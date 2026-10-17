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Magyar Péter szerint Magyarország szempontjából sem mindegy az amerikai-orosz dízelalku
Gazdaság

Magyar Péter szerint Magyarország szempontjából sem mindegy az amerikai-orosz dízelalku

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Magyarország szempontjából is van jelentősége a Trump és Putyin közötti dízelmegállapodásnak – mondta Magyar Péter az uniós csúcsról hazafelé tartó repülőgépen. A miniszterelnök szerint ha Washington az orosz dízelexportról állapodott meg, akkor nehezen indokolható, hogy Magyarország ne kapja meg újabb egy évre az orosz kőolajra vonatkozó szankciós mentességet.

A 444-nek adott interjú az uniós csúcsról hazafelé készült. A lap Magyar Pétert az előző héten kötött amerikai-orosz dízelexport megállapodásról is kérdezte.

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A kormányfő az újság kérdésére reagálva azt mondta, nem az uniós csúcsra tartozik, hogy mit dönt az amerikai elnök.

Azt gondolom, hogy az amerikai elnök olyan megállapodást köt, amilyet akar

– fogalmazott.

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A magyar vonatkozást a szankciós mentességben látja. Magyarországnak novemberig van mentessége az orosz kőolajra vonatkozó amerikai szankciók alól, amit évente hosszabbítanak. A mentességet Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter 2025 novemberében jelentette be egy washingtoni megállapodás nyomán.

Ha az amerikai elnök kötött egy megállapodást a dízelexportról, akkor nem lenne logikus nem megadni Magyarországnak legalább még egy évre ezt a mentességet

– fogalmazott.

A kormányfő ugyanakkor hozzátette: „Nyilván Ukrajna szempontjából viszont nem üdvözletes a megállapodás.”

Trump október 9-én jelentette be, hogy Oroszország azonnali hatállyal több mint 300 ezer tonna gázolajat szállít az amerikai és a világpiacra, miközben enyhítik az orosz üzemanyagexportra vonatkozó szankciókat. Az Európai Unió hűvösen fogadta a bejelentést: egy uniós tisztviselő a csúcs előtt „sajnálatosnak” nevezte az alkut, mert szembemegy azzal a stratégiával, hogy az EU leszokjon az orosz fosszilis energiahordozókról.

Az interjú ráadásul még azelőtt készült, hogy kiderült, az amerikai elnök szombat hajnalban felfüggesztette az orosz gazdaság elleni új, átfogó szankciós csomagot, amelynek október 18-án kellett volna hatályba lépnie.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/BodnÃ¡r BoglÃ¡rka

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