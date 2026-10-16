Újabb fővárosi járműveken jelenik meg a figyelmeztető sárga jelzés

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) még 2024-ben indította el a programot, amelynek során összesen 1621 fővárosi autóbuszra és trolibuszra kerültek fel a sárga, "Vigyázz, holttér!" feliratú jelzések. Az egységes arculatú kampányhoz most a BKM is csatlakozott, így a figyelmeztetések már a közszolgáltató gépjárműparkján, például az utcatisztító járműveken, a hókotrókon és az emelőkosaras gépeken is láthatók. A matricák grafikai tervét a BKK biztosította, míg a gyártásról és a kihelyezésről a Budapesti Közművek gondoskodott.

A holttér a járművek körüli olyan terület, amelyet a vezető a visszapillantó tükrökből sem lát be. A tehergépkocsik, autóbuszok és speciális munkagépek esetében ezek a zónák kifejezetten nagyok lehetnek, és bizonyos helyzetekben akár egy egész személyautót is eltakarhatnak.

A biztonságos közlekedés érdekében elengedhetetlen, hogy a sofőrök kanyarodás, sávváltás vagy elindulás előtt alaposan meggyőződjenek a manőver biztonságosságáról. Ezzel párhuzamosan a gyalogosoknak, kerékpárosoknak és rollereseknek is érdemes elkerülniük, hogy huzamosabb ideig a nagyméretű járművek közvetlen közelében – különösen azok oldalánál, illetve közvetlenül előttük vagy mögöttük – tartózkodjanak.

A fizikai figyelmeztetéseken túl a technológia is segíti a közlekedésbiztonsági kockázatok csökkentését, hiszen a Budapestre érkező új autóbuszoknál már

alapelvárás a beépített holttérfigyelő kamerarendszer.

A megelőzést emellett a gyakorlati szemléletformálás is támogatja, az Európai Mobilitási Héten a résztvevők például beülhettek egy teherautó vezetőfülkéjébe, hogy személyesen is megtapasztalják, mekkora terület marad rejtve a sofőrök elől.