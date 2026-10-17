Tisza-kormány: Magyar Péter szerint Trump dízelalkuja Magyarországnak is jól jöhet, közben tovább duzzad a korrupciós botrány

Magyar Péter elárulta, mit kért tőle Zelenszkij a négyszemközti tárgyalásuk során
Történelmi jelentőségűnek nevezte Magyar Péter miniszterelnök a kárpátaljai magyarok jogairól kötött megállapodást, miután négyszemközt tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A kormányfő az RTL-nek adott interjújában jó kezdetnek nevezte a megállapodást, amely szerinte javíthatja a két ország kapcsolatát, ugyanakkor jelezte, hogy a következő hetekben figyelni fogják, teljesül-e a többi része is. Zelenszkij kérésére Magyar Péter azt mondta, nincs akadálya annak, hogy az ukrán kukoricát vonaton Magyarországon keresztül szállítsák Nyugat-Európába, ha az csak áthalad az országon. Az ukrán elnök október 23-i budapesti látogatását nem tartja valószínűnek, bár az állami megemlékezésre több uniós vezető, köztük Emmanuel Macron francia elnök is érkezik. Az uniós költségvetésben akár kétmilliárd euróval nagyobb keretet szeretne kiharcolni Magyarországnak, és az ír elnökség legújabb javaslata már mintegy egymilliárd euróval több forrást szánna az országnak.
„Semmilyen korrupciós cselekményben nem vettem részt” – megszólalt a Volánbusz-ügy miatt menesztett NAV-elnökhelyettes
Nyilatkozatot tett közzé a Facebookon Szalavics Mariann, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) néhány napja felmentett erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettese, aki 2013 és 2020 között a Volánbusz gazdasági igazgatója volt. A nyilatkozat Galgóczy Ferencnek, a Volánbusz-ügy feltárójának és a nyomozó hatóságokkal együttműködő tanúnak a közösségi oldalán tett állításaira válaszol, amelyek szerint Szalavicsnak tudomása volt egy feltételezett korrupciós rendszerről, és az alvállalkozói kifizetésekkel biztosította a havi 125 millió forintos állítólagos korrupciós pénzmozgást.
Az egykori elnökhelyettes minden rá vonatkozó állítást határozottan visszautasít: közlése szerint semmilyen korrupciós cselekményben nem vett részt, ilyen célú kifizetést nem szervezett és nem segített elő, ilyen bűncselekményről nem volt tudomása. Kiemeli, hogy az ügyben vele szemben nem közöltek gyanúsítást, és tanúként sem hallgatták meg.
Mint írja, gazdasági igazgatóként a szerződések és a szakterületek által igazolt teljesítések alapján esedékes pénzügyi kötelezettségek teljesítéséért felelt, a Galgóczy által említett alvállalkozói szerződések megkötésében nem vett részt, azokat nem írta alá, a teljesítéseket nem ő igazolta. A szabályszerűen esedékes számlák kifizetése szerinte a vállalat napi működésének része, amiből
önmagában semmiféle korrupciós közreműködés nem következik
– emelte ki.
Azt is cáfolja, hogy a Volánbusznak gazdasági vezetői működése alatt likviditási nehézségei lettek volna.
Szalavics Mariann Seszták Miklóssal kapcsolatban azt írja, nem ismeri, soha nem találkozott és nem beszélt vele, és visszautasítja azt az állítást is, hogy Szivek Norbert személyes védelmét élvezte volna, vagy neki köszönhetően lett volna elmozdíthatatlan a tisztségéből – vele két alkalommal, hivatalos keretek között találkozott.
Valótlannak nevezi azt is, hogy Simon Gábor volt vezérigazgató érdekeit képviselte volna, mivel munkaviszonyának kezdetekor Simon már nem töltötte be a tisztséget. A nyilatkozat szerint NAV-os vezetői kinevezését nemzetbiztonsági ellenőrzés előzte meg, amelyen megfelelt, kockázatot nem állapítottak meg – hozzátéve, hogy ez „természetesen nem helyettesíti az egyes állítások ténybeli vizsgálatát”. Zárásként azt írta, "a jó hírnevét sértő valótlan tényállításokkal szemben megteszem a szükséges jogi lépéseket".
