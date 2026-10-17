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Küszöbön a szigorítás: korhatárhoz köthetik az elektromos rollerek használatát Magyarországon
Gazdaság

Küszöbön a szigorítás: korhatárhoz köthetik az elektromos rollerek használatát Magyarországon

Portfolio
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A kormány heteken belül bemutatja az elektromos rollerek használatára vonatkozó új keretszabályozást, amely külön kezeli a kis- és nagy teljesítményű eszközöket, valamint alsó korhatárhoz kötheti azok használatát. Erről egy Facebook-videóban számolt be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A nemrég lezárult közlekedésbiztonsági felmérés eredményei alapján a válaszadók 94 százaléka sürgeti az elektromos rollerek használatának mielőbbi jogi rendezését

- mondta Vitézy.

A készülő jogszabálytervezet a lakossági igényekkel összhangban elválasztja majd a legfeljebb 25 km/h sebességre képes, kisteljesítményű eszközök szabályozását a nagyobb teljesítményű járművekétől. Ezt a kétkategóriás megközelítést a megkérdezettek 89 százaléka támogatta.

Az új szabályozás másik kulcseleme az elektromos rollerek használatához kötött minimális életkor meghatározása lesz. A felmérésben résztvevők leginkább a 14 és 16 év közötti korhatárt tartották indokoltnak, a végleges döntés előkészítésébe pedig az egészségügyi és a rendvédelmi szerveket is bevonták.

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Gyakorlatilag minden európai uniós tagállamban vagy most, vagy az elmúlt néhány évben zajlott ennek szabályozása. A számok szórnak, a korhatár 12 és 18 év között változik a különböző országokban. Igyekszünk ezt értékelni, és rövidesen javaslatot tenni a pontos szabályokra

– emelte ki a miniszter.

A jogalkotó szándéka, hogy a részletes szabályok megalkotásával végre egyértelmű, átlátható és biztonságos keretek jöjjenek létre a hazai elektromosroller-közlekedésben.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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