Négy településen rendeznek időközi önkormányzati választást

A Veszprém megyei Bakonynánán polgármestert és képviselőket választanak, mert a testület július 20-án kimondta feloszlását. Az észak-bakonyi község polgármesteri posztjáért öt független jelölt indul: Rigó Barnabás, Szakács László, Bierbaum Adrienn - aki 2014-2019 között már vezette a települést -, Hofherr György és Ács Krisfót, aki pedig 2024-től volt polgármester. A négy képviselői helyért tizenhárom független jelölt indul. A közel 800 választásra jogosult lakos a település egyetlen szavazókörében adhatja le szavazatát.
A szintén Veszprém megyei Szápáron ugyancsak polgármestert és képviselőket választanak, a testület ugyanis július 6-án kimondta feloszlását. A Zirchez közeli községben a polgármesteri posztért két független jelölt indul: Kovács Balázs és Bálint Péter. A négy képviselői helyért pedig heten versengenek, valamennyien függetlenként. A település több mint 400 választópolgára egyetlen szavazókörben szavazhat.
A Tolna megyei Medinán azért kell időközi polgármester-választást rendezni, mert a 2024-ben megválasztott független polgármester, Lang Katalin július 23-án lemondott. Az időközi válsztáson két független jelölt, Haraszti Zsuzsanna és Kozics Gordana indul. A választói névjegyzékben mintegy 600 helybéli szerepel.
A Hajdú-Bihar megyei Püspökladány 7. számú egyéni választókerületében pedig képviselőt választanak, mert a választókerület 2024-ben megválasztott képviselője, Varga Zoltán (Fidesz-KDNP) június 25-én lemondott. Az időközi választáson két független képviselőjelölt indul, egy pedig a Magyar Munkáspárt színeiben. A választói névjegyzékben több mint 1200-an szerepelnek.
A Bács-Kiskun megyei Csikéria német nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak.
Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.
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