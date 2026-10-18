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Elárulták, mikor csökkenhet majd az olaj ára
Gazdaság

Elárulták, mikor csökkenhet majd az olaj ára

Portfolio
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Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere kijelentette, hogy a háború lezárulását követően jöhet el a fordulat – írja az Iran International.

Továbbra is rendkívül drága az üzemanyag, ami hatást gyakorol az amerikai gazdasági mutatókra is. Bessent vasárnap azt mondta, hogy

a fordulat az Iránnal folytatott háború lezárulását követően jöhet el, szerinte az energiaárak csökkenni fognak a konfliktus befejezése után.

Szeptemberben az infláció 3,7 százalékra kúszott fel az Egyesült Államokban, a pénzügyminiszter kifejtette, hogy ez növekvő megélhetési költségeket jelent. A kijelentés a közelgő amerikai félidős választás kampányában hangzott el, a romló körülmények nehéz helyzetbe sodorták a Republikánus Pártot, a felmérések alapján a kongresszusban és a szenátusban is elveszíthetik a többségüket novemberben.

A kijelentés szembe megy Donald Trump elnök álláspontjával, aki többször is azt hangoztatta, hogy az emelkedő üzemanyagárak elsősorban Ukrajna támadásai miatt van, Kijev az elmúlt hónapokban szisztematikusan támadta az orosz kőolaj-finomító létesítményeket.

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