Magyar Péter elmondta, ígéretet kapott az uniós tagállamoktól a napi 1 millió eurós bírság rendezésére

A csúcson érzelmes viták és vétófenyegetések is előfordultak - kezdte beszámolóját a magyar kormányfő. A következő hétéves költségvetést több tagállami vezetőhöz hasonlóan ő is elutasította, elmondása szerint ugyanis olyan megállapodást nem fogad el, amelyben hátrasorolódik az agrárpolitika, vagy csökken a Magyarországnak jutó uniós pénzek mértéke.
A Magyarországnak járó pénzügyi keret az elmúlt hetekben több mint egymilliárd euróval nőtt, és 30 milliárd euró fölé emelkedett, a miniszterelnök szerint azonban még mindig messze vannak egymástól a tagállami álláspontok. Az uniós vezetők az idei év végéig szeretnének megállapodni, de a döntéshez egyhangúság kell, amire Magyar Péter egyelőre nem lát túl nagy esélyt.
A migrációs vitában a miniszterelnök állítása szerint az általa képviselt álláspont "győzött", vagyis a tagállamok többsége szigorúbb fellépést szeretne. Az Európai Bíróság ítéletét, amely napi egymillió eurós bírságot ró Magyarországra, Magyar Péter elfogadhatatlannak nevezte, majd elárulta, hogy
uniós tagállamoktól és bizottsági vezetőktől is ígéretet kapott arra, hogy segítenek rendezni a helyzetet.
Magyar Péter az interjúban a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel való tárgyalásról is beszélt. A kormányfő által történelminek nevezett egyeztetés 10–15 percig tartott. A kárpátaljai magyarok helyzetének javítására miniszteri szinten folytatódnak a megbeszélések, és néhány közös projekt, például iskola- vagy kórházfelújítás is indulhat.
Magyar Péter ezután Zelenszkij elnöke egy speciális részletéről is beszámolt, mely szerint az ukrán elnök arra kérte a szomszédos országokat, hogy segítsenek az ukrán gabona Nyzgat-Európába szállításában. Erre azért van szükség, mert a Fekete-tengeren az orosz bombázások miatt nem tudják szállítani. Magyar Péter szerint a kukorica lezárt vonatokon való átszállításának nincsen semmilyen akadálya, így támogatásáról tudta biztosítani az ukrán kormányzatot.
Az október 23-i budapesti látogatásról szóló hírre Zelenszkij azt mondta, nincs ellenére a részvétel, Magyar Péter szerint viszont nem igazán reális, hogy az ukrán elnök ráér majd.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/BodnÃ¡r BoglÃ¡rka
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elmondta, több mint 40 különböző területet érint majd az 500 milliárd forintos pluszforrás
A tárcavezető a legfontosabb célokat is bemutatta.
Magyar Péter elmondta, ígéretet kapott az uniós tagállamoktól a napi 1 millió eurós bírság rendezésére
A miniszterelnök az EU-csúcs legfontosabb eredményeiről is beszámolt.
Többségbe kerültek a szeparatisták, az egykori világhatalom helyett az EU-csatlakozás a cél
Újabb népszavazást követelnek.
Szintet lép a magyar haderő: elképesztő fejlesztést teszteltek a honvédségnél
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter videón mutatta be az új technológiát.
Brüsszel szorosabbra húzná az uniós pénzcsap kezelését, a kontinens fele fellázadt
Mindenki a pénzügyi vitára figyel, pedig valójában az a kérdés: mennyire kerülnek az emberektől a döntések.
Négy nappal a műtétje után elhagyta a kórházat Leó pápa
Visszatért a Vatikánba.
Megérkezett az időjárás előrejelzés: hamarosan hullámzó frontálzóna éri el Magyarországot
Ekkor érkezhet enyhülés a szárazságban.
Rég elveszettnek hitt, külföldről előkerült mesterműre is lehet licitálni Virág Juditék aukcióján
Vasárnap tartják az árverést.
A valódi Squid Game a dél-koreai tőzsdén zajik
Nyár végére megfigyelhettünk egy tizenkét hónap alatt hatszorozó, majd lefelező Samsung részvényárfolyamot a dél-koreaiaknál. De mi folyik itt? Illetve ott? Ígérem, nem részvényárfolyam
Top 10 osztalék részvény - 2026. október
Október elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 734 cég szerepel
Újabb 2 eurós díj az EU-n kívüli rendelésekre: átalakulhat az e-kereskedelem vámkezelése
2026. november 1-jétől újabb uniós teherrel kell számolniuk a harmadik országból érkező online rendelések szereplőinek. A júliusban bevezetett, áruféleségenként 3 eurós átmeneti vám mell
Luxembourg vagy Abu-Dzabi? Így alakul át a nemzetközi alapkezelés
Luxembourg kiforrott jogi és intézményi hátteret, Abu-Dzabi közelséget kínál a közel-keleti tőkéhez. Hogyan egészítheti ki egymást a két pénzügyi központ, és milyen új elvárásokkal sz
Ezek a legolcsóbb lakáshitelek októberben
Továbbra is az Otthon Start uralja a hitelpiacot, de akik nem jogosultak a támogatásra piaci hitelből tudják csak megvásárolni álmaik otthonát. A Bankmonitor szakértői számukra októberben is
Indián banánt a befektetési igazgatóknak!
A fontos bejelentések podcastja: Viktor bejelentette, mit kell termeszteni a magyar kertekben, Dani meg bejelentette, hogy Dávid az új befektetési igazgató. HOLD After Hours. Milyen... The post Indiá
Egy dán ötlet, ami újraértelmezte a városi közlekedést
A városainkat évtizedek óta a gyorsaság és az autózás logikája formálja. Egyre gyorsabban jutunk el A-ból B-be, miközben egyre kevesebbet érzékelünk abból, ami körü
Lemaradtak magyar exportcégek a csehekhez és lengyelekhez képest - miért jobbak a régiós társak?
Magyarország a régió legnyitottabb gazdasága, exportjában mégis kisebb a hazai hozzáadott érték, mint a cseh és a lengyel kivitelben. A különbség a hazai vállalatok termelékenységében... T
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Ezen csúszhat el a magyar euró? Nem röpködhetnek a 10%-os béremelések
A pénteki Checklistben a minimálbér és az euróbevezetés kapcsolata.
Betontehenekben készül az energia, amit eddig veszni hagytunk
A megújuló portfóliónk értékes tagja nem kap kellő figyelmet.
Trump kész lehet feláldozni Ukrajnát a békéért - Meddig bírja még Kijev?
Van esély arra, hogy Zelenszkij lemond?