A költségvetés egészségügyi fókuszának előkészítésén a szakkormányzat a háttérintézmények vezetőivel és miniszteri biztosokkal közösen dolgozik - mutatta be a tervezés hátterét Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.
A miniszter bejelentése értelmében az 500 milliárd forintos pluszforrás több mint negyven különböző költségvetési soron oszlik majd el.
A forrásbevonás elsődleges célja, hogy a betegek biztonságosabb, jobb és gyorsabban elérhető ellátást kapjanak, és valóban ők kerüljenek a rendszer középpontjába.
A finanszírozás bővítése az egészségügyi dolgozók helyzetét is hivatott rendezni
- hangsúlyozta a tárcavezető. A kormányzati álláspont szerint a gyógyítás és a biztonságos ellátás elképzelhetetlen az orvosok, ápolók, szakdolgozók, gyógytornászok, valamint a diagnosztikában, a műszaki-üzemeltetési területen és az adminisztrációban dolgozók munkája nélkül, így számukra is kiszámíthatóbb jövőképet kívánnak teremteni.
Hegedűs Zsolt ugyanakkor elmondta, hogy a magyar egészségügy átalakítása hosszú folyamat, a súlyos lemaradásokat pedig nem lehet egyik napról a másikra felszámolni.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az 500 milliárd forintos pluszforrás meghatározó első lépés, de önmagában nem elegendő. A hosszú éveken át fennálló forráshiány és a rossz beidegződések felszámolásához elengedhetetlen a hibák felismerése, a szakmai alapokon nyugvó, átlátható működés és a bátor változtatások végrehajtása.
Az október 19-én hétfőn bemutatásra kerülő költségvetési döntés végcélja egy
olyan emberségesebb, igazságosabb és szakmailag erős egészségügyi rendszer felépítése, amely képes fokozatosan felzárkózni a fejlettebb országok színvonalához, és visszaszerzi a betegek bizalmát
- zárta bejegyzését Hegedűs Zsolt.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elmondta, több mint 40 különböző területet érint majd az 500 milliárd forintos pluszforrás
A tárcavezető a legfontosabb célokat is bemutatta.
Magyar Péter elmondta, ígéretet kapott az uniós tagállamoktól a napi 1 millió eurós bírság rendezésére
A miniszterelnök az EU-csúcs legfontosabb eredményeiről is beszámolt.
Többségbe kerültek a szeparatisták, az egykori világhatalom helyett az EU-csatlakozás a cél
Újabb népszavazást követelnek.
Szintet lép a magyar haderő: elképesztő fejlesztést teszteltek a honvédségnél
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter videón mutatta be az új technológiát.
Brüsszel szorosabbra húzná az uniós pénzcsap kezelését, a kontinens fele fellázadt
Mindenki a pénzügyi vitára figyel, pedig valójában az a kérdés: mennyire kerülnek az emberektől a döntések.
Négy nappal a műtétje után elhagyta a kórházat Leó pápa
Visszatért a Vatikánba.
Megérkezett az időjárás előrejelzés: hamarosan hullámzó frontálzóna éri el Magyarországot
Ekkor érkezhet enyhülés a szárazságban.
Rég elveszettnek hitt, külföldről előkerült mesterműre is lehet licitálni Virág Juditék aukcióján
Vasárnap tartják az árverést.
A valódi Squid Game a dél-koreai tőzsdén zajik
Nyár végére megfigyelhettünk egy tizenkét hónap alatt hatszorozó, majd lefelező Samsung részvényárfolyamot a dél-koreaiaknál. De mi folyik itt? Illetve ott? Ígérem, nem részvényárfolyam
Top 10 osztalék részvény - 2026. október
Október elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 734 cég szerepel
Újabb 2 eurós díj az EU-n kívüli rendelésekre: átalakulhat az e-kereskedelem vámkezelése
2026. november 1-jétől újabb uniós teherrel kell számolniuk a harmadik országból érkező online rendelések szereplőinek. A júliusban bevezetett, áruféleségenként 3 eurós átmeneti vám mell
Luxembourg vagy Abu-Dzabi? Így alakul át a nemzetközi alapkezelés
Luxembourg kiforrott jogi és intézményi hátteret, Abu-Dzabi közelséget kínál a közel-keleti tőkéhez. Hogyan egészítheti ki egymást a két pénzügyi központ, és milyen új elvárásokkal sz
Ezek a legolcsóbb lakáshitelek októberben
Továbbra is az Otthon Start uralja a hitelpiacot, de akik nem jogosultak a támogatásra piaci hitelből tudják csak megvásárolni álmaik otthonát. A Bankmonitor szakértői számukra októberben is
Indián banánt a befektetési igazgatóknak!
A fontos bejelentések podcastja: Viktor bejelentette, mit kell termeszteni a magyar kertekben, Dani meg bejelentette, hogy Dávid az új befektetési igazgató. HOLD After Hours. Milyen... The post Indiá
Egy dán ötlet, ami újraértelmezte a városi közlekedést
A városainkat évtizedek óta a gyorsaság és az autózás logikája formálja. Egyre gyorsabban jutunk el A-ból B-be, miközben egyre kevesebbet érzékelünk abból, ami körü
Lemaradtak magyar exportcégek a csehekhez és lengyelekhez képest - miért jobbak a régiós társak?
Magyarország a régió legnyitottabb gazdasága, exportjában mégis kisebb a hazai hozzáadott érték, mint a cseh és a lengyel kivitelben. A különbség a hazai vállalatok termelékenységében... T
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Ezen csúszhat el a magyar euró? Nem röpködhetnek a 10%-os béremelések
A pénteki Checklistben a minimálbér és az euróbevezetés kapcsolata.
Betontehenekben készül az energia, amit eddig veszni hagytunk
A megújuló portfóliónk értékes tagja nem kap kellő figyelmet.
Trump kész lehet feláldozni Ukrajnát a békéért - Meddig bírja még Kijev?
Van esély arra, hogy Zelenszkij lemond?