Lezárták Moszkva légterét, Trump kihátrált a kemény szankciók mögül – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök pénteken azt jelentette Vlagyimir Putyinnak, hogy erőik bevették a békeidőben 28 ezres Donyeck megyei erődvárost, Dobropillját – a bejelentést itt foglaltuk össze. A moszkvai védelmi minisztérium ezen túl két Harkiv megyei település, Varvarivka és Mikolajivka elfoglalásáról is beszámolt.

Az orosz elnök egyúttal arról beszélt, hogy létre akarnak hozni egy biztonsági zónát a közös határ mentén, és erről a béketárgyalásokon sem alkudoznának; a diplomáciai pálya egyelőre zárva marad, mivel Moszkva bejelentette, hogy nincs tervben a tárgyalások folytatása az amerikai küldöttséggel.

A nap magyar vonatkozású fejleménye Brüsszelben zajlott

Magyar Péter miniszterelnök tárgyalt Volodimir Zelenszkijjel, a találkozót Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter „történelminek” és új fejezetnek nevezte a két ország viszonyában.

Az uniós csúcs zárónapján António Costa és Ursula von der Leyen megerősítette, hogy egyetlen szankciót sem oldanak fel a háború lezárásáig, és a tagállamok felkérték a Bizottságot, tegyen javaslatot Ukrajna 2027-es finanszírozási igényeinek kezelésére. Kaja Kallas újabb szankciós csomagot helyezett kilátásba, és a befagyasztott orosz vagyonról mint a legkézenfekvőbb forrásról beszélt. Emmanuel Macron szerint Franciaország felgyorsítja a rakéta- és haditechnikai szállításokat, Bart De Wever belga kormányfő pedig bejelentette, hogy tíz F-16-ost adnak át Ukrajnának még idén.

Washington felől ellentétes irányba mozdultak a dolgok: a Reuters szerint a Fehér Házból érkezett az utasítás az ukrán haderő által használt Starshield műholdas rendszer korlátozására, Donald Trump viszont azt állítja, hogy sem ő, sem Elon Musk nem felelős a korlátozásért. Eközben Zelenszkij elismerte, hogy Ukrajna kifogyóban van a Patriot elfogórakétákból, mert a készletek jelentős része a Közel-Keletre áramlik (itt írtunk róla).