Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elmondta, több mint 40 különböző területet érint majd az 500 milliárd forintos pluszforrás

A költségvetés egészségügyi fókuszának előkészítésén a szakkormányzat a háttérintézmények vezetőivel és miniszteri biztosokkal közösen dolgozik - mutatta be a tervezés hátterét Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

A miniszter bejelentése értelmében az 500 milliárd forintos pluszforrás több mint negyven különböző költségvetési soron oszlik majd el.

A forrásbevonás elsődleges célja, hogy a betegek biztonságosabb, jobb és gyorsabban elérhető ellátást kapjanak, és valóban ők kerüljenek a rendszer középpontjába.

A finanszírozás bővítése az egészségügyi dolgozók helyzetét is hivatott rendezni

- hangsúlyozta a tárcavezető. A kormányzati álláspont szerint a gyógyítás és a biztonságos ellátás elképzelhetetlen az orvosok, ápolók, szakdolgozók, gyógytornászok, valamint a diagnosztikában, a műszaki-üzemeltetési területen és az adminisztrációban dolgozók munkája nélkül, így számukra is kiszámíthatóbb jövőképet kívánnak teremteni.

Hegedűs Zsolt ugyanakkor elmondta, hogy a magyar egészségügy átalakítása hosszú folyamat, a súlyos lemaradásokat pedig nem lehet egyik napról a másikra felszámolni.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az 500 milliárd forintos pluszforrás meghatározó első lépés, de önmagában nem elegendő. A hosszú éveken át fennálló forráshiány és a rossz beidegződések felszámolásához elengedhetetlen a hibák felismerése, a szakmai alapokon nyugvó, átlátható működés és a bátor változtatások végrehajtása.

Az október 19-én hétfőn bemutatásra kerülő költségvetési döntés végcélja egy

olyan emberségesebb, igazságosabb és szakmailag erős egészségügyi rendszer felépítése, amely képes fokozatosan felzárkózni a fejlettebb országok színvonalához, és visszaszerzi a betegek bizalmát

- zárta bejegyzését Hegedűs Zsolt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi