és jogellenesen tartották fogva őket.

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Két elnökhelyettest nevezett ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke

Polyák Gábor a döntését a LinkedIn-oldalán jelentette be.

A közlés szerint Derzsényi Évát és Vári Pétert kérte fel a posztra, és mindketten igent mondtak. Bejelentette azt is: Kövesdi Veronika vezeti az NMHH elnöki kabinetjét a jövőben.

Polyák Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót az Országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a médiatanács elnökének öt évre, 2031-ig.

A hatályos szabályozás értelmében az NMHH vezető tisztségét a médiatanácsi elnöki megbízatásának időtartama alatt tölti be. A Sándor-palota hétfőn jelentette be, hogy Polyák Gábor átvette kinevezési okiratát és ünnepélyes esküt tett Baka András államfő előtt.

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Magyar Péter: jelenlegi formájában nem elfogadható az uniós költségvetési javaslat

Magyar Péter miniszterelnök szerint jelenlegi formájában nem elfogadható a következő hétéves uniós költségvetési keretre tett javaslat. A kormányfő csütörtökön Brüsszelben, az Európai Tanács kétnapos csúcstalálkozójára érkezve beszélt erről, ahol a migráció mellett sok milliárd euró sorsáról is tárgyalnak a tagállamok vezetői.

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Magyar Péter: jelenlegi formájában nem elfogadható az uniós költségvetési javaslat
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Kezdődök a csúcs

Az európai állam- és kormányfők brüsszeli csúcstalálkozója az 1956-os magyar forradalom és szabadságharcra való megemlékezéssel kezdődik. Tisztelet a hősöknek

- írta a Facebookon Magyar Péter.

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Összefogott 14 szakmai szervezet: érdemi változtatásokat kérnek a vagyonadó terveiben

Több mint tíz szakmai szervezet – köztük az MKIK, az MGYOSZ és a VOSZ – közös állásfoglalásban reagált a vagyonadó társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetére. Az aláírók támogatják, hogy a vagyonosabb rétegek nagyobb részt vállaljanak a közterhekből, de szerintük a javasolt adó jelentős adminisztratív terhekkel jár, és több esetben irreális helyzeteket teremt. Ezért azt kérik, hogy a beruházásokat, a fejlesztéseket, a munkavállalói képzéseket és a közhasznú támogatásokat valamilyen mértékben le lehessen vonni az adóból. Javasolják továbbá egy mérsékelt, 0,3–0,5 százalékos adókulcs bevezetését az 1–5 milliárd forint közötti vagyonokra, valamint az illikvid vagyonelemek, a tőzsdei cégek és a startupok körültekintő kezelését. A szervezetek szerint a rövid egyeztetési határidő miatt további problémák is várhatók, ezért a kormánytól nyitottságot várnak a későbbi korrekciókra.

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Összefogott 14 szakmai szervezet: érdemi változtatásokat kérnek a vagyonadó terveiben
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Eldőlt: karácsonyig rács mögött marad a fideszes polgármester, százmilliók nyomát keresik

Két hónappal meghosszabbította a bíróság Hidvégi József, Fonyód korábbi fideszes polgármestere és a helyi városüzemeltetési cég ügyvezetőjének letartóztatását. A gyanúsítottak így továbbra is letartóztatásban maradnak abban a büntetőügyben, amely százmilliós nagyságrendű, tisztázatlan kifizetések miatt indult - jelentette a kekvillogo.hu.

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Eldőlt: karácsonyig rács mögött marad a fideszes polgármester, százmilliók nyomát keresik
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Tisza-kormány: sorsdöntő napok várnak Magyarországra

  • Magyar Péter miniszterelnök szerint a kormány a következő hétéves uniós költségvetésben akár kétmilliárd euróval nagyobb keretet szeretne elérni, részben pótolva a jogállamisági viták miatt végleg elveszített mintegy 2,1 milliárd eurót; az ír elnökség legújabb javaslata már körülbelül egymilliárd euróval több forrást szánna Magyarországnak.

  • A csütörtökön kezdődő brüsszeli csúcson a migrációs szabályok szigorítása és a napi egymillió eurós uniós bírság megszüntetése is napirenden lesz.

  • Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben a Visegrádi Négyek kormányfőivel egyeztetett. A Facebookon azt írta, hogy csütörtökön közösen képviselik a közép-európai álláspontot.

  • Magyar pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyal a kárpátaljai magyarok helyzetéről.
  • A 2027-es költségvetés tervezete október 19-én vagy 20-án kerülhet az Országgyűlés elé. A Költségvetési Tanács szerint a 2026-os büdzsé módosítása megfelel az adósságszabálynak, a magas hiány, az emelkedő államadósság és az uniós eljárási kockázatok miatt azonban érdemi fiskális kiigazításra lehet szükség.
  • Lezárultak a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2021–2028-as időszakáról szóló tárgyalások, Magyarország több mint 92 milliárd forint támogatást kap.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka.

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Lannert Judit: visszakapják az Orbán-kormány idején elvett jogaikat a magyar pedagógusok

Az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy az Orbán-kormány jogsértően korlátozta a magyar pedagógusok sztrájkjogát. A pedagógusszakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban hozott strasbourgi döntés az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium korábbi határozatát igazolta – számolt be Facebook-bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

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Lannert Judit: visszakapják az Orbán-kormány idején elvett jogaikat a magyar pedagógusok

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