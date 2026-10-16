Több villamos közlekedése is változik

Rövidített útvonalon jár vasárnap 10.30 és 13 óra között az 50-es villamos, mert a tűzszerészek egy II. világháborús bombát hatástalanítanak az Üllői úton, a Regény utcánál. Erre az időre lezárják az Üllői utat a Thököly út és a Haladás utca között, a Villanytelep és a Szarvas csárda tér között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Emellett október 17-től november 8-ig pályakarbantartás miatt változik a 2B, a 3-as, az 51-es és az 52-es villamos közlekedése. Az 52-es villamos helyett ebben az időszakban pótlóbusz jár a Határ út és Pesterzsébet, Pacsirtatelep között, október 24. és 31. között pedig további villamosvonalakon is rövidített útvonal és pótlóbusz lesz.

Rövidített útvonalon jár az 50-es villamos vasárnap 10.30 és 13 óra között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

Azt írták, ebben az időszakban lezárják az Üllői utat a Thököly út és a Haladás utca között, mert a Regény utcánál tűzszerészek hatástalanítanak egy II. világháborús bombát.

Az 50-es villamosok helyett pótlóbusz közlekedik a Villanytelep és a Szarvas csárda tér között. A villamosok Kispest, Határ út és a Villanytelep között, illetve a Szarvas csárda tér és Pestszentlőrinc Béke tér között járnak, a Lajosmizsei sorompó és a Thököly út közötti megállókat nem érintik - közölték.

Pályakarbantartás is lesz

Pályakarbantartás miatt változik a 2B, a 3-as, az 51-es és az 52-es villamosok közlekedése október 17-től november 8-ig.

A BKV Zrt. szombattól pályakarbantartást végez a Határ úton több helyszínen: a Balassa köznél, a Nyáry Pál utcánál, a Mártírok útjánál, a Török Flóris utcánál és a Gubacsi úti végállomásnál, valamint a pesterzsébeti hurokban, a Pöltenberg utcánál.

A villamospálya karbantartása miatt szombattól november 8-ig az 52-es villamos nem közlekedik, a Határ út és a pesterzsébeti Pacsirtatelep között 52-es jelzéssel pótlóbusz jár.

Hozzátették, október 24. és 31. között a 2B villamos rövidített útvonalon, a Jászai Mari tér és Gubacsi út-Határ út között, 2B jelzéssel pótlóbusz közlekedik Gubacsi út-Határ út és Pesterzsébet, Pacsirtatelep között; a 3-as villamos rövidített útvonalon, a Mexikói út és az Ecseri út között közlekedik, 3-as jelzéssel pótlóbusz jár a Gubacsi út-Határ út és az Ecseri út között; az 51-es és az 52-es villamos nem közlekedik, az 52-es villamos helyett pótlóbusz jár a Határ út és Pesterzsébet, Pacsirtatelep között; az 51A villamos sűrűbben, az 51-es és az 51A villamos közös követési időközével indul - írták.