17°C kissé felhős
Budapest
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Megérkezett az időjárás előrejelzés: hamarosan hullámzó frontálzóna éri el Magyarországot
Gazdaság

Megérkezett az időjárás előrejelzés: hamarosan hullámzó frontálzóna éri el Magyarországot

Portfolio
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Míg Spanyolországban ismét özönvízszerű esőzéseket vált ki egy magassági hidegörvény, addig Magyarországon továbbra sem várható érdemi, áztató eső. A kora őszi, változékony, de alapvetően enyhe időjárást a jövő hét közepén éri el egy hullámzó frontálzóna, amely növeli a csapadékhajlamot – főként csütörtökön –, ám az országos, jelentős mennyiségű esőre kicsi az esély – tájékoztatott a HungaroMet Facebook-videójában.

Az európai légkörzésben az elmúlt 24 órában nem történt lényegi változás a meteorológusok szerint. Spanyolország keleti partvidékén a tartós délkeleti áramlás és a domborzat találkozása miatt ismét rendkívül intenzív felhő- és csapadékképződés várható, így ott valószínűleg nem lesznek ritkák a 100 millimétert meghaladó csapadékösszegek sem.

Ezzel szemben a Kárpát-medencében továbbra is a szárazabb légtömegek dominálnak.

BUDAPEST órás időjárás
Másik település
16:00
Derült
18°C
0%
17:00
Derült
18°C
0%
18:00
Kissé felhős
17°C
0%
19:00
Derült
15°C
0%
20:00
Derült
14°C
0%
21:00
Derült
14°C
0%
22:00
Derült
13°C
0%
23:00
Derült
13°C
0%
00:00
Kissé felhős
12°C
0%
01:00
Kissé felhős
11°C
0%
02:00
Kissé felhős
11°C
0%
03:00
Fátyolfelhős
10°C
0%
További részletek és hosszútávú előrejelzés a Portfolio időjárás oldalán

Hazánkban legfeljebb a keleti országrészben fordulhat elő néhol jelentéktelen szemerkélés. Az éjszakai órákban a keleten borult, nyugaton fátyolfelhős ég mellett 2 és 10 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet, a szélcsendes, fagyzugos területeken pedig gyenge fagy is előfordulhat.

Holnap a nappali felmelegedés során a Tiszántúlon 14-15 fok körül alakulnak a csúcsértékek, míg az ország többi részén 16 és 19 Celsius-fok közötti maximumokat mérhetünk.

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BUDAPEST előrejelzés
Másik település
17
szombat
Derült
17°C
3°C
0 mm
18
vasárnap
Kissé felhős
18°C
4°C
0 mm
19
hétfő
Erősen fátyolfelhős
17°C
6°C
0 mm
20
kedd
Közepesen felhős
14°C
4°C
0 mm
21
szerda
Erősen fátyolfelhős
19°C
7°C
0 mm
22
csütörtök
Fátyolfelhős
16°C
8°C
1 mm
23
péntek
Közepesen felhős
15°C
9°C
0.2 mm
24
szombat
Derült
14°C
8°C
0 mm
További részletek és 30 napos előrejelzés a Portfolio időjárás oldalán

A jövő hét elején még nem várható fordulat az időjárásban, a hét közepén azonban egy közeledő légköri rendszer átmeneti változást hozhat. A meteorológusok jelzése szerint

a hét közepén érkező hullámzó frontálzóna előterében nedvesebb léghullámok érkeznek fölénk,

így növekszik a csapadék előfordulási esélye, ám jelentős esőre sajnos egyelőre kicsi az esély. A csapadékosabb periódus a jelenlegi számítások szerint csütörtökön éri el a legnagyobb kiterjedését, amikor többfelé alakulhat ki eső vagy zápor.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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