Előzmények
Szalavics Mariannt Kármán András pénzügyminiszter, Sádt Mónika NAV-elnök javaslatára október közepén mentette fel az elnökhelyettesi posztról, amiről itt írtunk részletesen. A felmentés azután született, hogy szeptember végén letartóztatták Seszták Miklós volt minisztert a Volánbusznál 2015 és 2018 között történt, túlárazott használtbusz-beszerzésekre és személyszállítási szerződésekre irányuló nyomozásban; a nyomozók szerint közvetítőkön keresztül több mint 11 milliárd forintnyi jogtalan előny cserélt gazdát. Az exminisztert azóta át is szállították az őrizeti helyére.
Tovább erősödhetnek a magyar-román energetikai kapcsolatok
Tegnap Gabriel Șopandă, Románia magyarországi nagykövete volt a vendégem a Gazdasági és Energetikai Minisztériumban. Áttekintettük a két országot érintő közös ügyeket és a gazdaságfejlesztési együttműködés lehetőségeit, különös tekintettel az energetikai fejlesztésekre és az energiainfrastruktúra bővítésére
- írta Kapitány István a Facebookon.
A posztban továbbá kiemelte, hogy szomszédként közös érdek az energetikai összeköttetések erősítése, az ellátásbiztonság növelése és a térség versenyképességének javítása.
Magyar Péter szerint Magyarország szempontjából sem mindegy az amerikai-orosz dízelalku
Magyarország szempontjából is van jelentősége a Trump és Putyin közötti dízelmegállapodásnak – mondta Magyar Péter az uniós csúcsról hazafelé tartó repülőgépen. A miniszterelnök szerint ha Washington az orosz dízelexportról állapodott meg, akkor nehezen indokolható, hogy Magyarország ne kapja meg újabb egy évre az orosz kőolajra vonatkozó szankciós mentességet.
Küszöbön a szigorítás: korhatárhoz köthetik az elektromos rollerek használatát Magyarországon
A kormány heteken belül bemutatja az elektromos rollerek használatára vonatkozó új keretszabályozást, amely külön kezeli a kis- és nagy teljesítményű eszközöket, valamint alsó korhatárhoz kötheti azok használatát. Erről egy Facebook-videóban számolt be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
Családpolitikára szánt pénzekből kampányolhattak: feljelentés született a gyanús ügyben
Több mint 600 millió forintnyi közpénz felhasználását kérdőjelezik meg a 2026-os országgyűlési választást megelőző időszakból, miután a családpolitikai programok keretében szervezett szerencsi rendezvények miatt feljelentést tettek a Központi Nyomozó Főügyészségen – számolt be a fejleményekről egy Facebook-videóban Dr. Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter.
Véget ért az uniós csúcs
Két nap tárgyalás után péntek este véget ért az uniós vezetők brüsszeli csúcstalálkozója, amelyen több politikai megállapodás is körvonalazódott, a legnehezebb pénzügyi kérdésekben azonban nem született áttörés. A 2028–2034-es költségvetés vitája holtpontra jutott, Magyar Péter ugyanis elfogadhatatlannak nevezte a jelenlegi javaslatot, és akár kétmilliárd euróval nagyobb támogatási keretet szeretne. Ukrajna finanszírozásáról sem sikerült megegyezni. Az energiaárak ügyében megegyeztek, hogy az EU felülvizsgálja az ETS-rendszer gazdasági hatásait, az ETS2 bevezetését egy évvel elhalasztva.
A migrációról csak részleges megállapodás született.
Magyar Péter ugyanakkor történelmi jelentőségűnek nevezte a Volodimir Zelenszkijjel kötött megállapodást a kárpátaljai magyarok jogairól. A végső döntés decemberben születhet meg, az egyeztetések novemberben Dublinban és Brüsszelben folytatódnak.
