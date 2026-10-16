Újabb temus termékkel akadt probléma

Balesetveszély miatt visszahívják a Temun árusított egyik gyermek-nindzsajelmezt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) figyelmeztetése szerint a ruhához tartozó, túl hosszú szalagok beakadhatnak, ami súlyos sérülést okozhat.

Az Európai Unió riasztási rendszere alapján Magyarország is érintett a

"Ninja Samouraï Costume Set"

nevű gyermekjelmez visszahívásában. A hatóság tájékoztatása szerint a kizárólag a Temun értékesített, 57352290894-es modellszámú és 68394238702-es vonalkódú szett alkarra és vádlira rögzíthető piros szalagjai jelentősen hosszabbak a biztonsági szabványokban megengedettnél.

A szabadon lógó zsinórvégek botlásveszélyt jelentenek, emellett könnyen beakadhatnak különféle mozgó szerkezetekbe – például játszótéri eszközökbe vagy mozgólépcsőkbe –, ami súlyos balesetekhez vezethet.

Az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy ha megvásárolták a jelmezt, azonnal vegyék azt el a gyermekektől. A balesetveszély a szalagok levágásával megszüntethető, ennek hiányában azonban a termék további használata nem javasolt. A felmerülő kockázatokról a Temu közvetlenül is értesíti a regisztrált vásárlókat.

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