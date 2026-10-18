Betelt a pohár az Egyesült Államoknál: keményen bírálják az új európai terveket, ennek súlyos következményei lesznek

Az érintett frekvenciák lehetővé teszik, hogy az okostelefonok közvetlenül kapcsolódjanak a műholdakhoz. A Bizottság javaslatának célja, hogy az európai szereplőknek biztosítson előnyt ezen a piacon, ami viszont korlátozná az amerikai és kínai vállalatok – köztük az Elon Musk fémjelezte SpaceX Starlink-hálózatának – hozzáférését. A SpaceX már korábban is hevesen bírálta a tervet, arra figyelmeztetve, hogy az

gyengítheti a kommunikációt Ukrajnában, ahol a Starlink a háború során mind polgári, mind katonai szempontból kulcsfontosságú infrastruktúrának bizonyult.

Puzder szerint Európának joga van a kormányzati adatok védelméhez, ez azonban nem terjedhet ki olyan jogalkotásra, amely az amerikai versenytársak rovására hozza kedvezőbb helyzetbe a hazai szereplőket. Az Európai Bizottság ezzel szemben azzal érvel, hogy a javaslat az uniós piac diverzifikálását szolgálja, és továbbra is nyitott marad a nem uniós szolgáltatók előtt.

A nagykövet a digitális piacokról szóló jogszabály (DMA) végrehajtását is megkérdőjelezte. Szerinte az amerikai technológiai cégekre kiszabott, többmilliárd eurós bírságok felvetik a kérdést, hogy a szabályozás valóban a piaci verseny védelmét szolgálja-e. Álláspontja szerint Brüsszel a saját céljait ássa alá, ha a túlszabályozással és a büntetésekkel elriasztja az amerikai befektetőket, miközben éppen egy erősebb európai technológiai szektort próbál kiépíteni.

A bírálat a Bizottság felhőszolgáltatásokra és mesterséges intelligenciára vonatkozó szuverenitási elvárásaira is kiterjedt. Az európai döntéshozók

igyekeznek csökkenteni a kritikus infrastruktúrák terén az amerikai technológiától való függőséget, és hazai alternatívákat kívánnak létrehozni.

Puzder ezzel szemben a szorosabb együttműködést szorgalmazza, különösen a mesterséges intelligencia és a kvantuminformatika területén, ahol mindkét fél stratégiai versenyben áll Kínával. Szerinte az amerikai cégek visszaszorítását célzó szabályozás megnehezíti a transzatlanti együttműködést, amelyre pedig mindkét félnek nagy szüksége lenne.

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