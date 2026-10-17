Megérkezett az időjárás előrejelzés: hamarosan hullámzó frontálzóna éri el Magyarországot

Az európai légkörzésben az elmúlt 24 órában nem történt lényegi változás a meteorológusok szerint. Spanyolország keleti partvidékén a tartós délkeleti áramlás és a domborzat találkozása miatt ismét rendkívül intenzív felhő- és csapadékképződés várható, így ott valószínűleg nem lesznek ritkák a 100 millimétert meghaladó csapadékösszegek sem.

Ezzel szemben a Kárpát-medencében továbbra is a szárazabb légtömegek dominálnak.

Hazánkban legfeljebb a keleti országrészben fordulhat elő néhol jelentéktelen szemerkélés. Az éjszakai órákban a keleten borult, nyugaton fátyolfelhős ég mellett 2 és 10 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet, a szélcsendes, fagyzugos területeken pedig gyenge fagy is előfordulhat.

Holnap a nappali felmelegedés során a Tiszántúlon 14-15 fok körül alakulnak a csúcsértékek, míg az ország többi részén 16 és 19 Celsius-fok közötti maximumokat mérhetünk.

A jövő hét elején még nem várható fordulat az időjárásban, a hét közepén azonban egy közeledő légköri rendszer átmeneti változást hozhat. A meteorológusok jelzése szerint

a hét közepén érkező hullámzó frontálzóna előterében nedvesebb léghullámok érkeznek fölénk,

így növekszik a csapadék előfordulási esélye, ám jelentős esőre sajnos egyelőre kicsi az esély. A csapadékosabb periódus a jelenlegi számítások szerint csütörtökön éri el a legnagyobb kiterjedését, amikor többfelé alakulhat ki eső vagy zápor.

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