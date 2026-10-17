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Heves esőzéssel és áradásokkal csap le az Adam légörvény Spanyolországban
Gazdaság

Heves esőzéssel és áradásokkal csap le az Adam légörvény Spanyolországban

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Újabb heves esőzésekre és áradásokra kell felkészülni a Földközi-tenger nyugati térségében egy újonnan kialakuló, Adam névre keresztelt magassági hideglégörvény miatt. A csapadékos időjárás először Spanyolországot és a Baleár-szigeteket érinti, majd a jövő héten Franciaország déli részére és Olaszországra is kiterjed – hívta fel a figyelmet a HungaroMet Facebook-videójában.

A spanyol meteorológiai szolgálat által elnevezett légörvény éppen ezekben az órákban szakad le a fő áramlási rendszerről Franciaország felett. A légköri képződmény előoldalán meleg és páradús levegő áramlik a szárazföld felé, ami tartós és erős összeáramlással párosul.

Ez a folyamat már önmagában is intenzív csapadékképződést idéz elő, a térség sajátosságai azonban tovább fokozzák a veszélyt.

A szakértők szerint a környezeti adottságok jelentősen felerősítik a folyamatot, mivel "a meleg Földközi-tenger és a domborzat még rádobnak nem egy lapáttal a várható csapadékmennyiségekre".

A következő napokban emiatt Spanyolország keleti partvidékén és a Baleár-szigeteken ismét özönvízszerű esőzésekre és villámárvizekre kell számítani. A rendkívül hullámzó, csapadékos időjárási rendszer a jövő hét folyamán fokozatosan keletebbre tolódik, így előbb Franciaország déli területeit, később pedig az olasz partvidéket is eléri.

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A meteorológiai modellek által jelzett csapadékértékek a tapasztalatok alapján alul is becsülhetik a várható helyzet súlyosságát, így "a térképen megjelenő és várható 24 órás csapadékösszegekhez még hozzá lehet adni sok-sok millimétert, hogy közelítsük a valóságot".

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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