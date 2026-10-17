Tisza-kormány: véget ért a konfliktusos EU-csúcs, de a legnehezebb viták decemberre maradtak, miközben itthon sorra jönnek a feljelentések

Két nap tárgyalás után péntek este véget ért az uniós vezetők brüsszeli csúcstalálkozója, amelyen több politikai megállapodás is körvonalazódott, a legnehezebb pénzügyi kérdésekben azonban nem született áttörés. A 2028–2034-es költségvetés vitája holtpontra jutott, Magyar Péter ugyanis elfogadhatatlannak nevezte a jelenlegi javaslatot, és akár kétmilliárd euróval nagyobb támogatási keretet szeretne. Ukrajna finanszírozásáról sem sikerült megegyezni. Az energiaárak ügyében megegyeztek, hogy az EU felülvizsgálja az ETS-rendszer gazdasági hatásait, az ETS2 bevezetését egy évvel elhalasztva.

A migrációról csak részleges megállapodás született.

Magyar Péter ugyanakkor történelmi jelentőségűnek nevezte a Volodimir Zelenszkijjel kötött megállapodást a kárpátaljai magyarok jogairól. A végső döntés decemberben születhet meg, az egyeztetések novemberben Dublinban és Brüsszelben folytatódnak.

Itthon folytatódott az elszámoltatás. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és versenykorlátozó megállapodások gyanúja miatt tett feljelentést a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program ügyében: a programban szétosztott 475 milliárd forint több mint 60 százaléka, 288 milliárd forint mindössze 108 szerződésre jutott, jellemzően egyedi döntés alapján.

A közmédia átmeneti vezetése feljelentést tesz az MTVA vagyonnyilvántartásában feltárt hiányosságok miatt, nyomuk veszett ugyanis mintegy 2 milliárd forintnyi eszköznek. A Volánbusz-ügyben Jellinek Dániel elhagyhatja a börtönt, Szivek Norbert letartóztatását viszont három hónappal meghosszabbították.

A gazdaságpolitikában a bérek kerültek előtérbe: a korábban tervezett 14 százalék helyett akár 6 százalék alá is csökkenhet a minimálbér 2027-es emelése, mert a gazdaság a vártnál gyengébben teljesít, az infláció pedig alacsonyabb lett a tervezettnél.

Közben megszólalt a Roszatom: Alekszej Lihacsov szerint befagytak a tárgyalások a Paks II. kapcsán.

Az Egészségügyi Minisztérium október végén teszi közzé az átfogó egészségügyi stratégiát, amely a 2027-es költségvetésben 500 milliárd forintos többletforrást biztosítana az ágazatnak.

A pénteki nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza: