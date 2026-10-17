Családpolitikára szánt pénzekből kampányolhattak: feljelentés született a gyanús ügyben

A vizsgálat fókuszában a "Családbarát Magyarország" programsorozat keretében lebonyolított események állnak. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján 2026 februárja és áprilisa között, mindössze két hónap alatt fordítottak több mint 600 millió forintot a szerencsi rendezvényekre. A kifizetések jelentős részét egyetlen esemény vitte el, a 2026. április 5-i húsvéti rendezvény ugyanis önmagában 343 millió forintba került Koncz Zsófia korábbi családügyi államtitkár választókerületében.
A források átcsoportosításának és elköltésének körülményei miatt jogi lépéseket tettek.
A videóban elhangzottak szerint a rendelkezésre álló dokumentumok alapján felmerül a gyanú, hogy a Fidesz-kormány a családpolitikára szánt közpénz jelentős részét Koncz Zsófia választási rendezvényeire fordíthatta.
Az ügyben hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanújával nyújtottak be feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségen.
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Több mint 600 millió forint a szerencsi rendezvényekre.
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