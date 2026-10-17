Holoda Attila: "Végleg el kell felejteni, hogy az energia újra olcsó lesz"

Holoda a Pénzügykutató Hetényi Körében rámutatott, hogy

Magyarország számára az energiaszuverenitás azt jelenti, hogy probléma esetén több szállítási útvonal és beszállító közül választhatunk.

A szakember mindezt kontextusba is helyezte: a hazai földgázfogyasztás évi 8,3 – 8,5 milliárd köbméter, miközben a hazai kitermelés alig éri el az 1,8 milliárd köbmétert, azaz mivel a makói gázmező gazdaságos kitermelése belátható időn belül nem reális, az import elkerülhetetlen.

Bár az interkonnektorok – Szlovénia kivételével – minden szomszédos országgal kiépültek, a függőség csökkentéséhez energiahatékonysági beruházásokra és a források diverzifikálására, például a cseppfolyósított földgáz (LNG) nagyobb arányú bevonására van szükség. A szakértő egyértelművé tette, hogy

végleg el kell felejteni, hogy az energia valaha is újra olyan olcsó lesz, mint az elmúlt évtizedben.

Az elmaradó rendszerátalakítás és a magas gázárak egyik legfőbb kárvallottja a távhőszolgáltatás lehet, amely érdemi beavatkozás nélkül akár három–öt éven belül ellehetetlenülhet. A megoldást Holoda Attila szerint a földgáz kiváltása jelentené alternatív forrásokkal, például geotermikus energiával vagy biomasszával, mivel a veszteségek utólagos, állami kompenzálása nem kezeli az alapproblémát.

A szakértő szerint

Hasonlóan kritikus a független benzinkutak helyzete, amelyeket a működési költségeket és a minimális árrést is felemésztő különadók fojtogatnak.

Ha ezek a töltőállomások bezárnak, az komoly ellátási zavarokat okozhat a vidéki településeken. A szakértő ugyanakkor cáfolta azt a tévhitet, hogy a hazai finomítók csak orosz kőolajat tudnak feldolgozni, és megerősítette, hogy az Adria-vezeték kapacitása önmagában is elegendő lenne az ország ellátásához.

A rezsicsökkentés kapcsán Holoda hangsúlyozta, hogy a hatóságilag rögzített árak nem tüntetik el a termelés, a szállítás és a hálózatfenntartás valós költségeit. Bár a napenergia aránya hatalmasat nőtt – a beépített teljesítmény már a paksi kapacitás többszöröse –, ez komoly rendszerszintű kihívásokat okoz. Nappal gyakran túlkínálat alakul ki, estére viszont leáll a termelés, amit a lakossági fogyasztók a fix tarifák miatt egyáltalán nem érzékelnek. A rendszer egyensúlyának fenntartásához a tárolókapacitások bővítése és a fogyasztási szokások átrendezése mellett a hálózat folyamatos fejlesztésére is szükség van, amit a rendszerhasználati díjakból kell finanszírozni.

Az áramellátás jövőjét mindemellett jelentősen beárnyékolja Paks II. helyzete - véli Holoda Attila. Az eredeti tervek szerint az első új blokknak már tavaly, 2025-ben, a másodiknak pedig idén, 2026-ban meg kellett volna kezdenie a próbaüzemet. Ezzel szemben az aktuális átviteli rendszerirányítói előrejelzések szerint még 2034-re sem vehető biztosra a teljes rendelkezésre állásuk. A késlekedésért a szakértő az engedélyeztetést és a beszállítói hálózatot szervező orosz fővállalkozót tette felelőssé, nehezményezve a magyar számonkérés hiányát és a szerződésmódosítások titkosítását.

A csúszás miatt a meglévő paksi blokkok üzemidejét is meg kell hosszabbítani, ami blokkonként akár másfél éves leállással és komoly műszaki beavatkozásokkal jár.

Így a következő időszakban összesen négy és fél–hat olyan év is adódhat, amikor az erőmű csökkentett kapacitással működik, a hiányzó áramot pedig más forrásból kell pótolni - mondta el a lépés következményeit Holoda Attila.

A hűtési problémák enyhítésére felmerült az új blokkokhoz tervezett vízellátó rendszer átmeneti használata, ám a beruházásokról időben kellene dönteni, miközben a sokat emlegetett kis moduláris reaktorok (SMR) jelenleg még nem jelentenek azonnali, megvásárolható alternatívát.

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