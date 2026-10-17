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Bedőltek a béketárgyalások, új fejezet nyílt a magyar-ukrán kapcsolatokban – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Gazdaság

Bedőltek a béketárgyalások, új fejezet nyílt a magyar-ukrán kapcsolatokban – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

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Az orosz vezérkar pénteken bejelentette, hogy elfoglalták a Donyeck megyei erődvárost, Dobropillját, Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig egy, a közös határ mentén létrehozandó biztonsági zónáról beszélt, amelyről a Kijevvel folytatott esetleges béketárgyalásokon sem alkudozna. Moszkva közölte: egyelőre nincs napirenden a tárgyalások folytatása az amerikai küldöttséggel. Brüsszelben lezajlott Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter első kétoldalú találkozója, Kijev új fejezetet emleget az ukrán-magyar kapcsolatokban. Az uniós csúcson a vezetők újabb szankciós csomagot és a 2027-es ukrán finanszírozás rendezését ígérték, Franciaország gyorsítja a fegyverszállításokat, Belgium tíz F-16-ost ad át még idén. Zelenszkij ugyanakkor elismerte: Ukrajna kifogyóban van a Patriot elfogórakétákból. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati legfrissebb fejleményeivel.
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Az ukrán fenyegetés miatt leálltak a legnagyobb repülőterek az orosz fővárosban

Már a hatodik egymást követő éjszaka korlátozták a légiforgalmat Moszkva felett, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Kijev újraindítja az orosz olajfinomítók elleni csapásokat. A fővárosi repülőtereken járatok százai torlódnak fel, a hatóságok pedig drónelhárítási műveletekre hivatkoznak - tudósított a Kyiv Independent.

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Az ukrán fenyegetés miatt leálltak a legnagyobb repülőterek az orosz fővárosban
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Váratlan lépés az Egyesült Államoktól: Trump visszakozott az Oroszországot sújtó kemény szankcióktól

Donald Trump amerikai elnök egy pénteken kiadott rendeletével felfüggesztette az oroszellenes szankciós törvény kulcsfontosságú rendelkezéseit – köztük az Oroszországból származó árukra kivetendő vámokat, valamint az orosz olaj- és gázvásárlásokat büntető intézkedéseket –, mindössze néhány nappal azok hatálybalépése előtt.

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Váratlan lépés az Egyesült Államoktól: Trump visszakozott az Oroszországot sújtó kemény szankcióktól
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Ezt hozta a péntek a háborúban

Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök pénteken azt jelentette Vlagyimir Putyinnak, hogy erőik bevették a békeidőben 28 ezres Donyeck megyei erődvárost, Dobropillját – a bejelentést itt foglaltuk össze. A moszkvai védelmi minisztérium ezen túl két Harkiv megyei település, Varvarivka és Mikolajivka elfoglalásáról is beszámolt.

Az orosz elnök egyúttal arról beszélt, hogy létre akarnak hozni egy biztonsági zónát a közös határ mentén, és erről a béketárgyalásokon sem alkudoznának; a diplomáciai pálya egyelőre zárva marad, mivel Moszkva bejelentette, hogy nincs tervben a tárgyalások folytatása az amerikai küldöttséggel.

A nap magyar vonatkozású fejleménye Brüsszelben zajlott

Magyar Péter miniszterelnök tárgyalt Volodimir Zelenszkijjel, a találkozót Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter „történelminek” és új fejezetnek nevezte a két ország viszonyában.

Az uniós csúcs zárónapján António Costa és Ursula von der Leyen megerősítette, hogy egyetlen szankciót sem oldanak fel a háború lezárásáig, és a tagállamok felkérték a Bizottságot, tegyen javaslatot Ukrajna 2027-es finanszírozási igényeinek kezelésére. Kaja Kallas újabb szankciós csomagot helyezett kilátásba, és a befagyasztott orosz vagyonról mint a legkézenfekvőbb forrásról beszélt. Emmanuel Macron szerint Franciaország felgyorsítja a rakéta- és haditechnikai szállításokat, Bart De Wever belga kormányfő pedig bejelentette, hogy tíz F-16-ost adnak át Ukrajnának még idén.

Washington felől ellentétes irányba mozdultak a dolgok: a Reuters szerint a Fehér Házból érkezett az utasítás az ukrán haderő által használt Starshield műholdas rendszer korlátozására, Donald Trump viszont azt állítja, hogy sem ő, sem Elon Musk nem felelős a korlátozásért. Eközben Zelenszkij elismerte, hogy Ukrajna kifogyóban van a Patriot elfogórakétákból, mert a készletek jelentős része a Közel-Keletre áramlik (itt írtunk róla).

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