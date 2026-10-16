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Váratlan fordulat: külföldi kézbe kerülhet Mészáros Lőrinc legjövedelmezőbb cége
Gazdaság

Váratlan fordulat: külföldi kézbe kerülhet Mészáros Lőrinc legjövedelmezőbb cége

Portfolio
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Piaci források szerint megegyezett Mészáros Lőrinc és az osztrák PORR építővállalat a hazai vasútépítési piacot eddig uraló V-Híd Építő Zrt. adásvételéről. A tranzakciót várhatóan napokon belül bejelentik. A tulajdonosváltás hátterében az állhat, hogy a hatalmas nyereséget termelő V-Hidat a kormány a közelmúltban egy uniós vizsgálat és forrásmegvonás veszélye miatt kizárta a folyamatban lévő állami beruházásokból - írja a 444.hu.

A vasútépítő szakmában már hetek óta terjed az esetleges tulajdonosváltás híre. Bár a hivatalos bejelentésre még várni kell, a tranzakció részletei egyelőre nem tisztázottak. Így még kérdéses, hogy az osztrák vállalat magát a V-Híd Zrt.-t vásárolja-e fel, vagy a cég teljes eszközparkját és munkavállalói állományát veszi át egy új struktúrában.

Az üzletkötés valószínűségét erősíti, hogy a cégjegyzék adatai szerint az osztrák anyavállalat, a PORR Bau GmbH nemrég, idén szeptember 21-én alapított egy új magyarországi leányvállalatot PORR Kft. néven. A kifejezetten vasútépítésre szakosodott cég ügyvezetői feladatait Florian Kalsberger, az anyacég pénzügyi igazgatója, valamint Magyar István látja el, aki a 2010 előtti időszakban is irányította már a PORR hazai érdekeltségeit.

A V-Híd eladása komoly fordulatot jelent, hiszen a vállalat az elmúlt években Mészáros Lőrinc cégcsoportjának legjövedelmezőbb elemévé vált.

A 2018-as tulajdonszerzés óta a társaság mintegy 600 milliárd forintos árbevételt ért el, amelyből kiemelkedően magas összeget, 142 milliárd forint adózott eredményt vettek ki osztalékként. A kiemelkedő jövedelmezőség ellenére a cég alvállalkozói az elmúlt években gyakran küzdöttek kifizetési nehézségekkel. A vállalat nemcsak gazdasági, hanem politikai szempontból is kulcsszereplőnek számított, mivel az elmúlt időszakban kiderült, hogy

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Mészáros Lőrinc alkupozícióját ugyanakkor drasztikusan rontották a legutóbbi hetek eseményei. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a múlt héten bejelentette, hogy a szaktárca kizárta a V-Hidat minden olyan folyamatban lévő vasúti projektből, amelynek előkészítésében a Kontúr Csoport Kft. is részt vett. A döntés hátterében az áll, hogy a Déli Körvasút beruházás második ütemének közbeszerzése során jogsértő összejátszás gyanúja merült fel.

A PORR esetleges visszatérése a magyar piacra figyelemre méltó, tekintve a vállalat hazai és nemzetközi múltját. A 2010 előtti időszakban a cég a Vegyépszer partnereként számos nagyberuházásban vett részt, többek között az M0-s és M6-os autópályák, valamint a 4-es metró építésében. Utóbbi esetében az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálata több, a PORR-hoz köthető szerződésnél is szabálytalanságokat tárt fel. A vállalat emellett jelentős versenyhivatali botrányokba is belekeveredett, az osztrák versenyhivatal ugyanis a történelem egyik legnagyobb, 2002 és 2017 között működő építőipari kartelljének leleplezésekor 62 millió eurós bírsággal sújtotta a céget árrögzítés és piacfelosztás miatt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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