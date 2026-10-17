Lezárták Moszkva légterét, Trump kihátrált a kemény szankciók mögül – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Továbbra is hatalmas nehézségekkel küszködik Ukrajna Amerika súlyos lépése miatt
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a Starlink sebességkorlátozásai miatt Ukrajna nem tudja teljes hatékonysággal használni elfogórendszereit az orosz drónok ellen, ezért Kijev már egyeztet az amerikai féllel a probléma rendezéséről.
Magyar Péter elárulta, mit kért tőle Zelenszkij a négyszemközti tárgyalásuk során
Történelmi jelentőségűnek nevezte Magyar Péter miniszterelnök a kárpátaljai magyarok jogairól kötött megállapodást, miután négyszemközt tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A kormányfő az RTL-nek adott interjújában jó kezdetnek nevezte a megállapodást, amely szerinte javíthatja a két ország kapcsolatát, ugyanakkor jelezte, hogy a következő hetekben figyelni fogják, teljesül-e a többi része is. Zelenszkij kérésére Magyar Péter azt mondta, nincs akadálya annak, hogy az ukrán kukoricát vonaton Magyarországon keresztül szállítsák Nyugat-Európába, amennyiben a szállítmányok csak áthaladnak az országon. Az ukrán elnök október 23-i budapesti látogatását nem tartja valószínűnek, bár az állami megemlékezésre több uniós vezető, köztük Emmanuel Macron francia elnök is érkezik.
A folyamatos dróntámadások miatt a NATO segítségét kéri a román elnök
Nicușor Dan román elnök a Fekete-tenger biztonságáról és a NATO szerepvállalásáról beszélt az euronewsnak adott interjújában, miközben kereskedelmi hajókat érnek dróncsapások Románia és Bulgária partjainál, a térség biztonsági helyzete pedig egyre feszültebbé válik.
Az ukrán fenyegetés miatt leálltak a legnagyobb repülőterek az orosz fővárosban
Már a hatodik egymást követő éjszaka korlátozták a légiforgalmat Moszkva felett, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Kijev újraindítja az orosz olajfinomítók elleni csapásokat. A fővárosi repülőtereken járatok százai torlódnak fel, a hatóságok pedig drónelhárítási műveletekre hivatkoznak - tudósított a Kyiv Independent.
Váratlan lépés az Egyesült Államoktól: Trump visszakozott az Oroszországot sújtó kemény szankcióktól
Donald Trump amerikai elnök egy pénteken kiadott rendeletével felfüggesztette az oroszellenes szankciós törvény kulcsfontosságú rendelkezéseit – köztük az Oroszországból származó árukra kivetendő vámokat, valamint az orosz olaj- és gázvásárlásokat büntető intézkedéseket –, mindössze néhány nappal azok hatálybalépése előtt.
Ezt hozta a péntek a háborúban
Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök pénteken azt jelentette Vlagyimir Putyinnak, hogy erőik bevették a békeidőben 28 ezres Donyeck megyei erődvárost, Dobropillját – a bejelentést itt foglaltuk össze. A moszkvai védelmi minisztérium ezen túl két Harkiv megyei település, Varvarivka és Mikolajivka elfoglalásáról is beszámolt.
Az orosz elnök egyúttal arról beszélt, hogy létre akarnak hozni egy biztonsági zónát a közös határ mentén, és erről a béketárgyalásokon sem alkudoznának; a diplomáciai pálya egyelőre zárva marad, mivel Moszkva bejelentette, hogy nincs tervben a tárgyalások folytatása az amerikai küldöttséggel.
A nap magyar vonatkozású fejleménye Brüsszelben zajlott
Magyar Péter miniszterelnök tárgyalt Volodimir Zelenszkijjel, a találkozót Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter „történelminek” és új fejezetnek nevezte a két ország viszonyában.
Az uniós csúcs zárónapján António Costa és Ursula von der Leyen megerősítette, hogy egyetlen szankciót sem oldanak fel a háború lezárásáig, és a tagállamok felkérték a Bizottságot, tegyen javaslatot Ukrajna 2027-es finanszírozási igényeinek kezelésére. Kaja Kallas újabb szankciós csomagot helyezett kilátásba, és a befagyasztott orosz vagyonról mint a legkézenfekvőbb forrásról beszélt. Emmanuel Macron szerint Franciaország felgyorsítja a rakéta- és haditechnikai szállításokat, Bart De Wever belga kormányfő pedig bejelentette, hogy tíz F-16-ost adnak át Ukrajnának még idén.
Washington felől ellentétes irányba mozdultak a dolgok: a Reuters szerint a Fehér Házból érkezett az utasítás az ukrán haderő által használt Starshield műholdas rendszer korlátozására, Donald Trump viszont azt állítja, hogy sem ő, sem Elon Musk nem felelős a korlátozásért. Eközben Zelenszkij elismerte, hogy Ukrajna kifogyóban van a Patriot elfogórakétákból, mert a készletek jelentős része a Közel-Keletre áramlik (itt írtunk róla).
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