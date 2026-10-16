Tisza-kormány: megy a harc az uniós kötségvetés körül

Lezárult a Magyar Fejlesztési Bank pénzügyi átvilágítása, és a feltárt problémák alapján a bank még idén elszámolja a szükséges értékvesztéseket - közölte a Portfolio-nak adott interjújában Gerendás János, aki júniusban ült az állami bank vezérigazgatói székébe. A bank uniós forrásból nyáron végrehajtott 645 milliárd tőkeemelését nem érintik a múlt veszteségei, ezt a pénzt a bankokkal együttműködve új kkv-versenyképességi hitelprogramokra, „alapok alapja” struktúrában működő kockázatitőke-programokra, bérlakás- és kollégiumépítésre, valamint az Európai Beruházási Bankkal (EIB) közös projektekre fordítják. Az új kormány Ganz Ábrahám Hitelprogramjának már bejelentett, az eddigi hitelprogramokat egységesítő elemein túl az új kkv-versenyképességi hitelprogramokról is kérdeztük a vezérigazgatót. Mint kiderült, ezeket már kamattámogatás nélkül indítják el a jövő év első negyedévében, a kereskedelmi bankokkal együttműködve, refinanszírozási formában. A feljelentésekről, a tervezett bérlakásfejlesztésekről és az Otthonfelújítási Programról is kérdeztük Gerendás Jánost.