13°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Megszólalt Magyar Péter: hamarosan jön a 2027-es költségvetési terv, és a választási kampány egyik legrejtélyesebb története is kiderül
Gazdaság

Megszólalt Magyar Péter: hamarosan jön a 2027-es költségvetési terv, és a választási kampány egyik legrejtélyesebb története is kiderül

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Magyar Péter hétfő kora délután mutatja be az általa az igazságosság és fejlődés költségvetésének nevezett programot, miközben az ellene irányuló politikai akciók hátterének tisztázására is számít – derült ki a politikus tájékoztatásából, amelyet Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésében osztott meg.

A miniszterelnök hétfőn 13:00 órakor ismerteti a nyilvánossággal az új költségvetési elképzeléseket, amelyek az elmondása szerint a középpontjában a gazdasági növekedés és a társadalmi igazságosság megteremtése áll.

A gazdasági tervek felvázolásán túl a politikus a nyilvánosságban megjelent, ellene irányuló ügyekre és a politikai támadásokra is utalt a bejegyzésében.

Reggel pedig megtudjuk a 444-től, hogy mi is történt azon a bizonyos éjszakán, amiből a Fidesz végső elkeseredésében összerakta a radnaimark.hu besült lejáratást

– fogalmazott a posztban.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: hamarosan jönnek a nagy bejelentések

Bejelentést tettek a magyar oktatás jövőjéről: gyökeres fordulat jöhet a mesterséges intelligencia korában

Betelt a pohár az Egyesült Államoknál: keményen bírálják az új európai terveket, ennek súlyos következményei lesznek

A költségvetési program főbb intézkedéseire és a bejelentett csomag részleteire a kora délutáni tájékoztatón derül majd fény.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: hamarosan jönnek a nagy bejelentések

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos zavargások Franciaországban és más európai államokban – Percről percre követjük az eseményeket
Három évtizeden keresztül épült az első példány, ma ez Oroszország legveszélyesebb fegyvere, amelytől még Amerika is retteg
Tisza-kormány: kiderült, miről tárgyalt Magyar Péter és Zelenszkij, megvan mikor mutatják be a 2027-es költségvetést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility