Újabb csontváz eshetett ki a szekrényből: még a számlán is feltűntették, mi a kifizetés célja

Költségvetési csalás gyanújával tett feljelentést a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium egy alapítvánnyal szemben. A gyanú szerint a szervezet a lakossági tájékoztatásra szánt állami támogatást részben politikusok népszerűsítésére és választási kiadványok terjesztésére fordította, amivel csaknem 20 millió forintos vagyoni hátrányt okozhatott a költségvetésnek.

A rendelkezésre álló adatok szerint a LOGOSZ Alapítvány az Erkölcsi Értékekért 2024 és 2026 között összesen 30,4 millió forint állami támogatást kapott a Városi Civil Alapból. A forrás eredeti célja a helyi közösségek tárgyilagos tájékoztatása és a kerületi események bemutatása lett volna.

A minisztériumi vizsgálat megállapította, hogy a támogatásból finanszírozott, Jövőképek című kiadvány nem a pályázatban vállalt célokat szolgálta. A lapban rendszerszerűen a korábbi kormány intézkedéseit méltató, valamint a

Fidesz–KDNP politikusait – köztük Németh Balázst és Zsigmond Barna Pált – népszerűsítő tartalmak kaptak helyet.

A közvetlenül a 2026-os országgyűlési választás előtt megjelent lapszámban kifejezetten a korábbi kormánypártot támogató cikkek, valamint a politikusok közösségi oldalait népszerűsítő felhívások jelentek meg. A dokumentumok átvizsgálása során a tárca munkatársai egy olyan számlára is rábukkantak, amelyen a szolgáltatás megnevezéseként szó szerint a

választási kiadvány terjesztése

kifejezés szerepelt.

Egy 2026 augusztusában lefolytatott ellenőrzés további szabálytalanságokat is feltárt, mivel a szervezet a támogatásból négymillió forintot bankbetétben kötött le. A minisztérium a feljelentésben ennek jogszerűségét, valamint az esetleges kamatbevételek sorsát is tisztázni kívánja.

A tárca a bizonyítékok alapján ismeretlen tettes ellen kezdeményezett büntetőeljárást a NAV-nál, jelentős vagyoni hátrányt okozó, legalább 19,4 millió forintos költségvetési csalás gyanújával.

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