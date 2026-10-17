18°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Lezárták Moszkva légterét, Trump kihátrált a kemény szankciók mögül – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Gazdaság

Lezárták Moszkva légterét, Trump kihátrált a kemény szankciók mögül – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Donald Trump egy pénteken kiadott rendeletével felfüggesztette az oroszellenes szankciós törvény kulcsfontosságú rendelkezéseit – köztük az orosz árukra kivetendő vámokat és az orosz olaj- és gázvásárlásokat büntető intézkedéseket –, mindössze néhány nappal a hatálybalépésük előtt. Ukrajna közben újraindította az orosz olajfinomítók elleni csapásokat: már hatodik egymást követő éjszaka korlátozták a légiforgalmat Moszkva felett, a fővárosi repülőtereken járatok százai torlódtak fel. A Fekete-tenger térségében kereskedelmi hajókat érnek dróncsapások, Nicușor Dan román elnök ezért a NATO nagyobb szerepvállalását kéri a térségben. A fronton az orosz vezérkar a Donyeck megyei erődváros, Dobropillja elfoglalásáról számolt be, Moszkva szerint pedig egyelőre nincs napirenden a béketárgyalások folytatása az amerikai küldöttséggel. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeivel.
Megosztás

Továbbra is hatalmas nehézségekkel küszködik Ukrajna Amerika súlyos lépése miatt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a Starlink sebességkorlátozásai miatt Ukrajna nem tudja teljes hatékonysággal használni elfogórendszereit az orosz drónok ellen, ezért Kijev már egyeztet az amerikai féllel a probléma rendezéséről.

Tovább a cikkhez
Továbbra is hatalmas nehézségekkel küszködik Ukrajna Amerika súlyos lépése miatt
Megosztás

Magyar Péter elárulta, mit kért tőle Zelenszkij a négyszemközti tárgyalásuk során

Történelmi jelentőségűnek nevezte Magyar Péter miniszterelnök a kárpátaljai magyarok jogairól kötött megállapodást, miután négyszemközt tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A kormányfő az RTL-nek adott interjújában jó kezdetnek nevezte a megállapodást, amely szerinte javíthatja a két ország kapcsolatát, ugyanakkor jelezte, hogy a következő hetekben figyelni fogják, teljesül-e a többi része is. Zelenszkij kérésére Magyar Péter azt mondta, nincs akadálya annak, hogy az ukrán kukoricát vonaton Magyarországon keresztül szállítsák Nyugat-Európába, amennyiben a szállítmányok csak áthaladnak az országon. Az ukrán elnök október 23-i budapesti látogatását nem tartja valószínűnek, bár az állami megemlékezésre több uniós vezető, köztük Emmanuel Macron francia elnök is érkezik.

Tovább a cikkhez
Magyar Péter elárulta, mit kért tőle Zelenszkij a négyszemközti tárgyalásuk során
Megosztás

A folyamatos dróntámadások miatt a NATO segítségét kéri a román elnök

Nicușor Dan román elnök a Fekete-tenger biztonságáról és a NATO szerepvállalásáról beszélt az euronewsnak adott interjújában, miközben kereskedelmi hajókat érnek dróncsapások Románia és Bulgária partjainál, a térség biztonsági helyzete pedig egyre feszültebbé válik.

Tovább a cikkhez
A folyamatos dróntámadások miatt a NATO segítségét kéri a román elnök
Megosztás

Az ukrán fenyegetés miatt leálltak a legnagyobb repülőterek az orosz fővárosban

Már a hatodik egymást követő éjszaka korlátozták a légiforgalmat Moszkva felett, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Kijev újraindítja az orosz olajfinomítók elleni csapásokat. A fővárosi repülőtereken járatok százai torlódnak fel, a hatóságok pedig drónelhárítási műveletekre hivatkoznak - tudósított a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Az ukrán fenyegetés miatt leálltak a legnagyobb repülőterek az orosz fővárosban
Megosztás

Váratlan lépés az Egyesült Államoktól: Trump visszakozott az Oroszországot sújtó kemény szankcióktól

Donald Trump amerikai elnök egy pénteken kiadott rendeletével felfüggesztette az oroszellenes szankciós törvény kulcsfontosságú rendelkezéseit – köztük az Oroszországból származó árukra kivetendő vámokat, valamint az orosz olaj- és gázvásárlásokat büntető intézkedéseket –, mindössze néhány nappal azok hatálybalépése előtt.

Tovább a cikkhez
Váratlan lépés az Egyesült Államoktól: Trump visszakozott az Oroszországot sújtó kemény szankcióktól
Megosztás

Ezt hozta a péntek a háborúban

Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök pénteken azt jelentette Vlagyimir Putyinnak, hogy erőik bevették a békeidőben 28 ezres Donyeck megyei erődvárost, Dobropillját – a bejelentést itt foglaltuk össze. A moszkvai védelmi minisztérium ezen túl két Harkiv megyei település, Varvarivka és Mikolajivka elfoglalásáról is beszámolt.

Az orosz elnök egyúttal arról beszélt, hogy létre akarnak hozni egy biztonsági zónát a közös határ mentén, és erről a béketárgyalásokon sem alkudoznának; a diplomáciai pálya egyelőre zárva marad, mivel Moszkva bejelentette, hogy nincs tervben a tárgyalások folytatása az amerikai küldöttséggel.

A nap magyar vonatkozású fejleménye Brüsszelben zajlott

Magyar Péter miniszterelnök tárgyalt Volodimir Zelenszkijjel, a találkozót Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter „történelminek” és új fejezetnek nevezte a két ország viszonyában.

Az uniós csúcs zárónapján António Costa és Ursula von der Leyen megerősítette, hogy egyetlen szankciót sem oldanak fel a háború lezárásáig, és a tagállamok felkérték a Bizottságot, tegyen javaslatot Ukrajna 2027-es finanszírozási igényeinek kezelésére. Kaja Kallas újabb szankciós csomagot helyezett kilátásba, és a befagyasztott orosz vagyonról mint a legkézenfekvőbb forrásról beszélt. Emmanuel Macron szerint Franciaország felgyorsítja a rakéta- és haditechnikai szállításokat, Bart De Wever belga kormányfő pedig bejelentette, hogy tíz F-16-ost adnak át Ukrajnának még idén.

Washington felől ellentétes irányba mozdultak a dolgok: a Reuters szerint a Fehér Házból érkezett az utasítás az ukrán haderő által használt Starshield műholdas rendszer korlátozására, Donald Trump viszont azt állítja, hogy sem ő, sem Elon Musk nem felelős a korlátozásért. Eközben Zelenszkij elismerte, hogy Ukrajna kifogyóban van a Patriot elfogórakétákból, mert a készletek jelentős része a Közel-Keletre áramlik (itt írtunk róla).

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Fordulat jön az időjárásban: ekkor érkezhet a várva várt eső Magyarországra
Tisza-kormány: Magyar Péter szerint Trump dízelalkuja Magyarországnak is jól jöhet, közben tovább duzzad a korrupciós botrány
Váratlan fordulat: külföldi kézbe kerülhet Mészáros Lőrinc legjövedelmezőbb cége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility