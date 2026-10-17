Magyar Péter elmondta, ígéretet kapott az uniós tagállamoktól a napi 1 millió eurós bírság rendezésére

A csúcson érzelmes viták és vétófenyegetések is előfordultak - kezdte beszámolóját a magyar kormányfő. A következő hétéves költségvetést több tagállami vezetőhöz hasonlóan ő is elutasította, elmondása szerint ugyanis olyan megállapodást nem fogad el, amelyben hátrasorolódik az agrárpolitika, vagy csökken a Magyarországnak jutó uniós pénzek mértéke.

A Magyarországnak járó pénzügyi keret az elmúlt hetekben több mint egymilliárd euróval nőtt, és 30 milliárd euró fölé emelkedett, a miniszterelnök szerint azonban még mindig messze vannak egymástól a tagállami álláspontok. Az uniós vezetők az idei év végéig szeretnének megállapodni, de a döntéshez egyhangúság kell, amire Magyar Péter egyelőre nem lát túl nagy esélyt.

A migrációs vitában a miniszterelnök állítása szerint az általa képviselt álláspont "győzött", vagyis a tagállamok többsége szigorúbb fellépést szeretne. Az Európai Bíróság ítéletét, amely napi egymillió eurós bírságot ró Magyarországra, Magyar Péter elfogadhatatlannak nevezte, majd elárulta, hogy

uniós tagállamoktól és bizottsági vezetőktől is ígéretet kapott arra, hogy segítenek rendezni a helyzetet.

Magyar Péter az interjúban a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel való tárgyalásról is beszélt. A kormányfő által történelminek nevezett egyeztetés 10–15 percig tartott. A kárpátaljai magyarok helyzetének javítására miniszteri szinten folytatódnak a megbeszélések, és néhány közös projekt, például iskola- vagy kórházfelújítás is indulhat.

Magyar Péter ezután Zelenszkij elnöke egy speciális részletéről is beszámolt, mely szerint az ukrán elnök arra kérte a szomszédos országokat, hogy segítsenek az ukrán gabona Nyzgat-Európába szállításában. Erre azért van szükség, mert a Fekete-tengeren az orosz bombázások miatt nem tudják szállítani. Magyar Péter szerint a kukorica lezárt vonatokon való átszállításának nincsen semmilyen akadálya, így támogatásáról tudta biztosítani az ukrán kormányzatot.

Az október 23-i budapesti látogatásról szóló hírre Zelenszkij azt mondta, nincs ellenére a részvétel, Magyar Péter szerint viszont nem igazán reális, hogy az ukrán elnök ráér majd.

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