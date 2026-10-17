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Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elmondta, több mint 40 különböző területet érint majd az 500 milliárd forintos pluszforrás
Gazdaság

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elmondta, több mint 40 különböző területet érint majd az 500 milliárd forintos pluszforrás

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Magyar Péter miniszterelnök hétfőn mutatja be a 2027-es költségvetést, amelyben a kormány 500 milliárd forintos többletforrást biztosít az egészségügy számára. A történelmi léptékű finanszírozás célja az évtizedes lemaradások behozása, a betegellátás felgyorsítása, valamint az ágazatban dolgozók megbecsülésének növelése - közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy Facebook-bejegyzésben.

A költségvetés egészségügyi fókuszának előkészítésén a szakkormányzat a háttérintézmények vezetőivel és miniszteri biztosokkal közösen dolgozik - mutatta be a tervezés hátterét Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

A miniszter bejelentése értelmében az 500 milliárd forintos pluszforrás több mint negyven különböző költségvetési soron oszlik majd el.

A forrásbevonás elsődleges célja, hogy a betegek biztonságosabb, jobb és gyorsabban elérhető ellátást kapjanak, és valóban ők kerüljenek a rendszer középpontjába.

A finanszírozás bővítése az egészségügyi dolgozók helyzetét is hivatott rendezni

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Magyar Péter elmondta, ígéretet kapott az uniós tagállamoktól a napi 1 millió eurós bírság rendezésére

- hangsúlyozta a tárcavezető. A kormányzati álláspont szerint a gyógyítás és a biztonságos ellátás elképzelhetetlen az orvosok, ápolók, szakdolgozók, gyógytornászok, valamint a diagnosztikában, a műszaki-üzemeltetési területen és az adminisztrációban dolgozók munkája nélkül, így számukra is kiszámíthatóbb jövőképet kívánnak teremteni.

Hegedűs Zsolt ugyanakkor elmondta, hogy a magyar egészségügy átalakítása hosszú folyamat, a súlyos lemaradásokat pedig nem lehet egyik napról a másikra felszámolni.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az 500 milliárd forintos pluszforrás meghatározó első lépés, de önmagában nem elegendő. A hosszú éveken át fennálló forráshiány és a rossz beidegződések felszámolásához elengedhetetlen a hibák felismerése, a szakmai alapokon nyugvó, átlátható működés és a bátor változtatások végrehajtása.

Az október 19-én hétfőn bemutatásra kerülő költségvetési döntés végcélja egy

olyan emberségesebb, igazságosabb és szakmailag erős egészségügyi rendszer felépítése, amely képes fokozatosan felzárkózni a fejlettebb országok színvonalához, és visszaszerzi a betegek bizalmát

- zárta bejegyzését Hegedűs Zsolt.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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