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Régóta várt fejlesztést jelentett be Vitézy: felújítják a tiszafüredi közlekedési csomópontot
Gazdaság

Régóta várt fejlesztést jelentett be Vitézy: felújítják a tiszafüredi közlekedési csomópontot

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Közbeszerzési eljárás indult a tiszafüredi vasútállomáshoz és a szomszédos autóbusz-állomáshoz vezető belterületi útszakasz átfogó korszerűsítésére – derült ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzéséből.

A beruházás a 33-as főút körforgalmától az Ady Endre utca és a Tariczky sétány csomópontján túl húzódó útszakaszt érinti. A terület a városi közlekedés egyik kulcspontja, hiszen itt található többek között a technikum, a sportcsarnok, a könyvtár, a múzeum, valamint számos egészségügyi intézmény és üzlet is. A felújítás az intermodális átszállási kapcsolatok fejlesztését is szolgálja, mivel a vasútállomás és a buszpályaudvar közvetlenül egymás szomszédságában helyezkedik el.

A megnövekedett forgalom miatt elhasználódott úttesten a meglévő burkolat profilmarása után két új aszfaltréteget terítenek le. A munkálatok során emellett stabilizált, egyes szakaszokon pedig betonburkolatú padkát alakítanak ki. A beruházás része a teljes vízelvezető rendszer megújítása is, így a meglévő nyílt és zárt hálózat tisztításán és helyreállításán túl a kijelölt szakaszokon új, előregyártott mederelemekből álló árkokat építenek ki.

A kiviteli tervek már elkészültek, a projekt jelenleg a megvalósítás előkészítési fázisában van. A kisléptékű, de a mindennapi élet szempontjából meghatározó infrastruktúra-fejlesztések kapcsán a miniszter kiemelte: "A korábbi években a meglévő úthálózat fenntartása és a kisebb, helyi jelentőségű fejlesztések gyakran háttérbe szorultak, pedig egy város számára néhány száz méter rossz állapotú út felújítása is érdemi előrelépést jelenthet."

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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