Bejelentést tettek a magyar oktatás jövőjéről: gyökeres fordulat jöhet a mesterséges intelligencia korában

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi médiában vázolta fel az elképzelését.

A tárcavezető szerint egységes európai tervet kell kidolgozni az oktatásban a modern kihívásokra válaszul:

A mesterséges intelligencia (MI) és a közösségi média korában az alapkészségek fejlesztéséhez és az életen át tartó tanulás támogatásához egyrészt vissza kell térni az alapokhoz, másrészt ki kell dolgozni egy összeurópai készségstratégiát

– írta a Facebookon.

Lannert részt vett az ír európai uniós elnökség által szervezett dublini informális oktatási miniszteri találkozón, ahol megvitatták a témát más országok szakembereivel. Szerinte a jelenleg tapasztalható folyamatok „alapjaiban forgatják fel” az emberek életét, amelyekre reagálniuk kell. A miniszter szerint a magyar kormány egy gyermekközpontú oktatási rendszer kialakításán dolgozik, amelyben kiemelt figyelmet fordítanak az esélyteremtésre, a gyermekek egyéni szükségleteire, valamint a pedagógusok és segítőik szakmai megbecsülésére és folyamatos fejlődésére.

Támogatását fejezte ki, hogy az EU egységes stratégiát dolgozzon ki a kihívásokra, és szóba került a találkozón, hogy a témakörben keletkező eddigi tudományos anyagot át tudnák ültetni a gyakorlatba is. A kontinens országaiban

azonos problémákat érzékelnek, a gyereklétszám csökkenése, a társadalom elöregedése, valamint az ehhez a változásokhoz nem igazodó iskolahálózat és szerkezet jelent gondot.

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