Személyesen Magyar Péter fogja bemutatni a 2027-es költségvetést

Magyar Péter Facebook-posztjában elmondta, hogy
a büdzsé központi eleme a költségvetési egyensúly stabilizálása mellett a források átirányítása az állami bürokráciától, a nagyvállalatoktól és a környezetszennyező cégektől a társadalmi és gazdasági szempontból kulcsfontosságú területek felé.
A jövő évi költségvetés bemutatását a Portfolio hétfőn a helyszínről tudósítja majd.
A tervezett intézkedések kiemelt kedvezményezettjei a családok, a hazai vállalkozások és a nyugdíjasok lesznek, emellett az oktatás és az egészségügy is érdemi többletforráshoz jut.
"A NER kedvezményezettjei, az oligarchák, a multicégek és a lobbisták helyett a Tisza-kormány az előző évek kárvallottjaira, valamint a családokra, a magyar vállalkozásokra, a nyugdíjasokra, az oktatásra és az egészségügyre fog több forrást költeni" – fogalmazott a miniszterelnök.
A büdzsé szerkezeti átalakítása során az állam működésén elért megtakarítások és a tehetősebb szereplők befizetései mellett az Európai Unióból érkező források biztosítják majd a fejlesztések alapját. A kormányzat ezekre a közösségi támogatásokra támaszkodva tervez átfogó infrastruktúra-fejlesztési projekteket.
Az uniós ezermilliárdoknak köszönhetően soha nem látott mértékű beruházásokat indítunk el a lakhatás, a közlekedés és a vízügy területén
– hangsúlyozta bejegyzésében Magyar Péter, aki a hétfői napirend előtti felszólalásában ismerteti majd a részletes terveket.
A 2027-es költségvetéssel több részletes elemzésünkben is foglalkoztunk már a Portfolio-n.
Kármán András pénzügyminiszter a hét közepén jelezte, hogy
a Gazdasági és Költségvetési Kabinet elvégezte az utolsó simításokat a 2027-es költségvetésen.
Már önmagában is rendhagyó lesz a jövő évre vonatkozó büdzsé, hiszen a Tisza-kormány a korábbi gyakorlattal szakítva a nem tavasszal, hanem ősszel nyújtja azt be, amelyre a Pénzügyminisztérium korábbi indoklása szerint azért volt szükség, mert az előző kormány tavaszi javaslatait túl sokszor kellett utólag átírni.
A büdzsé több elemét már előre bejelentették, így például már korábban beszámoltunk róla, hogy az egészségügy 500 milliárd forintos többletforrást kap, és a kata ismét elérhető lesz a cégeknek számlázó és a mellékállású vállalkozóknak. Új elemként szerepelhet majd a költségvetés tételei között a 2027 januárjától életbe lépő vagyonadó is, amely az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonokat terheli majd, ebből a kormány ettől évi mintegy 200 milliárd forint bevételt vár.
Kármán András szeptemberben a parlamentben elmondta, hogy a kormány 2027-ben jelentős lépéseket fog tenni a költségvetési hiány visszaszorításáért és elmondta, hogy a 7,5 százalékos hiány „rövid távon sem elfogadható”.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
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