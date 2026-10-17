A folyamatos dróntámadások miatt a NATO segítségét kéri a román elnök

A román államfő az EU brüsszeli csúcstalálkozójának margóján nyilatkozott, és egyértelművé tette, hogy a Fekete-tenger csak az orosz–ukrán háború lezárultával válhat ismét biztonságossá. Ugyanakkor sürgette a NATO fokozottabb jelenlétét a térségben.

Nagyon optimista vagyok, hogy megkapjuk a támogatást és a képességeket a jobb védelemhez, mert ez fontos gazdasági kérdés Ukrajna és az egész régió számára

– fogalmazott.

Dan elmondta, hogy a Románia légterét érő drónbehatolások nagyjából másfél éve kezdődtek, és Bukarest nem volt felkészülve a helyzetre. Hasonló kihívásokkal szembesülnek a tengeri térségben is. "Meg kell védenünk a felségvizeinkhez tartozó területet" – hangsúlyozta. Az elnök bizalmát fejezte ki Donald Trump amerikai elnök további támogatásában mind a fekete-tengeri biztonság, mind Románia NATO-n belüli pozíciója tekintetében, noha Washington az utóbbi időben többször is megkérdőjelezte az európai biztonsági elköteleződéseket, csapatcsökkentésekre és az erők állomásoztatásának felülvizsgálatára utalva.

A romló biztonsági helyzet arra ösztönözte Dant és bolgár kollégáját, Rumen Radev miniszterelnököt, hogy

a fekete-tengeri fenyegetéseket az uniós csúcstalálkozó napirendjén is előrébb sorolják.

A két vezető Mark Rutte NATO-főtitkárral is tárgyalt a szövetség határozottabb támogatásáról. Bulgária harci repülőgépeket és drónellenes rendszereket kért. Rutte azt ígérte, a NATO tovább erősíti jelenlétét a keleti szárnyon, többek között a drónelhárító képességek bővítésével.

Dan a csúcstalálkozó után arról számolt be, hogy Franciaország "szükséges felszereléseket" ígért, és nyitott arra, hogy "jobban megértse a fekete-tengeri sajátos igényeinket". A brüsszeli találkozót megelőző héten, három egymást követő napon is drónok rongáltak meg kereskedelmi hajókat Románia és Bulgária partjainál. Legalább egy hajó elsüllyedt, és két tengerész életét vesztette.

Sem Bukarest, sem Szófia nem vádolta meg nyíltan Oroszországot a támadásokkal, bár Radev korábban úgy nyilatkozott, a "logika" azt sugallja, hogy a Kreml érdekében állnak a halálos incidensek. "A probléma az, hogy nem tudjuk bizonyítani" – tette hozzá.

Az összes incidens vizsgálata folyamatban van. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtöki sajtótájékoztatóján arra figyelmeztetett, hogy Oroszország Európa reakcióját teszteli. Drónok sértették meg Románia, Lengyelország és Németország légterét, az incidensek Moldovát és Bulgáriát is érintették, egy robbanóanyaggal megrakott drónt pedig a lipcsei repülőtérnél találtak meg. Zelenszkij és más magas rangú ukrán tisztviselők nyíltan Oroszországot okolták egyes támadásokért, különösen a bolgár partoknál ukrán gabonát szállító hajót ért halálos dróncsapásért.

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