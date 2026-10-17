Magyar Péter elárulta, mit kért tőle Zelenszkij a négyszemközti tárgyalásuk során

Történelmi jelentőségűnek nevezte Magyar Péter miniszterelnök a kárpátaljai magyarok jogairól kötött megállapodást, miután négyszemközt tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A kormányfő az RTL-nek adott interjújában jó kezdetnek nevezte a megállapodást, amely szerinte javíthatja a két ország kapcsolatát, ugyanakkor jelezte, hogy a következő hetekben figyelni fogják, teljesül-e a többi része is. Zelenszkij kérésére Magyar Péter azt mondta, nincs akadálya annak, hogy az ukrán kukoricát vonaton Magyarországon keresztül szállítsák Nyugat-Európába, amennyiben a szállítmányok csak áthaladnak az országon. Az ukrán elnök október 23-i budapesti látogatását nem tartja valószínűnek, bár az állami megemlékezésre több uniós vezető, köztük Emmanuel Macron francia elnök is érkezik.

Magyar Péter az eseményen találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is, a találkozót követően pedig történelmi jelentőségűnek nevezte a kárpátaljai magyarok jogairól kötött megállapodást.

Az RTL-nek adott interjújában Magyar Péter arról beszélt, hogy a kárpátaljai magyarok érdekében megkötött megállapodás egy "jó kezdet" és lehetőség nyílik ezáltal arra, hogy javuljanak a kapcsolatok Magyarország és Ukrajna között.

Azt is elmondtam az elnök úrnak, hogy monitorozni fogjuk a következő napokban, hetekben, hogy a megállapodás többi része teljesül-e

- mondta a kormányfő.

A mezőgazdasággal és gazdasásággal kapcsolatos kérdésekre áttérve Magyar arról számolt be, hogy Ukrajna már az EU plenáris ülésén is azt kérte a szomszédos országoktól - Magyarországot is beleértve - hogy engedjék át az ukrán mezőgazdasági termékeket a területeiken. Erre azért van szükség, mert a háború kezdete óta a Fekete-tengeri tranzitútonalak ellehetetlenültek.

Magyar Péter azt mondta, Zelenszkij a négyszemközti találkozó során is elmondta, hogy nagy segítség lenne Ukrajnának, hogyha Magyarországon keresztül tudnának vonatokkal kukoricát szállítani Nyugat-Európába. Magyar Péter erre azt a választ adta,

hogy amennyiben ez csak átmegy az országon, ennek nincsen akadálya.

Az interjú során arról is kérdezték a kormányfőt, helytálló-e az az információ, miszerint október 23-án Budapestre látogathat az ukrán elnök.

"Én nem hiszem, hogy Budapestre látogatna", mondta erre Magyar és hozzátette, hogy az orosz elnökön kívül nagyjából mindenkit meghívtak az október 23-ai állami megemlékezésre és sok EU-s vezető, köztük Emannuel Macron francia elnök eljön majd. Zelenszkijjel kapcsolatban azonban elmondta, hogy nem gondolja, hogy ráérne résztvenni a megemlékezésen.

A gazdasági kérdésekkel kapcsolatban a kormányfő megismételte a korábban a Portfolio által a helyszínről tudósított sajtótájékoztatón is elmondottakat. A Portfolio kérdésére szerdán Magyar Péter elmondta, hogy a költségvetésben

akár kétmilliárd euróval nagyobb keretet szeretne kiharcolni Magyarország számára,

és az ír elnökség legújabb javaslata már mintegy egymilliárd euróval több forrást szánna Magyarországnak, ami előrelépést jelent.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka