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Családpolitikára szánt pénzekből kampányolhattak: feljelentés született a gyanús ügyben
Gazdaság

Családpolitikára szánt pénzekből kampányolhattak: feljelentés született a gyanús ügyben

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Több mint 600 millió forintnyi közpénz felhasználását kérdőjelezik meg a 2026-os országgyűlési választást megelőző időszakból, miután a családpolitikai programok keretében szervezett szerencsi rendezvények miatt feljelentést tettek a Központi Nyomozó Főügyészségen – számolt be a fejleményekről egy Facebook-videóban Dr. Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter.

A vizsgálat fókuszában a "Családbarát Magyarország" programsorozat keretében lebonyolított események állnak. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján 2026 februárja és áprilisa között, mindössze két hónap alatt fordítottak több mint 600 millió forintot a szerencsi rendezvényekre. A kifizetések jelentős részét egyetlen esemény vitte el, a 2026. április 5-i húsvéti rendezvény ugyanis önmagában 343 millió forintba került Koncz Zsófia korábbi családügyi államtitkár választókerületében.

A források átcsoportosításának és elköltésének körülményei miatt jogi lépéseket tettek.

A videóban elhangzottak szerint a rendelkezésre álló dokumentumok alapján felmerül a gyanú, hogy a Fidesz-kormány a családpolitikára szánt közpénz jelentős részét Koncz Zsófia választási rendezvényeire fordíthatta.

Az ügyben hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanújával nyújtottak be feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségen.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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