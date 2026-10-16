Vagyonadó: már az offshore-vagyonokat is célba vette a kínai rezsim

Kína leggazdagabb állampolgárai közül sokan számolják fel offshore bizalmi vagyonkezelőiket, értékesítik részvényeiket, sőt egyesek állampolgárságot is váltanak, miközben közeleg az október 22-i határidő a külföldön szerzett jövedelmek bevallására. A lépések hátterében Peking szigorodó adópolitikája és a tőkekiáramlás fokozott ellenőrzése áll – számolt be a Reuters.

A kínai kormány július végén rendelte el, hogy

az offshore vagyonkezelőknél keletkezett jövedelmeket október 22-ig be kell vallani, az érintett összegekre pedig 20 százalékos adót vet ki.

A Boston Consulting Group becslése szerint Kína offshore vagyona mintegy 1700 milliárd dollárt tesz ki, és az ilyen vagyonkezelési struktúrák az elmúlt években különösen népszerűvé váltak a külföldön jegyzett kínai cégek fő részvényesei körében.

A JLT Legacy Group vagyonkezelő vezérigazgatója, Oscar Liu a Reutersnek arról beszélt, hogy szerinte az egyéni adókötelezettségek a néhány millió jüantól az akár milliárdos nagyságrendig is terjedhetnek. Az intézkedés leginkább a hongkongi vagy amerikai tőzsdén jegyzett kínai vállalatok alapítóit érinti érzékenyen, mivel közülük sokan 2014 és 2020 között, árfolyamcsúcson adtak el részvényeket a trustjaikon keresztül.

A kínai állami adóhatóság utasította munkatársait, hogy a Hurun-gazdaglista, a cégnyilvántartások és egyéb nyilvános források alapján összeállított névsor segítségével keressék fel az érintetteket. Egyes tartományokban és városokban, ahol sok vagyonos vállalkozó él, külön munkacsoportokat hoztak létre az offshore vagyonkezelőkkel kapcsolatos információk begyűjtésére.

A váratlan adóintézkedés számos esetben azonnali likviditási igényt teremtett:

az egyik technológiai milliárdos családi vagyonkezelője arról számolt be a Reutersnek, hogy jelenleg több időt töltenek az adó kiszámításával, mint kereskedéssel, és a részvényportfóliójuk felét értékesítik.

A folyamatba a bankok is bekapcsolódtak, így nemzetközi pénzintézetek már hiteleket nyújtanak vagyonos ügyfeleiknek az adóteher rendezésére, a kölcsönök fedezetéül pedig a saját cégeik részvényeit fogadják el. Egyes tehetős befektetők az újonnan létrehozott trustjaikat még a vagyonnal való feltöltés előtt megszüntették, mások pedig feladják kínai adóilletőségüket, hogy kimentsék családi vagyonukat Peking hatóköréből.

Ugyanakkor az új szabályozás több ponton is homályos, ami még a jogkövető adózókat is elbizonytalanítja. Nem egyértelmű, hogy az adókötelezettség a trust létrehozásától számít-e, vagy csak egy meghatározott időszakra vonatkozik, miként az sem világos, hogy az osztalékokra vagy részvényeladásokra vonatkozó teher meddig nyúlik vissza a múltba.

Az adófizetési kötelezettséget ahhoz kötik, hogy az adózó "fő gazdasági érdekeltségének helye" Kínában van-e, ez azonban tág értelmezésre ad lehetőséget, és nem feltétlenül a fizikai tartózkodástól vagy az állampolgárságtól függ. A gyakorlatban a jogalkalmazás városonként eltérő, és bizonyos esetekben még a fizetési feltételekről is lehet tárgyalni a hatóságokkal.

Forrás: Reuters

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