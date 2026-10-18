Bejelentést tettek a magyar oktatás jövőjéről: gyökeres fordulat jöhet a mesterséges intelligencia korában

A tárcavezető szerint egységes európai tervet kell kidolgozni az oktatásban a modern kihívásokra válaszul:
A mesterséges intelligencia (MI) és a közösségi média korában az alapkészségek fejlesztéséhez és az életen át tartó tanulás támogatásához egyrészt vissza kell térni az alapokhoz, másrészt ki kell dolgozni egy összeurópai készségstratégiát
– írta a Facebookon.
Lannert részt vett az ír európai uniós elnökség által szervezett dublini informális oktatási miniszteri találkozón, ahol megvitatták a témát más országok szakembereivel. Szerinte a jelenleg tapasztalható folyamatok „alapjaiban forgatják fel” az emberek életét, amelyekre reagálniuk kell. A miniszter szerint a magyar kormány egy gyermekközpontú oktatási rendszer kialakításán dolgozik, amelyben kiemelt figyelmet fordítanak az esélyteremtésre, a gyermekek egyéni szükségleteire, valamint a pedagógusok és segítőik szakmai megbecsülésére és folyamatos fejlődésére.
Támogatását fejezte ki, hogy az EU egységes stratégiát dolgozzon ki a kihívásokra, és szóba került a találkozón, hogy a témakörben keletkező eddigi tudományos anyagot át tudnák ültetni a gyakorlatba is. A kontinens országaiban
azonos problémákat érzékelnek, a gyereklétszám csökkenése, a társadalom elöregedése, valamint az ehhez a változásokhoz nem igazodó iskolahálózat és szerkezet jelent gondot.
Címlapkép forrása: Portfolio
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