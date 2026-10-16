Visszaélések a Kisfaludy-program körül: feljelentést tett a kormány

A minisztérium több mint 22 ezer, a 2018 és 2026 közötti időszakra vonatkozó támogatási szerződést vizsgált át. Az adatokból kiderült, hogy a források eloszlása rendkívül egyenlőtlen volt, hiszen a teljes keret több mint hatvan százaléka, mintegy 288 milliárd forint mindössze 108 nagy – egyenként egymilliárd forintot meghaladó – projektre jutott.
Emellett több mint ezer esetben egyedi döntéssel ítéltek meg összesen csaknem 260 milliárd forintot.
A belső vizsgálat kifogásolja az átláthatatlan bírálati szempontokat, és felveti a gyanút, hogy bizonyos esetekben a pályázati feltételeket célzottan testreszabhatták, ezzel korlátozva a kivitelezők közötti versenyt. A dokumentum szerint a Magyar Turisztikai Ügynökség fizetett tanácsadóinak vállalkozásai is részesültek a támogatásokból, miközben összesen 127 milliárd forintnyi forrás a korábbi kormányzathoz köthető szereplőkhöz került.
A kiemelt ügyek között említik a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest kilenc projektjének közel 12 milliárd forintos, valamint a Tiborcz Istvánhoz köthető hévízi Le Primore szálloda nagyjából 8 milliárd forintos támogatását. Szintén szerepel a dokumentumban egy lovasberényi eset, amelyben egy eredetileg 223 millió forintért értékesített állami ingatlan fejlesztésére később 1,54 milliárd forintot ítéltek meg egy Pintér Sándor volt belügyminiszter érdekkörébe tartozó szereplőnek.
A bűncselekmények megállapítása a nyomozó hatóságok feladata, a tárca ezért mind a 22 ezer szerződés kivizsgálását kéri.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az üggyel kapcsolatban jelezte, hogy a jövőben új alapokra helyezik az állami turisztikai források elosztását, amelynek fókuszába a vidéki panziók és a helyi kisvállalkozások fejlesztését állítják.
Cikkünk megjelenése után reagált a BDPST Group a Minisztérium bejelentésére: "Nem felel meg a valóságnak, hogy a hévizi Le Primore szálloda Tiborcz István érdekeltsége lenne, sem a BDPST Group, sem Tiborcz István nem tulajdonosa a hotelnek, és sosem volt az." A szálloda jelenlegi impresszuma az Event Horizon Capital Zrt.-t nevezi meg szolgáltatóként. Az Átlátszó 2025. júliusi, Opten-adatokra hivatkozó cikke szerint ez a társaság az Andala Holding Zrt.-n keresztül a Nivala Magántőkealap többségi tulajdona. A végső befektetők személyét a cikk sem azonosítja. A Nivala alapkezelője a Tiborcz Istvánhoz kötődő Gránit Alapkezelő; ezt a kapcsolatot a nyilvántartási adatok és a Válasz Online feltárása is alátámasztják.
Cikkünk frissítését követően a BDPST Group újabb reakciót küldött szerkesztőségünknek. Mint írták: „a Nivala Magántőkealapnak nem a Gránit Alapkezelő a kezelője, ahogyan az az MNB hivatalos és naprakész adataiból is kiderül”. Az általuk hivatkozott MNB-adatok szerint a Nivala jelenlegi alapkezelője a Gratissima Alapkezelő Zrt. Korábbi, a Gránit Alapkezelő szerepére vonatkozó jelen idejű állításunkat ennek megfelelően pontosítjuk.
A BDPST Group válaszában nem tért ki arra, mikor került át a Nivala kezelése a Gránittól a Gratissimához. A Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap 2026. június 26-án közzétett tájékoztatójának és kezelési szabályzatának 7.5. pontja még a Gránit Alapkezelő által kezelt alapok között sorolta fel a Nivalát. Az alapkezelőváltás pontos időpontját egyelőre nem tudtuk megállapítani. A korábbi alapkezelői kapcsolat önmagában nem bizonyítja Tiborcz István tulajdonosi érdekeltségét a szállodában.
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