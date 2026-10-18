Magyar Péter tisztázta, mi a kormány álláspontja a migrációról

Magyar Péter a hirtelen kiújuló migrációs vitával kapcsolatban leszögezte, hogy ragaszkodnak a kampányban elmondott állásponthoz. A kormányfő szerint

fenntartják a szigorú határvédelmet és a migrációval kapcsolatos szabályzást az országban.

A bejegyzésében odaszúrt a korábbi kormányzatnak is, mivel elmondta, hogy „mi nem árulunk letelepedési kötvényt, és nem engedünk ki a börtönökből embercsempészeket”.

A téma azt követően lett aktuális, hogy Franciaországban zavargások robbantak ki, kezdetben a középiskolások kezdtek tiltakozni a romló körülmények miatt, később a résztvevők köre kiszélesedett. Az utcai összecsapásokat számos politikai erő – például Donald Trump amerikai elnök is – összekötötte Párizs migrációs politikájával, elsősorban a bevándorlókat vádolva a rendbontásokért.

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