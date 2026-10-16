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Úgy elkapkodták az iPhone Duókat, hogy már csak november vége felé vannak szállítási idők
Gazdaság

Úgy elkapkodták az iPhone Duókat, hogy már csak november vége felé vannak szállítási idők

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Villámrajtot vett az iPhone Duo előrendelése, az első készletek pedig percek alatt kimerültek, így a szállítási határidők már november végére tolódtak. Az Apple egyelőre nem közölte, mekkora készlettel készült a piaci bevezetésre - tudósított az Apple Insider.

Az előrendelés az amerikai keleti parti idő szerint reggel 8 órakor indult el, és a legtöbb új iPhone-modellhez hasonlóan a rendelkezésre álló mennyiség rendkívül gyorsan elfogyott. A szállítási határidők

szinte azonnal november 16-ra, majd november 23-ra csúsztak minden konfiguráció esetében.

Bár az Apple soha nem hozza nyilvánosságra az első napra szánt készletek nagyságát, a szállítási idő alakulása általában hűen tükrözi egy-egy modell népszerűségét. Ezúttal ugyanakkor árnyalja a képet, hogy a magas kereslet mellett az átlagosnál kisebb kezdőkészlet is állhat a háttérben. Ebben szerepet játszhatott az összetett, új kialakításból adódó gyártási csúszás, valamint az is,hogy egy teljesen új formaterv esetén nehezebb előre felmérni a várható keresletet.

Az iPhone Duo a cupertinói vállalat eddigi legdrágább okostelefonja, ráadásul a piaci debütálásra egy olyan időszakban kerül sor, amikor a globális chiphiány az egész technológiai szektorban felfelé hajtja az árakat.

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Bár az előrendelési opció továbbra is nyitva áll, a most vásárlók már lemaradnak az október 23-án induló első szállítási hullámról. Ugyanakkor az értékesítés hivatalos kezdetén a fizikai Apple Store üzletekben korlátozott számban még elérhetők lesznek a készülékek.

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Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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