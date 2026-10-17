11°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS A bérlakásprogramnál a matek után kezdődik a nehezebb feladat
Nagyszabású felújítás indult az egyik forgalmas hazai főúton
Gazdaság

Nagyszabású felújítás indult az egyik forgalmas hazai főúton

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Megkezdődött a 81-es főút legrosszabb állapotú, Fejér vármegyei szakaszának felújítása, ahol a súlyosan deformálódott burkolat miatt korábban tartós sebességkorlátozást kellett bevezetni. A beruházásról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

A Székesfehérvárt Győrrel összekötő 81-es főút több mint egy kilométeres szakaszán október 13-án kezdődtek meg a munkálatok. A rekonstrukció során a szakemberek a teljes érintett felületen felmarják az elhasználódott aszfaltot, majd új kötő- és kopóréteget építenek be, amihez mintegy 2200 tonna aszfaltot használnak fel. A burkolatcsere mellett megújítják az útpadkákat, és új burkolati jeleket is felfestenek.

A kivitelezés ideje alatt félpályás lezárás, 40 km/h-s sebességkorlátozás és jelzőőrös forgalomirányítás van érvényben

– emiatt időszakosan torlódásokra kell számítani.

A miniszter rámutatott, hogy a magyar közúthálózat egyik legnagyobb problémája az évek során felhalmozódott felújítási adósság. Mint írta, miközben az előző kormányzat jelentős forrásokat kötött le az autópálya-koncessziókkal, a meglévő főutak megfelelő fenntartására nem jutott elegendő pénz.

Még több Gazdaság

Bedőltek a béketárgyalások, új fejezet nyílt a magyar-ukrán kapcsolatokban – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Tisza-kormány: véget ért a konfliktusos EU-csúcs, de a legnehezebb viták decemberre maradtak, miközben itthon sorra jönnek a feljelentések

Magyar Péter szerint Magyarország szempontjából sem mindegy az amerikai-orosz dízelalku

Az országos közúthálózaton is súlyos örökséget hagyott maga után az előző kormányzat. Nemcsak a mellékutak, hanem a 81-eshez hasonló főutak is sok helyen teljes körű felújításra szorulnak

– fogalmazott bejegyzésében a politikus.

Vitézy Dávid kiemelte, hogy az ilyen jellegű útfelújításokra a jövőben a korábbinál lényegesen nagyobb figyelmet és több forrást kell fordítani. A tárca jelenleg is a szükséges költségvetési keret előteremtésén dolgozik annak érdekében, hogy jövőre már nagyobb volumenben végezhessenek hasonló, átfogó beavatkozásokat az állami úthálózaton.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ennyi gond egyszerre még nem nagyon volt a világban - Aggódnunk kellene?
Megremegett a tőzsdén az AI-sztori - Van ok az aggodalomra?
Váratlan fordulat: külföldi kézbe kerülhet Mészáros Lőrinc legjövedelmezőbb cége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility