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Kerékpárút épül az M5-ös autópálya felett
Gazdaság

Kerékpárút épül az M5-ös autópálya felett

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A gépjárműforgalomtól fizikailag elválasztott kerékpárutat alakítanak ki az M5-ös autópálya felett átvezető közúti hídon Szeged és Domaszék között, jelentette be Vitézy Dávid. A beruházással az 55-ös főút mellett futó kerékpárút hiányzó kapcsolatát építik meg. A kiviteli tervek elkészültek, a kivitelezésre szóló közbeszerzés előkészítése megkezdődött.

Az 55-ös főút és az M5-ös autópálya kereszteződésénél jelenleg megszakad a kerékpáros hálózat. Vitézy Facebook-bejegyzése szerint emiatt a kerékpárosok a főút úttestére kényszerülnek, ahol a közúti forgalom keresztezése is balesetveszélyes.

A tervek alapján a meglévő közúti hídon önálló, az autóktól fizikailag elválasztott kerékpárutat alakítanak ki.

Ehhez a hídhoz vezető úttöltéseket a szükséges mértékben kiszélesítik.

Az új szakaszt összekötik a már meglévő kerékpárúttal, és kiépítik a kapcsolatot az 55-ös főútnál található körforgalomig. Ezzel folyamatossá válhat a kerékpáros útvonal az autópálya keresztezésénél.

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Vitézy közlése szerint a beruházás támogatási szerződéssel is rendelkezik. A bejegyzésben a kivitelezés várható kezdéséről, a befejezés határidejéről és a költségekről nem szerepelt adat.

Címlapkép forrása: Teerayut Chaisarn via Getty Images

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