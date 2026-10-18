Megszólalt Magyar Péter: hamarosan jön a 2027-es költségvetési terv, és a választási kampány egyik legrejtélyesebb története is kiderül

A miniszterelnök hétfőn 13:00 órakor ismerteti a nyilvánossággal az új költségvetési elképzeléseket, amelyek az elmondása szerint a középpontjában a gazdasági növekedés és a társadalmi igazságosság megteremtése áll.
A gazdasági tervek felvázolásán túl a politikus a nyilvánosságban megjelent, ellene irányuló ügyekre és a politikai támadásokra is utalt a bejegyzésében.
Reggel pedig megtudjuk a 444-től, hogy mi is történt azon a bizonyos éjszakán, amiből a Fidesz végső elkeseredésében összerakta a radnaimark.hu besült lejáratást
– fogalmazott a posztban.
A költségvetési program főbb intézkedéseire és a bejelentett csomag részleteire a kora délutáni tájékoztatón derül majd fény.
Címlapkép forrása: Portfolio
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