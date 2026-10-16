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Tisza-kormány: megy a harc az uniós kötségvetés körül
Gazdaság

Tisza-kormány: megy a harc az uniós kötségvetés körül

Portfolio
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Éles vita bontakozott ki az uniós csúcson, ahol Magyarország is a hat blokkoló tagállam közé került. Magyar Péter szerint az uniós költségvetési javaslat jelenlegi formájában nem fogadható el. Itthon a betegellátás elérte a határait, ezért a kormány rendszerszintű változásra készül, a szakminisztérium pedig szigorúbb ellenőrzést vezet be a kiszervezett állami feladatoknál. A Seszták-ügy már a NAV-ot is elérte, ahol menesztettek egy elnökhelyettest, az aranykonvoj ügyében pedig a strasbourgi emberi jogi bíróság indít vizsgálatot. A vagyonadó körül sem csitul a vita, hiszen a kamara többek között a szociális kata bevezetését javasolja, tizennégy szakmai szervezet pedig érdemi változtatásokat sürget.
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Feljelentések, bérlakások, új hitelprogramok: megszólal az MFB vezérigazgatója

Lezárult a Magyar Fejlesztési Bank pénzügyi átvilágítása, és a feltárt problémák alapján a bank még idén elszámolja a szükséges értékvesztéseket - közölte a Portfolio-nak adott interjújában Gerendás János, aki júniusban ült az állami bank vezérigazgatói székébe. A bank uniós forrásból nyáron végrehajtott 645 milliárd tőkeemelését nem érintik a múlt veszteségei, ezt a pénzt a bankokkal együttműködve új kkv-versenyképességi hitelprogramokra, „alapok alapja” struktúrában működő kockázatitőke-programokra, bérlakás- és kollégiumépítésre, valamint az Európai Beruházási Bankkal (EIB) közös projektekre fordítják. Az új kormány Ganz Ábrahám Hitelprogramjának már bejelentett, az eddigi hitelprogramokat egységesítő elemein túl az új kkv-versenyképességi hitelprogramokról is kérdeztük a vezérigazgatót. Mint kiderült, ezeket már kamattámogatás nélkül indítják el a jövő év első negyedévében, a kereskedelmi bankokkal együttműködve, refinanszírozási formában. A feljelentésekről, a tervezett bérlakásfejlesztésekről és az Otthonfelújítási Programról is kérdeztük Gerendás Jánost.

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Feljelentések, bérlakások, új hitelprogramok: megszólal az MFB vezérigazgatója
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Visszaélések a Kisfaludy-program körül: fejlejelentést tett a kormány

Hűtlen kezelés és közbeszerzési kartell gyanújával tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program támogatási gyakorlata miatt. A tárca vizsgálata szerint a mintegy 475 milliárd forintos állami keretösszeg több mint felét pályázaton kívüli, egyedi döntések alapján osztották szét az elmúlt években.

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Visszaélések a Kisfaludy-program körül: fejlejelentést tett a kormány
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Tisza-kormány: megy a harc az Uniós kötségvetés körül

A tegnapi napi folyamán számos fontos hír érkezett a

KATA, az egészségügy, az elszámoltatás

területéről is.

A mai nap elsősorban az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök találkozója lehet érdekes esemény.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/BodnÃ¡r BoglÃ¡rka

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Ha be szeretnénk vezetni az eurót, akkor vége a nagy béremelések korszakának

Az elmúlt években hozzászoktunk az átlagbér, de főképp a minimálbér 10% körüli emeléséhez. A következő hetekben intenzív tárgyalások folyhatnak arról, hogy a jövő évre tervezett 14%-os béremelés megvalósulhat-e. Akárhogy is lesz, ha be szeretnénk vezetni az eurót, akkor a csatlakozás előtti néhány évben sokkal kisebb, egyszámjegyű béremelkedésben érdemes gondolkodni. De ez nem feltétlenül gond.

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Ha be szeretnénk vezetni az eurót, akkor vége a nagy béremelések korszakának

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