Fontos bejelentés Bóna Szabolcstól: mentőövet kapnak az aszály miatt nehéz helyzetbe került magyar gazdák

A rendkívüli szárazság miatt életbe lépő módosítások értelmében a Magyar Államkincstár által elismert, aszály miatti vis maior események a jövőben nem számítanak bele abba a szigorú korlátozásba, amely három ilyen eset után kizárná a termelőt a támogatási rendszerből.
Ez a kedvezmény mind az AKG-, mind az ÖKO-támogatásban részesülő gazdákat megilleti.
Lényeges könnyítés lépett életbe a zöldtrágyázási kötelezettségeknél is. Az AKG keretében a 2026. július 1. és szeptember 1. között elvetett, ám a csapadékhiány következtében meghiúsult másodvetések teljesített zöldtrágyázásnak minősülnek, függetlenül attól, hogy a növényeket be tudták-e dolgozni a talajba.
Bóna Szabolcs rámutatott, hogy a módosítások abban segítik a gazdálkodókat, hogy az aszály miatt megváltozott körülményekhez alkalmazkodva is teljesíthessék vállalásaikat.
A vetésszerkezeti előírások ellenőrzése során szintén rugalmasabb feltételeket alkalmaznak. Amennyiben egy földterületet az aszály miatt kényszerűségből pihentetni kellett, az előírások teljesítésének vizsgálatakor az aszályt megelőzően főnövényként bejelentett hasznosítást veszik figyelembe. Ennek előfeltétele, hogy a gazdálkodó a vis maior kérelmében a szabályoknak megfelelően tüntesse fel az érintett területet. A módosított felhívások és a részletes előírások a Közös Agrárpolitika hivatalos oldalán érhetők el.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Krizsán Csaba
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