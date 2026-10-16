Újabb meglepetés a hazai béreknél: bruttó 740 ezer felett az átlag

Amíg az elmúlt hónapokban inkább negatív meglepetést okoztak a hazai béradatok, addig augusztusban pozitív korrekciót látunk és gyorsult a fizetések növekedési üteme.

Augusztusban 740 600 forint volt a bruttó átlagkereset, ami 8,4%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál.

Mindez kisebb meglepetést okozott, hiszen az elmúlt hónapokban 7% közelébe lassult a bérdinamika, és a legtöbben arra számítottak, hogy folytatódik a trend – vagy legfeljebb szinten marad a béremelkedés üteme.

Ahogy a fenti ábrán is látszik, a nyár végén felfelé kanyarodott a béremelkedési ütem, ami a vállalati és a költségvetési szektort egyaránt érintette.

A vállalati szektorban 8,1%-os, míg a költségvetési szerveknél 9,2%-os béremelkedést láttunk, mindkét szektorban érdemben meghaladva az elmúlt hónapok 7%-hoz közeli növekedését.

A nettó átlagkereset országos szinten 519 900 forintot ért el, mely 10%-kal magasabb volt, mint 2025 augusztusában.

A nettó bérek az idei évben sokkal gyorsabban nőnek, mint ahogy a bruttó keresetek. Ez azzal függ össze, hogy nőtt a családi adókedvezmény és bevezették a többgyermekes anyák szja-mentességét.

"A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett két gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése" – indokolja a KSH a nettó bérek gyors növekedését.

Miután a keresetek újra gyorsabban nőnek, mint az elmúlt hónapokban, ez meglátszik a reálbérek alakulásán is.

A reálkereset 8,6%-kal nagyobb lett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 1,3%-os növekedése mellett.



Az átlagbér mellett érdemes egy pillantást vetni a mediánra is. Az átlagnál ugyanis a dolgozók csaknem kétharmada kevesebbet keres, míg a mediánnál a munkavállalók egyik fele kevesebbet, míg a másik többet vihet haza. A bruttó mediánkereset 611 400 forintot ért el, ami 8,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó kereset mediánértéke 433 400 forintot tett ki, mely 9,9%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.

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