Tisza-kormány: kiderült, miről tárgyalt Magyar Péter és Zelenszkij, megvan mikor mutatják be a 2027-es költségvetést

Nyilatkozatot tett közzé a Facebookon Szalavics Mariann, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) néhány napja felmentett erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettese, aki 2013 és 2020 között a Volánbusz gazdasági igazgatója volt. A nyilatkozat Galgóczy Ferencnek, a Volánbusz-ügy feltárójának és a nyomozó hatóságokkal együttműködő tanúnak a közösségi oldalán tett állításaira válaszol, amelyek szerint Szalavicsnak tudomása volt egy feltételezett korrupciós rendszerről, és az alvállalkozói kifizetésekkel biztosította a havi 125 millió forintos állítólagos korrupciós pénzmozgást.

Az egykori elnökhelyettes minden rá vonatkozó állítást határozottan visszautasít: közlése szerint semmilyen korrupciós cselekményben nem vett részt, ilyen célú kifizetést nem szervezett és nem segített elő, ilyen bűncselekményről nem volt tudomása. Kiemeli, hogy az ügyben vele szemben nem közöltek gyanúsítást, és tanúként sem hallgatták meg.

Mint írja, gazdasági igazgatóként a szerződések és a szakterületek által igazolt teljesítések alapján esedékes pénzügyi kötelezettségek teljesítéséért felelt, a Galgóczy által említett alvállalkozói szerződések megkötésében nem vett részt, azokat nem írta alá, a teljesítéseket nem ő igazolta. A szabályszerűen esedékes számlák kifizetése szerinte a vállalat napi működésének része, amiből

önmagában semmiféle korrupciós közreműködés nem következik

– emelte ki.

Azt is cáfolja, hogy a Volánbusznak gazdasági vezetői működése alatt likviditási nehézségei lettek volna.

Szalavics Mariann Seszták Miklóssal kapcsolatban azt írja, nem ismeri, soha nem találkozott és nem beszélt vele, és visszautasítja azt az állítást is, hogy Szivek Norbert személyes védelmét élvezte volna, vagy neki köszönhetően lett volna elmozdíthatatlan a tisztségéből – vele két alkalommal, hivatalos keretek között találkozott.

Valótlannak nevezi azt is, hogy Simon Gábor volt vezérigazgató érdekeit képviselte volna, mivel munkaviszonyának kezdetekor Simon már nem töltötte be a tisztséget. A nyilatkozat szerint NAV-os vezetői kinevezését nemzetbiztonsági ellenőrzés előzte meg, amelyen megfelelt, kockázatot nem állapítottak meg – hozzátéve, hogy ez „természetesen nem helyettesíti az egyes állítások ténybeli vizsgálatát”. Zárásként azt írta, "a jó hírnevét sértő valótlan tényállításokkal szemben megteszem a szükséges jogi lépéseket".

Előzmények

Szalavics Mariannt Kármán András pénzügyminiszter, Sádt Mónika NAV-elnök javaslatára október közepén mentette fel az elnökhelyettesi posztról, amiről itt írtunk részletesen. A felmentés azután született, hogy szeptember végén letartóztatták Seszták Miklós volt minisztert a Volánbusznál 2015 és 2018 között történt, túlárazott használtbusz-beszerzésekre és személyszállítási szerződésekre irányuló nyomozásban; a nyomozók szerint közvetítőkön keresztül több mint 11 milliárd forintnyi jogtalan előny cserélt gazdát. Az exminisztert azóta át is szállították az őrizeti helyére.