Itthon folytatódott az elszámoltatás. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és versenykorlátozó megállapodások gyanúja miatt tett feljelentést a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program ügyében: a programban szétosztott 475 milliárd forint több mint 60 százaléka, 288 milliárd forint mindössze 108 szerződésre jutott, jellemzően egyedi döntés alapján.
A közmédia átmeneti vezetése feljelentést tesz az MTVA vagyonnyilvántartásában feltárt hiányosságok miatt, nyomuk veszett ugyanis mintegy 2 milliárd forintnyi eszköznek. A Volánbusz-ügyben Jellinek Dániel elhagyhatja a börtönt, Szivek Norbert letartóztatását viszont három hónappal meghosszabbították.
A gazdaságpolitikában a bérek kerültek előtérbe: a korábban tervezett 14 százalék helyett akár 6 százalék alá is csökkenhet a minimálbér 2027-es emelése, mert a gazdaság a vártnál gyengébben teljesít, az infláció pedig alacsonyabb lett a tervezettnél.
Közben megszólalt a Roszatom: Alekszej Lihacsov szerint befagytak a tárgyalások a Paks II. kapcsán.
Az Egészségügyi Minisztérium október végén teszi közzé az átfogó egészségügyi stratégiát, amely a 2027-es költségvetésben 500 milliárd forintos többletforrást biztosítana az ágazatnak.
A pénteki nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:
Véget ért az uniós csúcs
Két nap tárgyalás után péntek este véget ért az uniós vezetők brüsszeli csúcstalálkozója, amelyen több politikai megállapodás is körvonalazódott, a legnehezebb pénzügyi kérdésekben azonban nem született áttörés. A 2028–2034-es költségvetés vitája holtpontra jutott, Magyar Péter ugyanis elfogadhatatlannak nevezte a jelenlegi javaslatot, és akár kétmilliárd euróval nagyobb támogatási keretet szeretne. Ukrajna finanszírozásáról sem sikerült megegyezni. Az energiaárak ügyében megegyeztek, hogy az EU felülvizsgálja az ETS-rendszer gazdasági hatásait, az ETS2 bevezetését egy évvel elhalasztva.
A migrációról csak részleges megállapodás született.
Magyar Péter ugyanakkor történelmi jelentőségűnek nevezte a Volodimir Zelenszkijjel kötött megállapodást a kárpátaljai magyarok jogairól. A végső döntés decemberben születhet meg, az egyeztetések novemberben Dublinban és Brüsszelben folytatódnak.
Itthon folytatódott az elszámoltatás. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és versenykorlátozó megállapodások gyanúja miatt tett feljelentést a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program ügyében: a programban szétosztott 475 milliárd forint több mint 60 százaléka, 288 milliárd forint mindössze 108 szerződésre jutott, jellemzően egyedi döntés alapján.
A közmédia átmeneti vezetése feljelentést tesz az MTVA vagyonnyilvántartásában feltárt hiányosságok miatt, nyomuk veszett ugyanis mintegy 2 milliárd forintnyi eszköznek. A Volánbusz-ügyben Jellinek Dániel elhagyhatja a börtönt, Szivek Norbert letartóztatását viszont három hónappal meghosszabbították.
A gazdaságpolitikában a bérek kerültek előtérbe: a korábban tervezett 14 százalék helyett akár 6 százalék alá is csökkenhet a minimálbér 2027-es emelése, mert a gazdaság a vártnál gyengébben teljesít, az infláció pedig alacsonyabb lett a tervezettnél.
Közben megszólalt a Roszatom: Alekszej Lihacsov szerint befagytak a tárgyalások a Paks II. kapcsán.
Az Egészségügyi Minisztérium október végén teszi közzé az átfogó egészségügyi stratégiát, amely a 2027-es költségvetésben 500 milliárd forintos többletforrást biztosítana az ágazatnak.
A pénteki nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:
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