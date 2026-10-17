Nagyszabású felújítás indult az egyik forgalmas hazai főúton

A Székesfehérvárt Győrrel összekötő 81-es főút több mint egy kilométeres szakaszán október 13-án kezdődtek meg a munkálatok. A rekonstrukció során a szakemberek a teljes érintett felületen felmarják az elhasználódott aszfaltot, majd új kötő- és kopóréteget építenek be, amihez mintegy 2200 tonna aszfaltot használnak fel. A burkolatcsere mellett megújítják az útpadkákat, és új burkolati jeleket is felfestenek.

A kivitelezés ideje alatt félpályás lezárás, 40 km/h-s sebességkorlátozás és jelzőőrös forgalomirányítás van érvényben

– emiatt időszakosan torlódásokra kell számítani.

A miniszter rámutatott, hogy a magyar közúthálózat egyik legnagyobb problémája az évek során felhalmozódott felújítási adósság. Mint írta, miközben az előző kormányzat jelentős forrásokat kötött le az autópálya-koncessziókkal, a meglévő főutak megfelelő fenntartására nem jutott elegendő pénz.

Az országos közúthálózaton is súlyos örökséget hagyott maga után az előző kormányzat. Nemcsak a mellékutak, hanem a 81-eshez hasonló főutak is sok helyen teljes körű felújításra szorulnak

– fogalmazott bejegyzésében a politikus.

Vitézy Dávid kiemelte, hogy az ilyen jellegű útfelújításokra a jövőben a korábbinál lényegesen nagyobb figyelmet és több forrást kell fordítani. A tárca jelenleg is a szükséges költségvetési keret előteremtésén dolgozik annak érdekében, hogy jövőre már nagyobb volumenben végezhessenek hasonló, átfogó beavatkozásokat az állami úthálózaton.

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