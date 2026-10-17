Tisza-kormány: véget ért a konfliktusos EU-csúcs, de a legnehezebb viták decemberre maradtak, miközben itthon sorra jönnek a feljelentések

Magyar Péter szerint Magyarország szempontjából sem mindegy az amerikai-orosz dízelalku
Magyarország szempontjából is van jelentősége a Trump és Putyin közötti dízelmegállapodásnak – mondta Magyar Péter az uniós csúcsról hazafelé tartó repülőgépen. A miniszterelnök szerint ha Washington az orosz dízelexportról állapodott meg, akkor nehezen indokolható, hogy Magyarország ne kapja meg újabb egy évre az orosz kőolajra vonatkozó szankciós mentességet.
Küszöbön a szigorítás: korhatárhoz köthetik az elektromos rollerek használatát Magyarországon
A kormány heteken belül bemutatja az elektromos rollerek használatára vonatkozó új keretszabályozást, amely külön kezeli a kis- és nagy teljesítményű eszközöket, valamint alsó korhatárhoz kötheti azok használatát. Erről egy Facebook-videóban számolt be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
Családpolitikára szánt pénzekből kampányolhattak: feljelentés született a gyanús ügyben
Több mint 600 millió forintnyi közpénz felhasználását kérdőjelezik meg a 2026-os országgyűlési választást megelőző időszakból, miután a családpolitikai programok keretében szervezett szerencsi rendezvények miatt feljelentést tettek a Központi Nyomozó Főügyészségen – számolt be a fejleményekről egy Facebook-videóban Dr. Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter.
Véget ért az uniós csúcs
Két nap tárgyalás után péntek este véget ért az uniós vezetők brüsszeli csúcstalálkozója, amelyen több politikai megállapodás is körvonalazódott, a legnehezebb pénzügyi kérdésekben azonban nem született áttörés. A 2028–2034-es költségvetés vitája holtpontra jutott, Magyar Péter ugyanis elfogadhatatlannak nevezte a jelenlegi javaslatot, és akár kétmilliárd euróval nagyobb támogatási keretet szeretne. Ukrajna finanszírozásáról sem sikerült megegyezni. Az energiaárak ügyében megegyeztek, hogy az EU felülvizsgálja az ETS-rendszer gazdasági hatásait, az ETS2 bevezetését egy évvel elhalasztva.
A migrációról csak részleges megállapodás született.
Magyar Péter ugyanakkor történelmi jelentőségűnek nevezte a Volodimir Zelenszkijjel kötött megállapodást a kárpátaljai magyarok jogairól. A végső döntés decemberben születhet meg, az egyeztetések novemberben Dublinban és Brüsszelben folytatódnak.
Itthon folytatódott az elszámoltatás. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és versenykorlátozó megállapodások gyanúja miatt tett feljelentést a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program ügyében: a programban szétosztott 475 milliárd forint több mint 60 százaléka, 288 milliárd forint mindössze 108 szerződésre jutott, jellemzően egyedi döntés alapján.
A közmédia átmeneti vezetése feljelentést tesz az MTVA vagyonnyilvántartásában feltárt hiányosságok miatt, nyomuk veszett ugyanis mintegy 2 milliárd forintnyi eszköznek. A Volánbusz-ügyben Jellinek Dániel elhagyhatja a börtönt, Szivek Norbert letartóztatását viszont három hónappal meghosszabbították.
A gazdaságpolitikában a bérek kerültek előtérbe: a korábban tervezett 14 százalék helyett akár 6 százalék alá is csökkenhet a minimálbér 2027-es emelése, mert a gazdaság a vártnál gyengébben teljesít, az infláció pedig alacsonyabb lett a tervezettnél.
Közben megszólalt a Roszatom: Alekszej Lihacsov szerint befagytak a tárgyalások a Paks II. kapcsán.
Az Egészségügyi Minisztérium október végén teszi közzé az átfogó egészségügyi stratégiát, amely a 2027-es költségvetésben 500 milliárd forintos többletforrást biztosítana az ágazatnak.
A pénteki nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:
Véget ért az uniós csúcs
Két nap tárgyalás után péntek este véget ért az uniós vezetők brüsszeli csúcstalálkozója, amelyen több politikai megállapodás is körvonalazódott, a legnehezebb pénzügyi kérdésekben azonban nem született áttörés. A 2028–2034-es költségvetés vitája holtpontra jutott, Magyar Péter ugyanis elfogadhatatlannak nevezte a jelenlegi javaslatot, és akár kétmilliárd euróval nagyobb támogatási keretet szeretne. Ukrajna finanszírozásáról sem sikerült megegyezni. Az energiaárak ügyében megegyeztek, hogy az EU felülvizsgálja az ETS-rendszer gazdasági hatásait, az ETS2 bevezetését egy évvel elhalasztva.
A migrációról csak részleges megállapodás született.
Magyar Péter ugyanakkor történelmi jelentőségűnek nevezte a Volodimir Zelenszkijjel kötött megállapodást a kárpátaljai magyarok jogairól. A végső döntés decemberben születhet meg, az egyeztetések novemberben Dublinban és Brüsszelben folytatódnak.
Itthon folytatódott az elszámoltatás. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és versenykorlátozó megállapodások gyanúja miatt tett feljelentést a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program ügyében: a programban szétosztott 475 milliárd forint több mint 60 százaléka, 288 milliárd forint mindössze 108 szerződésre jutott, jellemzően egyedi döntés alapján.
A közmédia átmeneti vezetése feljelentést tesz az MTVA vagyonnyilvántartásában feltárt hiányosságok miatt, nyomuk veszett ugyanis mintegy 2 milliárd forintnyi eszköznek. A Volánbusz-ügyben Jellinek Dániel elhagyhatja a börtönt, Szivek Norbert letartóztatását viszont három hónappal meghosszabbították.
A gazdaságpolitikában a bérek kerültek előtérbe: a korábban tervezett 14 százalék helyett akár 6 százalék alá is csökkenhet a minimálbér 2027-es emelése, mert a gazdaság a vártnál gyengébben teljesít, az infláció pedig alacsonyabb lett a tervezettnél.
Közben megszólalt a Roszatom: Alekszej Lihacsov szerint befagytak a tárgyalások a Paks II. kapcsán.
Az Egészségügyi Minisztérium október végén teszi közzé az átfogó egészségügyi stratégiát, amely a 2027-es költségvetésben 500 milliárd forintos többletforrást biztosítana az ágazatnak.
A pénteki nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:
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